GOLDEN KNIGHTS (14-6-5) at OILERS (17-5-4)
8 p.m. ET; TVAS, SN, TNT, HBO MAX
Golden Knights projected lineup
Brett Howden -- Jack Eichel -- Mark Stone
Trevor Connelly -- William Karlsson -- Mitch Marner
Ivan Barbashev -- Tomas Hertl -- Victor Olofsson
Braeden Bowman -- Nic Dowd -- Marc Gatcomb
Brayden McNabb -- Shea Theodore
Jeremy Lauzon -- Rasmus Andersson
Parker Wotherspoon -- Dylan Coghlan
Carter Hart
Adin Hill
Scratched: Lukas Cromier, Raphael Lavoie
Injured: Noah Hanifin (undisclosed
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Kasperi Kapanen
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Mathieu Joseph
Filip Hallander -- Jason Dickinson -- Colton Dach
Alex Formenton -- Owen Michaels -- Trent Frederic
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Jake Walman
Devon Levi
Tristan Jarry
Scratched: Ty Emberson, Max Jones
Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Zach Hyman (migrane), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matthew Savoie (undisclosed)
Status report
The Golden Knights held an optional morning skate, and coach Ryan Craig said he will use the same lineup from a 5-4 shootout win at the Winnipeg Jets on Saturday. ... Nugent-Hopkins returns for the Oilers after missing the past five games with an undisclosed injury. He will replace Jones, a forward.