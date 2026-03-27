2025-26 Injury Report

 
Player
Injury
Games
Out
15
Connor Zary
Upper Body
3
March 22 - Present
14
Yan Kuznetsov
Upper Body
5
March 16 - Present
13
Zach Whitecloud
Upper Body
3
March 9 - March 12
12
Jonathan Huberdeau
15
Feb. 26 - Present
11
Jonathan Huberdeau
Lower Body
1
Jan. 21
10
Blake Coleman
Upper Body
10
Jan. 10 - Feb. 4
9
Zayne Parekh
Upper Body
4
Jan. 8 - Jan. 15
8
Devin Cooley
Illness
1
Jan. 5
7
John Beecher
Upper Body
13
Jan. 7 - Feb. 4
6
Jake Bean
Undisclosed (Surgery - Indefinite)
41
Dec. 8 - Present
5
Sam Honzek
Upper Body (Surgery - Six Months)
50
Nov. 18 - Present
4
Zayne Parekh
Upper Body
16
Nov. 9 - Dec. 10
3
Kevin Bahl
Illness
1
Nov. 7
2
Jonathan Huberdeau
Undisclosed
5
Oct. 5 - Oct. 15
1
Martin Pospisil
Undisclosed
45
Oct. 8 - Jan. 10

