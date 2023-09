Fantasy hockey top 250 player rankings

1. Connor McDavid, C, EDM

2. Leon Draisaitl, C, EDM

3. Nathan MacKinnon, C, COL

4. David Pastrnak, RW, BOS

5. Matthew Tkachuk, LW, FLA

6. Nikita Kucherov, RW, TBL

7. Jason Robertson, LW, DAL

8. Mikko Rantanen, RW, COL

9. Jack Hughes, C/LW, NJD

10. Auston Matthews, C, TOR

11. Kirill Kaprizov, LW, MIN

12. Sidney Crosby, C, PIT

13. Brady Tkachuk, LW, OTT

14. Tage Thompson, C, BUF

15. Alex Ovechkin, LW, WSH

16. Cale Makar, D, COL

17. Mitchell Marner, RW, TOR

18. Igor Shesterkin, G, NYR

19. Ilya Sorokin, G, NYI

20. Elias Pettersson, C, VAN

21. Adam Fox, D, NYR

22. Andrei Vasilevskiy, G, TBL

23. Brayden Point, C, TBL

24. Jake Oettinger, G, DAL

25. Roope Hintz, C, DAL

26. Mika Zibanejad, C, NYR

27. Jack Eichel, C, VGK

28. Artemi Panarin, LW, NYR

29. William Nylander, RW, TOR

30. Steven Stamkos, C, TBL

31. Rasmus Dahlin, D, BUF

32. Tim Stützle, LW, OTT

33. Erik Karlsson, D, PIT

34. Brad Marchand, LW, BOS

35. Ryan Nugent-Hopkins, C, EDM

36. Roman Josi, D, NSH

37. Alexandar Georgiev, G, COL

38. Connor Bedard, C, CHI (rookie)

39. Linus Ullmark, G, BOS

40. Dougie Hamilton, D, NJD

41. Sebastian Aho, C, CAR

42. John Tavares, C, TOR

43. Andrei Svechnikov, RW, CAR

44. Zach Hyman, LW, EDM

45. Matt Boldy, LW, MIN

46. Evander Kane, LW, EDM

47. Charlie McAvoy, D, BOS

48. Clayton Keller, RW, ARI

49. Nico Hischier, C, NJD

50. Kyle Connor, LW, WPG

51. Josh Morrissey, D, WPG

52. Aleksander Barkov, C, FLA

53. Mark Stone, RW, VGK

54. Alex Tuch, RW, BUF

55. Quinn Hughes, D, VAN

56. Brandon Montour, D, FLA

57. Joe Pavelski, C, DAL

58. J.T. Miller, C/RW, VAN

59. Evgeni Malkin, C, PIT

60. Miro Heiskanen, D, DAL

61. Victor Hedman, D, TBL

62. Jonathan Marchessault, RW, VGK

63. Evan Bouchard, D, EDM

64. Timo Meier, RW, NJD

65. Brent Burns, D, CAR

66. Moritz Seider, D, DET

67. Dylan Larkin, C, DET

68. Carter Verhaeghe, C, FLA

69. Jesper Bratt, LW, NJD

70. Anze Kopitar, C, LAK

71. Kevin Fiala, LW, LAK

72. Chris Kreider, LW, NYR

73. Connor Hellebuyck, G, WPG

74. Vladimir Tarasenko, RW, OTT

75. Alex DeBrincat, RW, DET

76. Andrei Kuzmenko, LW, VAN

77. Martin Necas, C, CAR

78. John Carlson, D, WSH

79. Pavel Buchnevich, LW, STL

80. Jake Guentzel, LW, PIT (INJ.)

81. Cole Caufield, RW, MTL

82. Jeremy Swayman, G, BOS

83. Joel Eriksson Ek, C, MIN

84. Vince Dunn, D, SEA

85. Adrian Kempe, C, LAK

86. Claude Giroux, RW, OTT

87. Filip Gustavsson, G, MIN

88. Mikhail Sergachev, D, TBL

89. Hampus Lindholm, D, BOS

90. Filip Forsberg, LW, NSH

91. Juuse Saros, G, NSH

92. Jordan Kyrou, C, STL

93. Brock Nelson, C, NYI

94. Tyler Toffoli, RW, NJD

95. Pierre-Luc Dubois, LW, LAK

96. Vitek Vanecek, G, NJD

97. Sergei Bobrovsky, G, FLA

98. Mats Zuccarello, RW, MIN

99. Dawson Mercer, C, NJD

100. Tyler Bertuzzi, LW, TOR

101. Devon Levi, G, BUF (rookie)

102. Jake DeBrusk, LW, BOS

103. Josh Norris, C, OTT

104. Seth Jones, D, CHI

105. Frederik Andersen, G, CAR

106. Joonas Korpisalo, G, OTT

107. Nikolaj Ehlers, LW, WPG

108. Devon Toews, D, COL

109. Jeff Skinner, LW, BUF

110. Mathew Barzal, C, NYI

111. Marc-Andre Fleury, G, MIN

112. Mark Scheifele, C, WPG

113. Alex Pietrangelo, D, VGK

114. Vincent Trocheck, C, NYR

115. Drew Doughty, D, LAK

116. Kris Letang, D, PIT

117. Travis Konecny, RW, PHI

118. Ilya Samsonov, G, TOR

119. Jakob Chychrun, D, OTT

120. Matty Beniers, C, SEA

121. Johnny Gaudreau, LW, CBJ

122. Luke Hughes, D, NJD (rookie)

123. Taylor Hall, LW, CHI

124. Jonathan Huberdeau, LW, CGY

125. Sam Reinhart, C, FLA

126. Jamie Benn, LW, DAL

127. Jared McCann, LW, SEA

128. Dylan Cozens, C, BUF

129. Ivan Barbashev, C, VGK

130. Bo Horvat, C, NYI

131. Ryan O'Reilly, C, NSH

132. Nick Schmaltz, C, ARI

133. Blake Wheeler, RW, NYR

134. Matt Duchene, C, DAL

135. Patrik Laine, LW, CBJ

136. Owen Power, D, BUF

137. Valeri Nichushkin, RW, COL

138. Morgan Rielly, D, TOR

139. Brandon Hagel, LW, TBL

140. Nazem Kadri, C, CGY

141. Elias Lindholm, C, CGY

142. Evgeny Kuznetsov, C, WSH

143. Pyotr Kochetkov, G, CAR

144. Thatcher Demko, G, VAN

145. Shea Theodore, D, VGK

146. Noah Dobson, D, NYI

147. Pavel Zacha, C, BOS

148. Bowen Byram, D, COL

149. Logan Cooley, C, ARI (rookie)

150. Gabriel Vilardi, C, WPG

151. Barrett Hayton, C, ARI

152. Dylan Strome, C, WSH

153. Anders Lee, LW, NYI

154. Robert Thomas, C, STL

155. Andre Burakovsky, LW, SEA

156. Stuart Skinner, G, EDM

157. K'Andre Miller, D, NYR

158. Darcy Kuemper, G, WSH

159. Darnell Nurse, D, EDM

160. Rasmus Andersson, D, CGY

161. Trevor Zegras, C, ANA

162. Mattias Ekholm, D, EDM

163. Thomas Chabot, D, OTT

164. Jakub Vrana, LW, STL

165. Nick Suzuki, C, MTL

166. Akira Schmid, G, NJD

167. Tom Wilson, RW, WSH

168. Chandler Stephenson, C, VGK

169. Lucas Raymond, LW, DET

170. Boone Jenner, C, CBJ

171. Drake Batherson, RW, OTT

172. Tristan Jarry, G, PIT

173. Artturi Lehkonen, LW, COL

174. Brayden Schenn, C, STL

175. Viktor Arvidsson, LW, LAK

176. Wyatt Johnston, C, DAL

177. Rickard Rakell, RW, PIT

178. Max Pacioretty, LW, WSH (INJ.)

179. Sam Bennett, C, FLA

180. Tyson Barrie, D, NSH

181. Sean Durzi, D, ARI

182. Antti Raanta, G, CAR

183. Ville Husso, G, DET

184. Troy Terry, RW, ANA

185. Adin Hill, G, VGK

186. Teuvo Teravainen, LW, CAR

187. Brock Boeser, RW, VAN

188. Aaron Ekblad, D, FLA

189. Mason McTavish, C, ANA

190. Connor Brown, RW, EDM

191. Brady Skjei, D, CAR

192. Dmitry Orlov, D, CAR

193. Tommy Novak, C, NSH

194. Filip Chytil, C, NYR

195. Tomas Hertl, C, SJS

196. Logan Couture, C, SJS

197. Cam Talbot, G, LAK

198. JJ Peterka, RW, BUF

199. Jacob Markstrom, G, CGY

200. MacKenzie Weegar, D, CGY

201. Filip Hronek, D, VAN

202. Kevin Hayes, C, STL

203. Phillip Danault, C, LAK

204. Gustav Forsling, D, FLA

205. Jake Sanderson, D, OTT

206. Mikael Backlund, C, CGY

207. Matias Maccelli, LW, ARI

208. Morgan Frost, C, PHI

209. Eetu Luostarinen, C, FLA

210. John Klingberg, D, TOR

211. Ryan Hartman, RW, MIN

212. Samuel Girard, D, COL

213. Adam Larsson, D, SEA

214. David Perron, LW, DET

215. Carter Hart, G, PHI

216. Matthew Knies, LW, TOR (rookie)

217. Sammy Blais, LW, STL

218. Zach Werenski, D, CBJ

219. Rasmus Sandin, D, WSH

220. Owen Tippett, RW, PHI

221. Bryan Rust, RW, PIT

222. Kent Johnson, C, CBJ

223. Kirill Marchenko, RW, CBJ

224. Tyson Foerster, C, PHI (rookie)

225. Reilly Smith, RW, PIT

226. Anthony Beauvillier, LW, VAN

227. Logan Thompson, G, VGK

228. Seth Jarvis, C, CAR

229. Anton Lundell, C, FLA

230. Cole Perfetti, C, WPG

231. Mike Matheson, D, MTL

232. Calen Addison, D, MIN

233. T.J. Oshie, RW, WSH

234. Alexis Lafrenière, LW, NYR

235. Lukas Reichel, LW, CHI

236. Jordan Eberle, RW, SEA

237. Nicklas Backstrom, C, WSH

238. Kasperi Kapanen, RW, STL

239. Juraj Slafkovsky, LW, MTL

240. William Eklund, C, SJS

241. Brandt Clarke, D, LAK (rookie)

242. Shane Wright, C, SEA (rookie)

243. Ryan Johansen, C, COL

244. Logan Stankoven, C, DAL (rookie)

245. Karel Vejmelka, G, ARI

246. Shane Pinto, C, OTT

247. Jamie Drysdale, D, ANA

248. Max Domi, C, TOR

249. Jonathan Drouin, LW, COL

250. Jeff Petry, D, DET

Other key injuries:

Patrick Kane, RW, NYR (UFA)

Jack Quinn, RW, BUF

Carey Price, G, MTL

Gabriel Landeskog, LW, COL (out for season)