SAINT PAUL, Minn. -- The Minnesota Wild returns home tonight, inviting the Flames for a Sunday match. The following lineup is a projection and is subject to change:
Projected Lineup: Wild vs. Flames
FORWARDS
97 Kirill Kaprizov - 23 Marco Rossi - 36 Mats Zuccarello
12 Matt Boldy - 14 Joel Eriksson Ek - 90 Marcus Johansson
91 Vladimir Tarasenko - 38 Ryan Hartman - 18 Vinnie Hinostroza
17 Marcus Foligno - 22 Danila Yurov - 13 Yakov Trenin
DEFENSE
25 Jonas Brodin - 7 Brock Faber
5 Jake Middleton - 46 Jared Spurgeon
8 Zeev Buium - 48 Daemon Hunt
GOALTENDERS
30 Jesper Wallstedt
32 Filip Gustavsson
Info for Tonight's Game:
- When: Sunday, November 9th at 7:00 p.m. CT
- Where: Grand Casino Arena (Saint Paul, Minnesota)
- Tickets: Buy Now
- Watch: FanDuel Sports North
- Listen: KFAN
- Gamecenter: Wild vs. Flames