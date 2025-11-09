Projected Lineup: Wild vs. Flames

ProjectedLineup_092325_1920x1080_110925
By Zoe Fiedler
Wild.com

SAINT PAUL, Minn. -- The Minnesota Wild returns home tonight, inviting the Flames for a Sunday match. The following lineup is a projection and is subject to change:

FORWARDS

97 Kirill Kaprizov - 23 Marco Rossi - 36 Mats Zuccarello

12 Matt Boldy - 14 Joel Eriksson Ek - 90 Marcus Johansson

91 Vladimir Tarasenko - 38 Ryan Hartman - 18 Vinnie Hinostroza

17 Marcus Foligno - 22 Danila Yurov - 13 Yakov Trenin

DEFENSE

25 Jonas Brodin - 7 Brock Faber

5 Jake Middleton - 46 Jared Spurgeon

8 Zeev Buium - 48 Daemon Hunt

GOALTENDERS

30 Jesper Wallstedt

32 Filip Gustavsson

Info for Tonight's Game:

News Feed

Minnesota Wild Forward Marcus Johansson Scheduled to Play 1,000th NHL Game Tonight

Game Preview: Wild vs. Flames

Minnesota Wild to Host Military Appreciation Night November 11

Game Recap: Wild 5, Islanders 2

Projected Lineup: Wild at Islanders

Game Preview: Wild at Islanders

Game Recap: Hurricanes 4, Wild 3

Wild on 7th - Episode 118: Faceoffs and First Timer Vinnie Hinostroza

Projected Lineup: Wild at Hurricanes

Game Preview: Wild at Hurricanes

Minnesota Wild and Red Baron® Pizza to Host Girls' Hockey Weekend Dec. 12-13

Game Recap: Wild 3, Predators 2 (OT)

Projected Lineup: Wild vs. Predators

Game Preview: Wild vs. Predators

Minnesota Wild to Host Second 25th Anniversary Celebration Game November 4

Game Recap: Wild 5, Canucks 2

Projected Lineup: Wild vs. Canucks

Game Preview: Wild vs. Canucks