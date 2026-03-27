2025-26 Injury Report

|
Player
|
Injury
|
Games
|
Out
|
15
|
Connor Zary
|
Upper Body
|
3
|
March 22 - Present
|
14
|
Yan Kuznetsov
|
Upper Body
|
5
|
March 16 - Present
|
13
|
Zach Whitecloud
|
Upper Body
|
3
|
March 9 - March 12
|
12
|
Jonathan Huberdeau
|
15
|
Feb. 26 - Present
|
11
|
Jonathan Huberdeau
|
Lower Body
|
1
|
Jan. 21
|
10
|
Blake Coleman
|
Upper Body
|
10
|
Jan. 10 - Feb. 4
|
9
|
Zayne Parekh
|
Upper Body
|
4
|
Jan. 8 - Jan. 15
|
8
|
Devin Cooley
|
Illness
|
1
|
Jan. 5
|
7
|
John Beecher
|
Upper Body
|
13
|
Jan. 7 - Feb. 4
|
6
|
Jake Bean
|
Undisclosed (Surgery - Indefinite)
|
41
|
Dec. 8 - Present
|
5
|
Sam Honzek
|
Upper Body (Surgery - Six Months)
|
50
|
Nov. 18 - Present
|
4
|
Zayne Parekh
|
Upper Body
|
16
|
Nov. 9 - Dec. 10
|
3
|
Kevin Bahl
|
Illness
|
1
|
Nov. 7
|
2
|
Jonathan Huberdeau
|
Undisclosed
|
5
|
Oct. 5 - Oct. 15
|
1
|
Martin Pospisil
|
Undisclosed
|
45
|
Oct. 8 - Jan. 10