Rangers Trim Roster to 48 Players

New York Rangers President and General Manager Chris Drury announced today that the team has cut its Training Camp roster by 13 players. Gavin Hain, Kyle Jackson, Zakary Karpa, Sullivan Mack, Chris Merisier-Ortiz, Cooper Moore, Hugo Ollas and Callum Tung have been assigned to training camp for the Hartford Wolf Pack of the American Hockey League (AHL). Raoul Boilard, Artem Gonchar and Evan Passmore will return to their respective junior teams. Tim Lovell and Corbin Vaughan have been released from their tryouts.
The Rangers have 48 players remaining in Training Camp. The roster breakdown is listed below:
Forwards (28): Nathan Aspinall, Brett Berard, Anton Blidh, Brendan Brisson, Jonny Brodzinski, Sam Carrick, Jaroslav Chmelar, Will Cuylle, Justin Dowling, Adam Edstrom, Trey Fix-Wolansky, Noah Laba, Alexis Lafreniere, Bryce McConnell-Barker, J.T. Miller, Brennan Othmann, Artemi Panarin, Juuso Parssinen, Gabe Perreault, Taylor Raddysh, Matt Rempe, Dylan Roobroeck, Conor Sheary, Adam Sykora, Carey Terrance, Vincent Trocheck, Kalle Vaisanen, Mika Zibanejad
Defensemen (16): Will Borgen, Jackson Dorrington, Casey Fitzgerald, Adam Fox, Vladislav Gavrikov, Blake Hillman, Connor Mackey, Case McCarthy, Scott Morrow, Derrick Pouliot, Matthew Robertson, Brandon Scanlin, Braden Schneider, Carson Soucy, Andrej Sustr, Urho Vaakanainen
Goaltenders (4): Talyn Boyko, Dylan Garand, Jonathan Quick, Igor Shesterkin