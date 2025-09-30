NHL.com identifies players who cover hits, blocked shots and/or face-off wins to add to your draft queue in multicategory leagues. For more fantasy coverage, visit NHL.com/Fantasy.
Fantasy hockey hits, blocks, face-off wins draft guide
NHL.com lists players with strong category coverage; season preview podcasts
HITS / BLOCKS / FACE-OFF WINS:
Sam Reinhart, F, FLA
J.T. Miller, F, NYR
Sam Bennett, F, FLA
Tomas Hertl, F, VGK
Adam Fantilli, F, CBJ
Vincent Trocheck, F, NYR
Elias Pettersson, F, VAN
Anton Lundell, F, FLA
HITS / BLOCKS:
Filip Forsberg, F, NSH
Rasmus Dahlin, D, BUF
Moritz Seider, D, DET
Tom Wilson, F, WSH
Jesper Bratt, F, NJD
Seth Jarvis, F, CAR
Dylan Holloway, F, STL
MacKenzie Weegar, D, CGY
Timo Meier, F, NJD
Brandon Montour, D, SEA
Juraj Slafkovsky, F, MTL
Rickard Rakell, F, PIT
Frank Vatrano, F, ANA
Neal Pionk, D, WPG
Seth Jones, D, FLA
Colton Parayko, D, STL
Will Cuylle, F, NYR
Owen Tippett, F, PHI
Other HITS/BLOCKS specialists outside top 200 rankings:
Simon Benoit, D, TOR
Noah Cates, F, PHI
Ian Cole, D, UTA
Blake Coleman, F, CGY
Charlie Coyle, F, CBJ
Phillip Danault, F, LAK
Nic Dowd, F, WSH
Jake Evans, F, MTL
Justin Faulk, D, STL
Brett Howden, F, VGK
Elias Lindholm, F, BOS
Kris Letang, D, PIT
Jordan Martinook, F, CAR
Jake Neighbours, F, STL
Darnell Nurse, D, EDM
Mathieu Olivier, F, CBJ
Jean-Gabriel Pageau, F, NYI
Shane Pinto, F, OTT
Rasmus Sandin, D, WSH
Travis Sanheim, D, PHI
Brandon Tanev, F, UTA
Eeli Tolvanen, F, SEA
Fabian Zetterlund, F, OTT
HITS / FACE-OFF WINS:
Connor McDavid, F, EDM
Brady Tkachuk, F, OTT
Sidney Crosby, F, PIT
John Tavares, F, TOR
Tim Stützle, F, OTT
Tage Thompson, F, BUF
Bo Horvat, F, NYI
Dylan Cozens, F, BUF
Joel Eriksson Ek, F, MIN
Jamie Benn, F, DAL (INJ.)
Marco Kasper, F, DET
Scott Laughton, F, TOR
Yanni Gourde, F, TBL
Jordan Staal, F, CAR
Brayden Schenn, F, STL
BLOCKS / FACE-OFF WINS:
Nathan MacKinnon, F, COL
Jack Eichel, F, VGK
Auston Matthews, F, TOR
Nick Suzuki, F, MTL
Mark Scheifele, F, WPG
Macklin Celebrini, F, SJS
Robert Thomas, F, STL
Sebastian Aho, F, CAR
Nico Hischier, F, NJD
Roope Hintz, F, DAL
Dylan Strome, F, WSH
Mikael Granlund, F, ANA
Anze Kopitar, F, LAK
HITS SPECIALISTS:
Alex Ovechkin, F, WSH
Adrian Kempe, F, LAK
Matthew Knies, F, TOR
Drake Batherson, F, OTT
Travis Konecny, F, PHI
Morgan Geekie, F, BOS
Brad Marchand, F, FLA
Andrei Svechnikov, F, CAR
Kiefer Sherwood, F, VAN
Charlie McAvoy, F, BOS
Ryan Donato, F, CHI
Ivan Barbashev, F, VGK
Anders Lee, F, NYI (INJ.)
Other HITS specialists outside top 200 rankings:
Lian Bichsel, D, DAL
Connor Clifton, D, PIT
Brenden Dillon, D, NJD
Radko Gudas, D, ANA
Chris Kreider, F, ANA
Jack McBain, D, UTA
Luke Schenn, D, WPG
Jacob Trouba, D, ANA
Nikita Zadorov, D, BOS
BLOCKS SPECIALISTS:
Cale Makar. D. COL
Matt Boldy, F, MIN
Victor Hedman, D, TBL
Evan Bouchard, D, EDM
Lane Hutson, D, MTL
Jake Sanderson, D, OTT
Thomas Harley, D, DAL
Roman Josi, D, NSH
Josh Morrissey, D, WPG
Jackson LaCombe, D, ANA
Mikhail Sergachev, D, UTA
Alex Tuch, F, BUF
John Carlson, D, WSH
Chris Tanev, D, TOR
Brayden McNabb, D, VGK
Jake Middleton, D, MIN
Alexander Romanov, D, NYI
FACE-OFF WINS SPECIALISTS:
Dylan Larkin, F, DET
Nazem Kadri, F, CGY
Sean Monahan, F, CBJ
Brock Nelson, F, COL
Pierre Luc-Dubois, F, WSH