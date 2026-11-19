CANUCKS (5-17-1) at KRAKEN (9-8-1)
9:40 p.m. ET; Prime Video, KONG, SNP
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Jonathan Lekkerimaki
Paul Cotter -- Filip Chytil -- Brock Boeser
Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Linus Karlsson
Drew O'Connor -- Max Sasson -- Brendan Gallagher
Zeev Buium -- Filip Hronek
Elias Pettersson -- Tom Willander
Jamie Oleksiak -- Cameron Crotty
Leevi Merilainen
Kevin Lankinen
Scratched: Arshdeep Bains, Luke Schenn
Injured: Thatcher Demko (hip), Guillaume Brisebois (undisclosed)