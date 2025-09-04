Super 16: Best tandems in NHL ranked to celebrate Goalie Week

15. Minnesota Wild
Total points: 37
"Filip Gustavsson is a clearcut No. 1. He proved it last season, when he went 31-19-6 with a 2.56 GAA, .914 save percentage and five shutouts in 58 games to finish sixth in Vezina Trophy voting. But the Wild's security blanket, Marc-Andre Fleury, is now enjoying retirement after going 14-9-1 with a 2.93 GAA and .899 save percentage last season. If Fleury was still playing, I might have ranked Minnesota higher than No. 16 in my Super 16. Instead, it looks like it'll be 22-year-old rookie Jesper Wallstedt as Gustavsson's backup this season. Wallstedt comes in highly touted as a first-round pick (No. 20) in the 2021 NHL Draft, but he has played five NHL games and was 0-2-0 last season with eight goals against on 51 shots in losses to the Jets and the Vegas Golden Knights in December. He struggled in the American Hockey League, too, going 9-14-4 with a 3.59 GAA and .879 save percentage in 27 games with Iowa. The Wild will have a formidable tandem if Wallstedt proves he's ready for NHL backup duty. That's the plan, but the uncertainty at the No. 2 spot means the tandem of Gustavsson and Wallstedt is middle of the pack at best." -- Rosen
16. Ottawa Senators
Total points: 32
"The tandem of Linus Ullmark and Leevi Merilainen has a chance to climb this list, but so much of it depends on Merilainen's development. Ullmark is the reason I have the Senators ranked ninth in my Super 16. He won the Vezina Trophy with the Boston Bruins two years ago. He was solid last season, his first in Ottawa, going 25-14-3 with a 2.72 GAA, .910 save percentage and four shutouts in 44 games. He found his game in December after a tough start, and again in March after returning from an injury. Merilainen was excellent in a small sample size of work when Ullmark was out, going 8-3-1 with a 1.99 GAA, .925 save percentage and three shutouts in 12 games. He also had a strong season for Belleville in the AHL, going 18-12-4 with a 2.37 GAA, .913 save percentage and four shutouts in 37 games. If he delivers more of the same play from last season, only with double the work, the Senators could have one of the best tandems in the NHL this season." -- Rosen
Others receiving points: Vegas Golden Knights, 30; Boston Bruins, 26; Montreal Canadiens, 20; Edmonton Oilers, 17; Utah Mammoth, 17; Detroit Red Wings, 11; Nashville Predators, 9; Seattle Kraken, 7; Calgary Flames, 3
HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Winnipeg Jets; 2. Dallas Stars; 3. New York Rangers; 4. Toronto Maple Leafs; 5. Colorado Avalanche; 6. Montreal Canadiens; 7. Vancouver Canucks; 8. New Jersey Devils; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Washington Capitals; 11. Ottawa Senators; 12. Carolina Hurricanes; 13. Utah Mammoth; 14. New York Islanders; 15. Florida Panthers; 16. Los Angeles Kings
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Washington Capitals; 2. Dallas Stars; 3. Winnipeg Jets; 4. New York Rangers; 5. St. Louis Blues; 6. New Jersey Devils; 7. Colorado Avalanche; 8. Los Angeles Kings; 9. Vancouver Canucks; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Florida Panthers; 12. Toronto Maple Leafs; 13. Vegas Golden Knights; 14. Carolina Hurricanes; 15. New York Islanders; 16. Ottawa Senators
BRIAN COMPTON
1. Washington Capitals; 2. New York Rangers; 3. Edmonton Oilers; 4. Carolina Hurricanes; 5. New Jersey Devils; 6. Vancouver Canucks; 7. Utah Mammoth; 8. Boston Bruins; 9. Florida Panthers; 10. New York Islanders; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Winnipeg Jets; 13. Dallas Stars; 14. Nashville Predators; 15. Tampa Bay Lightning; 16. St. Louis Blues
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Tampa Bay Lightning; 2. Winnipeg Jets; 3. New York Islanders; 4. New York Rangers; 5. Minnesota Wild; 6. Dallas Stars; 7. Florida Panthers; 8. St. Louis Blues; 9. Colorado Avalanche; 10. Seattle Kraken; 11. Los Angeles Kings; 12. Vegas Golden Knights; 13. New Jersey Devils; 14. Toronto Maple Leafs; 15. Ottawa Senators; 16. Calgary Flames
TOM GULITTI
1. Winnipeg Jets; 2. Dallas Stars; 3. St. Louis Blues; 4. Toronto Maple Leafs; 5. Carolina Hurricanes; 6. Washington Capitals; 7. New York Rangers; 8. Colorado Avalanche; 9. New Jersey Devils; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Florida Panthers; 12. Vancouver Canucks; 13. Detroit Red Wings; 14. Edmonton Oilers; 15. Los Angeles Kings; 16. Boston Bruins
ADAM KIMELMAN
1. Winnipeg Jets; 2. Washington Capitals; 3. Dallas Stars; 4. New York Rangers; 5. Los Angeles Kings; 6. Colorado Avalanche; 7. New Jersey Devils; 8. Minnesota Wild; 9. Ottawa Senators; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Boston Bruins; 12. Vancouver Canucks; 13. Florida Panthers; 14. Montreal Canadiens; 15. St. Louis Blues; 16. Toronto Maple Leafs
MIKE G. MORREALE
1. Winnipeg Jets; 2. Toronto Maple Leafs; 3. Dallas Stars; 4. New Jersey Devils; 5. Vancouver Canucks; 6. Washington Capitals; 7. St. Louis Blues; 8. New York Rangers; 9. New York Islanders; 10. Detroit Red Wings; 11. Nashville Predators; 12. Tampa Bay Lightning; 13. Minnesota Wild; 14. Florida Panthers; 15. Colorado Avalanche; 16. Utah Mammoth
TRACEY MYERS
1. Winnipeg Jets; 2. Colorado Avalanche; 3. Dallas Stars; 4. New York Rangers; 5. New Jersey Devils; 6. Toronto Maple Leafs; 7. Vancouver Canucks; 8. Washington Capitals; 9. Carolina Hurricanes; 10. New York Islanders; 11. Tampa Bay Lightning; 12. St. Louis Blues; 13. Florida Panthers; 14. Vegas Golden Knights; 15. Utah Mammoth; 16. Los Angeles Kings
SHAWN P. ROARKE
1. Dallas Stars; 2. New Jersey Devils; 3. Washington Capitals; 4. Toronto Maple Leafs; 5. Carolina Hurricanes; 6. Los Angeles Kings; 7. New York Rangers; 8. Vancouver Canucks; 9. St. Louis Blues; 10. Colorado Avalanche; 11. Winnipeg Jets; 12. Vegas Golden Knights; 13. Tampa Bay Lightning; 14. Florida Panthers; 15. Calgary Flames; 16. Boston Bruins
DAN ROSEN
1. Winnipeg Jets; 2. New York Rangers; 3. Tampa Bay Lightning; 4. Dallas Stars; 5. New Jersey Devils; 6. Colorado Avalanche; 7. New York Islanders; 8. Florida Panthers; 9. Ottawa Senators; 10. St. Louis Blues; 11. Toronto Maple Leafs; 12. Washington Capitals; 13. Los Angeles Kings; 14. Montreal Canadiens; 15. Carolina Hurricanes; 16. Minnesota Wild
DAVID SATRIANO
1. Winnipeg Jets; 2. Dallas Stars; 3. Washington Capitals; 4. Florida Panthers; 5. Los Angeles Kings; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Carolina Hurricanes; 8. Colorado Avalanche; 9. New Jersey Devils; 10. Minnesota Wild; 11. St. Louis Blues; 12. New York Rangers; 13. Boston Bruins; 14. Ottawa Senators; 15. Toronto Maple Leafs; 16. Vancouver Canucks
PAUL STRIZHEVSKY
1. Winnipeg Jets; 2. New York Rangers; 3. Dallas Stars; 4. Toronto Maple Leafs; 5. New York Islanders; 6. Vancouver Canucks; 7. Florida Panthers; 8. Los Angeles Kings; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Washington Capitals; 11. New Jersey Devils; 12. Carolina Hurricanes; 13. Boston Bruins; 14. St. Louis Blues; 15. Ottawa Senators; 16. Minnesota Wild
DEREK VAN DIEST
1. Winnipeg Jets; 2. Toronto Maple Leafs; 3. Dallas Stars; 4. Vancouver Canucks; 5. Los Angeles Kings; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. New York Rangers; 9. Washington Capitals; 10. Florida Panthers; 11. New Jersey Devils; 12. St. Louis Blues; 13. Carolina Hurricanes; 14. Minnesota Wild; 15. Ottawa Senators; 16. New York Islanders
MIKE ZEISBERGER
1. New York Rangers; 2. Florida Panthers; 3. Winnipeg Jets; 4. Dallas Stars; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Washington Capitals; 7. Toronto Maple Leafs; 8. Carolina Hurricanes; 9. Colorado Avalanche; 10. New Jersey Devils; 11. St. Louis Blues; 12. New York Islanders; 13. Vancouver Canucks; 14. Montreal Canadiens; 15. Vegas Golden Knights; 16. Boston Bruins