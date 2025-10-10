Los San Jose Sharks Celebrarán la novena Noche “Los Tiburones” el Sábado 18 de Octubre en El SAP Center de San José

Los San Jose Sharks (@SanJoseSharks) se enorgullecen de anunciar la novena edición anual del juego Los Tiburones, una celebración del compromiso del equipo con la vibrante comunidad hispana del Área de la Bahía. El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, cuando los Sharks enfrenten a los Pingüinos de Pittsburgh en el SAP Center de San José (@SAPCenter) a las 7 p.m. Las entradas para la noche de Los Tiburones ya están a la venta y se pueden obtener haciendo clic AQUÍ.

Durante casi una década, los Sharks han trabajado de forma intencionada y auténtica para construir una experiencia de hockey más inclusiva, dando la bienvenida tanto a los aficionados de siempre como a los nuevos seguidores del “Shark Tank”. La noche de Los Tiburones ofrecerá una experiencia única llena de cultura, comunidad y hockey, con la participación de artistas hispanos, empresas y socios hispanos de todo el Área de la Bahía.

ASPECTOS DESTACADOS DEL DÍA DEL JUEGO

Lanzamiento oficial de “Los Tiburones” en redes sociales - Los Sharks presentarán sus nuevos canales de redes sociales en español (Instagram, Facebook), los cuales ofrecerán contenido y participación comunitaria durante todo el año.

- Los Sharks presentarán sus nuevos canales de redes sociales en español (Instagram, Facebook), los cuales ofrecerán contenido y participación comunitaria durante todo el año. Concesiones especiales – Aficionados podrán disfrutar de comidas y bebidas servidas en vasos conmemorativos con el diseño de Los Tiburones. Además, se destacará la colaboración con socios locales de concesiones hispanas, entre ellos son Arteagas Market, El Halal Amigos y San Jose Street Cart.

– Aficionados podrán disfrutar de comidas y bebidas servidas en vasos conmemorativos con el diseño de Los Tiburones. Además, se destacará la colaboración con socios locales de concesiones hispanas, entre ellos son Arteagas Market, El Halal Amigos y San Jose Street Cart. Mercancía exclusive - La tienda Sharks Pro Shop ofrecerá una línea de productos de edición limitada, incluyendo gorras, camisetas y discos de hockey con el diseño especial de Los Tiburones.

La tienda Sharks Pro Shop ofrecerá una línea de productos de edición limitada, incluyendo gorras, camisetas y discos de hockey con el diseño especial de Los Tiburones. Sorteo del estadio - Todos los aficionados que atiendan el juego recibirán una camiseta de hockey de edición limitada de Los Tiburones diseñada por la artista latina Ruby Bloo.

- Todos los aficionados que atiendan el juego recibirán una camiseta de hockey de edición limitada de Los Tiburones diseñada por la artista latina Ruby Bloo. Aficionados podrán comprar la marca Los Tiburones en todo el SAP Center, incluyendo gráficos de los marcadores, mercancía y logotipos especiales que reflejan la celebración.

PRESTACIONES CULTURALES Y ENTRETENIMIENTO

Presentaciones previas al partido - El Ballet Folklórico Los Lupeños ofrecerá una presentación en el South Bar, mientras que el Mariachi Cristalino se presentará en la explanada principal.

- ofrecerá una presentación en el South Bar, mientras que se presentará en la explanada principal. Entretenimiento durante el partido – Los Aztec Dancers de Latino College Prep Academy se presentarán durante el intermedio, DJ DULCE pondrá música llena de energía como DJ invitada, y la personalidad de televisión Ruby Lopez será la coanfitriona en la arena.

– se presentarán durante el intermedio, pondrá música llena de energía como DJ invitada, y la personalidad de televisión será la coanfitriona en la arena. Invitados especiales – Un anunciador Latinx invitado y un intérprete del himno nacional (por anunciarse) aportarán voces auténticas a la experiencia de la noche.

ALIANZAS COMUNITARIAS Y RECONOCIMIENTOS

Subasta de jerseys - Una subasta de jerseys especiales beneficiará a la Hispanic Foundation of Silicon Valley y se llevará a cabo desde el 17 de Octubre al mediodía hasta el 19 de Octubre al mediodía. Los aficionados pueden ver los jerseys en línea en https://sharksjerseys.givesmart.com

- Una subasta de jerseys especiales beneficiará a y se llevará a cabo desde el 17 de Octubre al mediodía hasta el 19 de Octubre al mediodía. Los aficionados pueden ver los jerseys en línea en https://sharksjerseys.givesmart.com Actividades educativas - La Mexican Heritage Plaza organizará actividades interactivas en la explanada.

- organizará actividades interactivas en la explanada. Reconocimiento a empleados – Los empleados hispanos de los Sharks serán homenajeados en la pantalla de video durante el partido y a través del perfil de los Sharks en LinkedIn.

TRANSMISIÓN Y PROMOCIÓN

Transmisión en español - Como en años anteriores, habrá una transmisión de audio en español con narración del partido. La transmisión estará disponible a través de Sharks Audio Network en la aplicación Sharks+SAP Center, y también con la función de audio SAP en la transmisión televisiva de NBC Sports California.

- Como en años anteriores, habrá una transmisión de audio en español con narración del partido. La transmisión estará disponible a través de Sharks Audio Network en la aplicación Sharks+SAP Center, y también con la función de audio SAP en la transmisión televisiva de NBC Sports California. Alianzas con medios - En colaboración con Telemundo y Univisión, los Sharks ampliarán del partido de Los Tiburones en toda el Área de la Bahía con promociones y cobertura dirigidas.

“Los Sharks se sienten honrados de celebrar a la comunidad hispana del Área de la Bahía con el noveno juego anual de Los Tiburones,” dijo Liz Mireles, Vicepresidenta de Personas y Cultura. “Esto va más allá de un solo partido; se trata de construir conexiones auténticas y duraderas con nuestros aficionados a través de la cultura, la tradición y el compromiso durante todo el año.”

Los boletos para el partido de Los Tiburones ya están disponibles en sjsharks.com.