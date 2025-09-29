Rangers Trim Roster to 41 Players

New York Rangers President and General Manager Chris Drury announced today that the team has trimmed its Training Camp roster by six players. Jaroslav Chmelar, Jackson Dorrington, Case McCarthy, Adam Sykora and Kalle Vaisanen have been assigned to training camp for the Hartford Wolf Pack of the American Hockey League (AHL). Andrej Sustr has been released from his tryout.
The Rangers have 41 players remaining in Training Camp. The roster breakdown is listed below:
Forwards (24): Brett Berard, Anton Blidh, Brendan Brisson, Jonny Brodzinski, Sam Carrick, Will Cuylle, Justin Dowling, Adam Edstrom, Trey Fix-Wolansky, Noah Laba, Alexis Lafreniere, Bryce McConnell-Barker, J.T. Miller, Brennan Othmann, Artemi Panarin, Juuso Parssinen, Gabe Perreault, Taylor Raddysh, Matt Rempe, Dylan Roobroeck, Conor Sheary, Carey Terrance, Vincent Trocheck, Mika Zibanejad
Defensemen (13): Will Borgen, Casey Fitzgerald, Adam Fox, Vladislav Gavrikov, Blake Hillman, Connor Mackey, Scott Morrow, Derrick Pouliot, Matthew Robertson, Brandon Scanlin, Braden Schneider, Carson Soucy, Urho Vaakanainen
Goaltenders (4): Talyn Boyko, Dylan Garand, Jonathan Quick, Igor Shesterkin