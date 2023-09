Fantasy hockey mock draft 1.0

NHL.com has conducted its first fantasy hockey mock draft (12 teams, 216 players) for the 2023-24 season. For more coverage, visit NHL.com/Fantasy and subscribe for free to the "NHL Fantasy on Ice" podcast.

NOTES: This is a non-keeper mock draft with standard categories (goals, assists, plus/minus, power-play points, shots on goal, hits for skaters; wins, goals-against average, save percentage, shutouts for goalies). Yahoo Fantasy forward position eligibility for this season is listed below. Roster size is 18 players: three centers, two left wings, two right wings, four defensemen, two goalies, one utility skater spot (UTIL) and four bench spots (BN).

PJ, AD, NA and CM indicate the fantasy manager (Pete Jensen, Anna Dua, Nick Alberga, Chris Meaney of FTN Network) who selected each team (T1-T12) in this mock draft, which was conducted Sept. 5, 2023.

ROUND 1

1. Connor McDavid, C, EDM (T1 - CM)

2. Leon Draisaitl, C, EDM (T2 - PJ)

3. Nathan MacKinnon, C, COL (T3 - AD)

4. Auston Matthews, C, TOR (T4 - NA)

5. David Pastrnak, RW, BOS (T5 - CM)

6. Jack Hughes, C/LW, NJD (T6 - PJ)

7. Kirill Kaprizov, LW, MIN (T7 - AD)

8. Matthew Tkachuk, LW, FLA (T8 - NA)

9. Jason Robertson, LW, DAL (T9 - CM)

10. Nikita Kucherov, RW, TBL (T10 - PJ)

11. Brady Tkachuk, LW, OTT (T11 - AD)

12. Mikko Rantanen, RW, COL (T12 - NA)

ROUND 2

13. Tage Thompson, C, BUF (T12 - NA)

14. Ilya Sorokin, G, NYI (T11 - AD)

15. Sidney Crosby, C, PIT (T10 - PJ)

16. Igor Shesterkin, G, NYR (T9 - CM)

17. Mitchell Marner, RW, TOR (T8 - NA)

18. Cale Makar, D, COL (T7 - AD)

19. Rasmus Dahlin, D, BUF (T6 - PJ)

20. Roope Hintz, C, DAL (T5 - CM)

21. Andrei Vasilevskiy, G, TBL (T4 - NA)

22. Adam Fox, D, NYR (T3 - AD)

23. Jake Oettinger, G, DAL (T2 - PJ)

24. Elias Pettersson, C, VAN (T1 - CM)

ROUND 3

25. Tim Stützle, LW, OTT (T1 - CM)

26. Erik Karlsson, D, PIT (T2 - PJ)

27. Alex Ovechkin, LW, WSH (T3 - AD)

28. Brayden Point, C, TBL (T4 - NA)

29. Mika Zibanejad, C, NYR (T5 - CM)

30. Connor Bedard, C, CHI (T6 - PJ)

31. Alexandar Georgiev, G, COL (T7 - AD)

32. Roman Josi, D, NSH (T8 - NA)

33. William Nylander, RW, TOR (T9 - CM)

34. Miro Heiskanen, D, DAL (T10 - PJ)

35. Dougie Hamilton, D, NJD (T11 - AD)

36. Brad Marchand, LW, BOS (T12 - NA)

ROUND 4

37. Artemi Panarin, LW, NYR (T12 - NA)

38. Andrei Svechnikov, RW, CAR (T11 - AD)

39. Linus Ullmark, G, BOS (T10 - PJ)

40. Timo Meier, RW, NJD (T9 - CM)

41. Steven Stamkos, C, TBL (T8 - NA)

42. Jack Eichel, C, VGK (T7 - AD)

43. Evan Bouchard, D, EDM (T6 - PJ)

44. Kyle Connor, LW, WPG (T5 - CM)

45. Evander Kane, LW, EDM (T4 - NA)

46. Quinn Hughes, D, VAN (T3 - AD)

47. Clayton Keller, RW, ARI (T2 - PJ)

48. Zach Hyman, LW, EDM (T1 - CM)

ROUND 5

49. Alex Tuch, RW, BUF (T1 - CM)

50. Connor Hellebuyck, G, WPG (T2 - PJ)

51. Matt Boldy, LW, MIN (T3 - AD)

52. Victor Hedman, D, TBL (T4 - NA)

53. Filip Gustavsson, G, MIN (T5 - CM)

54. Ryan Nugent-Hopkins, C, EDM (T6 - PJ)

55. Nico Hischier, C, NJD (T7 - AD)

56. Juuse Saros, G, NSH (T8 - NA)

57. J.T. Miller, C/RW, VAN (T9 - CM)

58. Kevin Fiala, LW, LAK (T10 - PJ)

59. Sebastian Aho, C, CAR (T11 - AD)

60. John Carlson, D, WSH (T12 - NA)

ROUND 6

61. Aleksander Barkov, C, FLA (T12 - NA)

62. Brent Burns, D, CAR (T11 - AD)

63. John Tavares, C, TOR (T10 - PJ)

64. Joe Pavelski, C, DAL (T9 - CM)

65. Jake Guentzel, LW, PIT (INJ.) (T8 - NA)

66. Evgeni Malkin, C, PIT (T7 - AD)

67. Jonathan Marchessault, RW, VGK (T6 - PJ)

68. Mikhail Sergachev, D, TBL (T5 - CM)

69. Vladimir Tarasenko, RW, OTT (T4 - NA)

70. Jeremy Swayman, G, BOS (T3 - AD)

71. Charlie McAvoy, D, BOS (T2 - PJ)

72. Dylan Larkin, C, DET (T1 - CM)

ROUND 7

73. Alex DeBrincat, RW, DET (T1 - CM)

74. Moritz Seider, D, DET (T2 - PJ)

75. Cole Caufield, RW, MTL (T3 - AD)

76. Frederik Andersen, G, CAR (T4 - NA)

77. Filip Forsberg, LW, NSH (T5 - CM)

78. Devon Levi, G, BUF (T6 - PJ)

79. Andrei Kuzmenko, LW, VAN (T7 - AD)

80. Anze Kopitar, C, LAK (T8 - NA)

81. Adrian Kempe, C, LAK (T9 - CM)

82. Ilya Samsonov, G, TOR (T10 - PJ)

83. Claude Giroux, RW, OTT (T11 - AD)

84. Thatcher Demko, G, VAN (T12 - NA)

ROUND 8

85. Johnny Gaudreau, LW, CBJ (T12 - NA)

86. Jordan Kyrou, C, STL (T11 - AD)

87. Josh Morrissey, D, WPG (T10 - PJ)

88. Vince Dunn, D, SEA (T9 - CM)

89. Kris Letang, D, PIT (T8 - NA)

90. Tyler Toffoli, RW, NJD (T7 - AD)

91. Tyler Bertuzzi, LW, TOR (T6 - PJ)

92. Chris Kreider, LW, NYR (T5 - CM)

93. Jonathan Huberdeau, LW, CGY (T4 - NA)

94. Joonas Korpisalo, G, OTT (T3 - AD)

95. Devon Toews, D, COL (T2 - PJ)

96. Brandon Montour, D, FLA (T1 - CM)

ROUND 9

97. Stuart Skinner, G, EDM (T1 - CM)

98. Mark Stone, RW, VGK (T2 - PJ)

99. Dawson Mercer, C, NJD (T3 - AD)

100. Morgan Rielly, D, TOR (T4 - NA)

101. Mark Scheifele, C, WPG (T5 - CM)

102. Sergei Bobrovsky, G, FLA (T6 - PJ)

103. Seth Jones, D, CHI (T7 - AD)

104. Carter Verhaeghe, C, FLA (T8 - NA)

105. Jared McCann, LW, SEA (T9 - CM)

106. Taylor Hall, LW, CHI (T10 - PJ)

107. Hampus Lindholm, D, BOS (T11 - AD)

108. Vitek Vanecek, G, NJD (T12 - NA)

ROUND 10

109. Jakob Chychrun, D, OTT (T12 - NA)

110. Joel Eriksson Ek, C, MIN (T11 - AD)

111. Luke Hughes, D, NJD (T10 - PJ)

112. Matty Beniers, C, SEA (T9 - CM)

113. Darcy Kuemper, G, WSH (T8 - NA)

114. Alex Pietrangelo, D, VGK (T7 - AD)

115. Pavel Buchnevich, LW, STL (T6 - PJ)

116. Marc-Andre Fleury, G, MIN (T5 - CM)

117. Martin Necas, C, CAR (T4 - NA)

118. Vincent Trocheck, C, NYR (T3 - AD)

119. Brock Nelson, C, NYI (T2 - PJ)

120. Tristan Jarry, G, PIT (T1 - CM)

ROUND 11

121. Nikolaj Ehlers, LW, WPG (T1 - CM)

122. Josh Norris, C, OTT (T2 - PJ)

123. Drew Doughty, D, LAK (T3 - AD)

124. Tom Wilson, RW, WSH (T4 - NA)

125. Travis Konecny, RW, PHI (T5 - CM)

126. Owen Power, D, BUF (T6 - PJ)

127. Pyotr Kochetkov, G, CAR (T7 - AD)

128. Shea Theodore, D, VGK (T8 - NA)

129. Noah Dobson, D, NYI (T9 - CM)

130. Ivan Barbashev, C, VGK (T10 - PJ)

131. Jesper Bratt, LW, NJD (T11 - AD)

132. Elias Lindholm, C, CGY (T12 - NA)

ROUND 12

133. Connor Brown, RW, EDM (T12 - NA)

134. Akira Schmid, G, NJD (T11 - AD)

135. Jeff Skinner, LW, BUF (T10 - PJ)

136. Bo Horvat, C, NYI (T9 - CM)

137. Pierre-Luc Dubois, LW, LAK (T8 - NA)

138. Blake Wheeler, RW, NYR (T7 - AD)

139. Valeri Nichushkin, RW, COL (T6 - PJ)

140. Zach Werenski, D, CBJ (T5 - CM)

141. Patrick Kane, RW, NYR (UFA) (T4 - NA)

142. Thomas Chabot, D, OTT (T3 - AD)

143. Pavel Zacha, C, BOS (T2 - PJ)

144. Nick Suzuki, C, MTL (T1 - CM)

ROUND 13

145. Mike Matheson, D, MTL (T1 - CM)

146. Logan Cooley, C, ARI (T2 - PJ)

147. Evgeny Kuznetsov, C, WSH (T3 - AD)

148. Sean Durzi, D, ARI (T4 - NA)

149. Matt Duchene, C, DAL (T5 - CM)

150. Brock Boeser, RW, VAN (T6 - PJ)

151. Mattias Ekholm, D, EDM (T7 - AD)

152. Jake DeBrusk, LW, BOS (T8 - NA)

153. Troy Terry, RW, ANA (T9 - CM)

154. Rickard Rakell, RW, PIT (T10 - PJ)

155. Bowen Byram, D, COL (T11 - AD)

156. Mathew Barzal, C, NYI (T12 - NA)

ROUND 14

157. Rasmus Andersson, D, CGY (T12 - NA)

158. Barrett Hayton, C, ARI (T11 - AD)

159. John Klingberg, D, TOR (T10 - PJ)

160. Trevor Zegras, C, ANA (T9 - CM)

161. Drake Batherson, RW, OTT (T8 - NA)

162. Robert Thomas, C, STL (T7 - AD)

163. Brandt Clarke, D, LAK (T6 - PJ)

164. Patrik Laine, LW, CBJ (T5 - CM)

165. K'Andre Miller, D, NYR (T4 - NA)

166. Antti Raanta, G, CAR (T3 - AD)

167. Brandon Hagel, LW, TBL (T2 - PJ)

168. Darnell Nurse, D, EDM (T1 - CM)

ROUND 15

169. Wyatt Johnston, C, DAL (T1 - CM)

170. Artturi Lehkonen, LW, COL (T2 - PJ)

171. Brady Skjei, D, CAR (T3 - AD)

172. Sam Reinhart, C, FLA (T4 - NA)

173. Ville Husso, G, DET (T5 - CM)

174. Nick Schmaltz, C, ARI (T6 - PJ)

175. Aaron Ekblad, D, FLA (T7 - AD)

176. Jamie Benn, LW, DAL (T8 - NA)

177. Adin Hill, G, VGK (T9 - CM)

178. Dylan Cozens, C, BUF (T10 - PJ)

179. Cam Talbot, G, LAK (T11 - AD)

180. Dmitry Orlov, D, CAR (T12 - NA)

ROUND 16

181. Ryan O'Reilly, C, NSH (T12 - NA)

182. Boone Jenner, C, CBJ (T11 - AD)

183. Jakub Vrana, LW, STL (T10 - PJ)

184. Justin Faulk, D, STL (T9 - CM)

185. MacKenzie Weegar, D, CGY (T8 - NA)

186. Teuvo Teravainen, LW, CAR (T7 - AD)

187. Jake Sanderson, D, OTT (T6 - PJ)

188. Kirill Marchenko, RW, CBJ (T5 - CM)

189. Nazem Kadri, C, CGY (T4 - NA)

190. Ryan Hartman, RW, MIN (T3 - AD)

191. Lucas Raymond, LW, DET (T2 - PJ)

192. Reilly Smith, RW, PIT (T1 - CM)

ROUND 17

193. Tomas Hertl, C, SJS (T1 - CM)

194. Jamie Drysdale, D, ANA (T2 - PJ)

195. Viktor Arvidsson, LW, LAK (T3 - AD)

196. Tyson Barrie, D, NSH (T4 - NA)

197. Jacob Trouba, D, NYR (T5 - CM)

198. Jacob Markstrom, G, CGY (T6 - PJ)

199. Tyson Foerster, C, PHI (T7 - AD)

200. Jeff Petry, D, DET (T8 - NA)

201. Matthew Knies, LW, TOR (T9 - CM)

202. JJ Peterka, RW, BUF (T10 - PJ)

203. Matias Maccelli, LW, ARI (T11 - AD)

204. Rasmus Sandin, D, WSH (T12 - NA)

ROUND 18

205. Max Pacioretty, LW, WSH (T12 - NA)

206. Calen Addison, D, MIN (T11 - AD)

207. Karel Vejmelka, G, ARI (T10 - PJ)

208. Neal Pionk, D, WPG (T9 - CM)

209. Yaroslav Askarov, G, NSH (T8 - NA)

210. Phillip Danault, C, LAK (T7 - AD)

211. Chandler Stephenson, C, VGK (T6 - PJ)

212. Jared Spurgeon, D, MIN (T5 - CM)

213. Gabriel Vilardi, C, WPG (T4 - NA)

214. Max Domi, C, TOR (T3 - AD)

215. Spencer Knight, G, FLA (T2 - PJ)

216. Noah Hanifin, D, CGY (T1 - CM)

---

T1 - CM:

C: Connor McDavid, C, EDM

C: Elias Pettersson, C, VAN

C: Dylan Larkin, C, DET

LW: Tim Stützle, LW, OTT

LW: Zach Hyman, LW, EDM

RW: Alex Tuch, RW, BUF

RW: Alex DeBrincat, RW, DET

D: Brandon Montour, D, FLA

D: Mike Matheson, D, MTL

D: Darnell Nurse, D, EDM

D: Noah Hanifin, D, CGY

G: Stuart Skinner, G, EDM

G: Tristan Jarry, G, PIT

UTIL: Nikolaj Ehlers, LW, WPG

BN: Nick Suzuki, C, MTL

BN: Wyatt Johnston, C, DAL

BN: Reilly Smith, RW, PIT

BN: Tomas Hertl, C, SJS

T2 - PJ:

C: Leon Draisaitl, C, EDM

C: Brock Nelson, C, NYI

C: Josh Norris, C, OTT

LW: Brandon Hagel, LW, TBL

LW: Artturi Lehkonen, LW, COL

RW: Clayton Keller, RW, ARI

RW: Mark Stone, RW, VGK

D: Erik Karlsson, D, PIT

D: Charlie McAvoy, D, BOS

D: Moritz Seider, D, DET

D: Devon Toews, D, COL

G: Jake Oettinger, G, DAL

G: Connor Hellebuyck, G, WPG

UTIL: Pavel Zacha, C, BOS

BN: Logan Cooley, C, ARI

BN: Lucas Raymond, LW, DET

BN: Jamie Drysdale, D, ANA

BN: Spencer Knight, G, FLA

T3 - AD:

C: Nathan MacKinnon, C, COL

C: Dawson Mercer, C, NJD

C: Vincent Trocheck, C, NYR

LW: Alex Ovechkin, LW, WSH

LW: Matt Boldy, LW, MIN

RW: Cole Caufield, RW, MTL

RW: Ryan Hartman, RW, MIN

D: Adam Fox, D, NYR

D: Quinn Hughes, D, VAN

D: Drew Doughty, D, LAK

D: Thomas Chabot, D, OTT

G: Jeremy Swayman, G, BOS

G: Joonas Korpisalo, G, OTT

UTIL: Evgeny Kuznetsov, C, WSH

BN: Antti Raanta, G, CAR

BN: Brady Skjei, D, CAR

BN: Viktor Arvidsson, LW, LAK

BN: Max Domi, C, TOR

T4 - NA:

C: Auston Matthews, C, TOR

C: Brayden Point, C, TBL

C: Martin Necas, C, CAR

LW: Evander Kane, LW, EDM

LW: Jonathan Huberdeau, LW, CGY

RW: Vladimir Tarasenko, RW, OTT

RW: Tom Wilson, RW, WSH

D: Victor Hedman, D, TBL

D: Morgan Rielly, D, TOR

D: Sean Durzi, D, ARI

D: K'Andre Miller, D, NYR

G: Andrei Vasilevskiy, G, TBL

G: Frederik Andersen, G, CAR

UTIL: Patrick Kane, RW, NYR (UFA)

BN: Sam Reinhart, C, FLA

BN: Nazem Kadri, C, CGY

BN: Tyson Barrie, D, NSH

BN: Gabriel Vilardi, C, WPG

T5 - CM:

C: Roope Hintz, C, DAL

C: Mika Zibanejad, C, NYR

C: Mark Scheifele, C, WPG

LW: Kyle Connor, LW, WPG

LW: Filip Forsberg, LW, NSH

RW: David Pastrnak, RW, BOS

RW: Travis Konecny, RW, PHI

D: Mikhail Sergachev, D, TBL

D: Zach Werenski, D, CBJ

D: Jacob Trouba, D, NYR

D: Jared Spurgeon, D, MIN

G: Filip Gustavsson, G, MIN

G: Marc-Andre Fleury, G, MIN

UTIL: Chris Kreider, LW, NYR

BN: Matt Duchene, C, DAL

BN: Patrik Laine, LW, CBJ

BN: Ville Husso, G, DET

BN: Kirill Marchenko, RW, CBJ

T6 - PJ:

C: Jack Hughes, C/LW, NJD

C: Connor Bedard, C, CHI

C: Ryan Nugent-Hopkins, C, EDM

LW: Tyler Bertuzzi, LW, TOR

LW: Pavel Buchnevich, LW, STL

RW: Jonathan Marchessault, RW, VGK

RW: Brock Boeser, RW, VAN

D: Rasmus Dahlin, D, BUF

D: Evan Bouchard, D, EDM

D: Owen Power, D, BUF

D: Brandt Clarke, D, LAK

G: Devon Levi, G, BUF

G: Sergei Bobrovsky, G, FLA

UTIL: Valeri Nichushkin, RW, COL

BN: Nick Schmaltz, C, ARI

BN: Jake Sanderson, D, OTT

BN: Jacob Markstrom, G, CGY

BN: Chandler Stephenson, C, VGK

T7 - AD:

C: Jack Eichel, C, VGK

C: Nico Hischier, C, NJD

C: Evgeni Malkin, C, PIT

LW: Kirill Kaprizov, LW, MIN

LW: Andrei Kuzmenko, LW, VAN

RW: Tyler Toffoli, RW, NJD

RW: Blake Wheeler, RW, NYR

D: Cale Makar, D, COL

D: Seth Jones, D, CHI

D: Alex Pietrangelo, D, VGK

D: Mattias Ekholm, D, EDM

G: Alexandar Georgiev, G, COL

G: Pyotr Kochetkov, G, CAR

UTIL: Robert Thomas, C, STL

BN: Aaron Ekblad, D, FLA

BN: Teuvo Teravainen, LW, CAR

BN: Tyson Foerster, C, PHI

BN: Phillip Danault, C, LAK

T8 - NA:

C: Steven Stamkos, C, TBL

C: Anze Kopitar, C, LAK

C: Carter Verhaeghe, C, FLA

LW: Matthew Tkachuk, LW, FLA

LW: Jake Guentzel, LW, PIT (INJ.)

RW: Mitchell Marner, RW, TOR

RW: Drake Batherson, RW, OTT

D: Roman Josi, D, NSH

D: Kris Letang, D, PIT

D: Shea Theodore, D, VGK

D: MacKenzie Weegar, D, CGY

G: Juuse Saros, G, NSH

G: Darcy Kuemper, G, WSH

UTIL: Pierre-Luc Dubois, LW, LAK

BN: Jake DeBrusk, LW, BOS

BN: Jamie Benn, LW, DAL

BN: Jeff Petry, D, DET

BN: Yaroslav Askarov, G, NSH

T9 - CM:

C: J.T. Miller, C/RW, VAN

C: Joe Pavelski, C, DAL

C: Adrian Kempe, C, LAK

LW: Jason Robertson, LW, DAL

LW: Jared McCann, LW, SEA

RW: William Nylander, RW, TOR

RW: Timo Meier, RW, NJD

D: Vince Dunn, D, SEA

D: Noah Dobson, D, NYI

D: Justin Faulk, D, STL

D: Neal Pionk, D, WPG

G: Igor Shesterkin, G, NYR

G: Adin Hill, G, VGK

UTIL: Matty Beniers, C, SEA

BN: Bo Horvat, C, NYI

BN: Troy Terry, RW, ANA

BN: Trevor Zegras, C, ANA

BN: Matthew Knies, LW, TOR

T10 - PJ:

C: Sidney Crosby, C, PIT

C: John Tavares, C, TOR

C: Ivan Barbashev, C, VGK

LW: Kevin Fiala, LW, LAK

LW: Taylor Hall, LW, CHI

RW: Nikita Kucherov, RW, TBL

RW: Rickard Rakell, RW, PIT

D: Miro Heiskanen, D, DAL

D: Josh Morrissey, D, WPG

D: Luke Hughes, D, NJD

D: John Klingberg, D, TOR

G: Linus Ullmark, G, BOS

G: Ilya Samsonov, G, TOR

UTIL: Jeff Skinner, LW, BUF

BN: Dylan Cozens, C, BUF

BN: Jakub Vrana, LW, STL

BN: JJ Peterka, RW, BUF

BN: Karel Vejmelka, G, ARI

T11 - AD:

C: Sebastian Aho, C, CAR

C: Jordan Kyrou, C, STL

C: Joel Eriksson Ek, C, MIN

LW: Brady Tkachuk, LW, OTT

LW: Jesper Bratt, LW, NJD

RW: Andrei Svechnikov, RW, CAR

RW: Claude Giroux, RW, OTT

D: Dougie Hamilton, D, NJD

D: Brent Burns, D, CAR

D: Hampus Lindholm, D, BOS

D: Bowen Byram, D, COL

G: Ilya Sorokin, G, NYI

G: Akira Schmid, G, NJD

UTIL: Barrett Hayton, C, ARI

BN: Cam Talbot, G, LAK

BN: Boone Jenner, C, CBJ

BN: Matias Maccelli, LW, ARI

BN: Calen Addison, D, MIN

T12 - NA:

C: Tage Thompson, C, BUF

C: Aleksander Barkov, C, FLA

C: Elias Lindholm, C, CGY

LW: Brad Marchand, LW, BOS

LW: Artemi Panarin, LW, NYR

RW: Mikko Rantanen, RW, COL

RW: Connor Brown, RW, EDM

D: John Carlson, D, WSH

D: Jakob Chychrun, D, OTT

D: Rasmus Andersson, D, CGY

D: Dmitry Orlov, D, CAR

G: Thatcher Demko, G, VAN

G: Vitek Vanecek, G, NJD

UTIL: Johnny Gaudreau, LW, CBJ

BN: Mathew Barzal, C, NYI

BN: Ryan O'Reilly, C, NSH

BN: Rasmus Sandin, D, WSH

BN: Max Pacioretty, LW, WSH