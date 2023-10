BOSTON – The Boston Bruins announced today the roster for their preseason game vs. the Washington Capitals on October 3.

GAME ROSTER:

Forwards: Johnny Beecher, Trent Frederic, Danton Heinen, Trevor Kuntar, Jakub Lauko, Milan Lucic, Brad Marchand, Jayson Megna, David Pastrnak, Matt Poitras, James van Riemsdyk, Pavel Zacha

Defensemen: Derek Forbort, Matt Grzelcyk, Mason Lohrei, Charlie McAvoy, Kevin Shattenkirk, Jakub Zboril

Goaltenders: Brandon Bussi, Linus Ullmark