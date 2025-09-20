Rangers Trim Roster to 48 Players

NYRCENTENNIAL-DL-Logo-Side
By New York Rangers

New York Rangers President and General Manager Chris Drury announced today that the team has cut its Training Camp roster by 13 players. Gavin Hain, Kyle Jackson, Zakary Karpa, Sullivan Mack, Chris Merisier-Ortiz, Cooper Moore, Hugo Ollas and Callum Tung have been assigned to training camp for the Hartford Wolf Pack of the American Hockey League (AHL). Raoul Boilard, Artem Gonchar and Evan Passmore will return to their respective junior teams. Tim Lovell and Corbin Vaughan have been released from their tryouts.

The Rangers have 48 players remaining in Training Camp. The roster breakdown is listed below:

Forwards (28): Nathan Aspinall, Brett Berard, Anton Blidh, Brendan Brisson, Jonny Brodzinski, Sam Carrick, Jaroslav Chmelar, Will Cuylle, Justin Dowling, Adam Edstrom, Trey Fix-Wolansky, Noah Laba, Alexis Lafreniere, Bryce McConnell-Barker, J.T. Miller, Brennan Othmann, Artemi Panarin, Juuso Parssinen, Gabe Perreault, Taylor Raddysh, Matt Rempe, Dylan Roobroeck, Conor Sheary, Adam Sykora, Carey Terrance, Vincent Trocheck, Kalle Vaisanen, Mika Zibanejad

Defensemen (16): Will Borgen, Jackson Dorrington, Casey Fitzgerald, Adam Fox, Vladislav Gavrikov, Blake Hillman, Connor Mackey, Case McCarthy, Scott Morrow, Derrick Pouliot, Matthew Robertson, Brandon Scanlin, Braden Schneider, Carson Soucy, Andrej Sustr, Urho Vaakanainen

Goaltenders (4): Talyn Boyko, Dylan Garand, Jonathan Quick, Igor Shesterkin

News Feed

The Blueshirts – a New York Classic

Rangers Announce 2025-26 Training Camp Roster and Schedule

Game 7 Named First-Ever Official Jersey Patch Partner of the New York Rangers

Rangers Name J.T. Miller 29th Captain In Franchise History

Rangers Announce Centennial Season Theme Nights and Initiatives Celebrating 100 Years of Franchise History

Rangers Rookie Camp to Begin on Wednesday, September 10 

Rangers Announce Updates to Hockey Operations Department

Rangers Agree to Terms with Talyn Boyko

Rangers Agree to Terms with Dylan Garand

Rangers Agree to Terms with Justin Dowling

Rangers Agree to Terms with Brendan Brisson

Rangers Agree to Terms with Trey Fix-Wolansky

Rangers Agree to Terms with Derrick Pouliot

Rangers Agree to Terms with Taylor Raddysh

Rangers Agree to Terms with Will Cuylle

Rangers Agree to Terms with Vladislav Gavrikov

Rangers Acquire Scott Morrow, First-Round Pick and Second-Round Pick in Exchange for K’Andre Miller

Nick Fotiu – From the Blue Seats to the Blueshirts