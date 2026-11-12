Super 16 Power Rankings go international to celebrate Global Series

Others receiving points: Seattle Kraken 10, Buffalo Sabres 5, New York Rangers 4
Dropped out from last week: Kraken (No. 14), Sabres (No. 16)
HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Montreal Canadiens; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Vegas Golden Knights; 8. New Jersey Devils; 9. Dallas Stars; 10. Colorado Avalanche; 11. Ottawa Senators; 12. Utah Mammoth; 13. Florida Panthers; 14. Seattle Kraken; 15. Washington Capitals; 16. Nashville Predators
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Boston Bruins; 5. Vegas Golden Knights; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Colorado Avalanche; 10. Dallas Stars; 11. Florida Panthers; 12. Utah Mammoth; 13. Ottawa Senators; 14. Washington Capitals; 15. Anaheim Ducks; 16. Nashville Predators
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Boston Bruins; 4. Minnesota Wild; 5. Montreal Canadiens; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Vegas Golden Knights; 8. New Jersey Devils; 9. Dallas Stars; 10. Nashville Predators; 11. Colorado Avalanche; 12. Ottawa Senators; 13. Washington Capitals; 14. Seattle Kraken; 15. Utah Mammoth; 16. Anaheim Ducks
TOM GULITTI
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Montreal Canadiens; 5. Boston Bruins; 6. Tampa Bay Lightning; 7. New Jersey Devils; 8. Vegas Golden Knights; 9. Dallas Stars; 10. Colorado Avalanche; 11. Washington Capitals; 12. Ottawa Senators; 13. Florida Panthers; 14. Nashville Predators; 15. Seattle Kraken; 16. Anaheim Ducks
ADAM KIMELMAN
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Dallas Stars; 5. New Jersey Devils; 6. Boston Bruins; 7. Montreal Canadiens; 8. Vegas Golden Knights; 9. Colorado Avalanche; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Utah Mammoth; 12. Ottawa Senators; 13. Nashville Predators; 14. Florida Panthers; 15. Washington Capitals; 16. Buffalo Sabres
JON LANE
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Boston Bruins; 4. Edmonton Oilers; 5. Montreal Canadiens; 6. New Jersey Devils; 7. Vegas Golden Knights; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Colorado Avalanche; 10. Ottawa Senators; 11. Nashville Predators; 12. Dallas Stars; 13. Florida Panthers; 14. Anaheim Ducks; 15. Utah Mammoth; 16. Washington Capitals
DAVE MINIACI
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. New Jersey Devils; 4. Edmonton Oilers; 5. Boston Bruins; 6. Vegas Golden Knights; 7. Montreal Canadiens; 8. Dallas Stars; 9. Nashville Predators; 10. Anaheim Ducks; 11. Colorado Avalanche; 12. Ottawa Senators; 13. Utah Mammoth; 14. New York Rangers; 15. Florida Panthers; 16. Buffalo Sabres
MIKE G. MORREALE
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Boston Bruins; 4. New Jersey Devils; 5. Dallas Stars; 6. Edmonton Oilers; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Colorado Avalanche; 9. Montreal Canadiens; 10. Vegas Golden Knights; 11. Florida Panthers; 12. Washington Capitals; 13. Utah Mammoth; 14. Buffalo Sabres; 15. Nashville Predators; 16. Ottawa Senators
TRACEY MYERS
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Montreal Canadiens; 6. Tampa Bay Lightning; 7. New Jersey Devils; 8. Vegas Golden Knights; 9. Dallas Stars; 10. Colorado Avalanche; 11. Ottawa Senators; 12. Nashville Predators; 13. Washington Capitals; 14. Utah Mammoth; 15. Florida Panthers; 16. Seattle Kraken
SHAWN P. ROARKE
1. Carolina Hurricanes; 2. Boston Bruins; 3. Minnesota Wild; 4. Edmonton Oilers; 5. Colorado Avalanche; 6. Tampa Bay Lightning; 7. Dallas Stars; 8. Vegas Golden Knights; 9. New Jersey Devils; 10. Montreal Canadiens; 11. Nashville Predators; 12. Florida Panthers; 13. Washington Capitals; 14. Ottawa Senators; 15. Anaheim Ducks; 16. Utah Mammoth
DAN ROSEN
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Boston Bruins; 5. Colorado Avalanche; 6. New Jersey Devils; 7. Vegas Golden Knights; 8. Montreal Canadiens; 9. Dallas Stars; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Ottawa Senators; 12. Washington Capitals; 13. Anaheim Ducks; 14. Nashville Predators; 15. Florida Panthers; 16. Utah Mammoth
DAVID SATRIANO
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Montreal Canadiens; 6. New Jersey Devils; 7. Vegas Golden Knights; 8. Nashville Predators; 9. Dallas Stars; 10. Tampa Bay Lightning; 11. Colorado Avalanche; 12. Anaheim Ducks; 13. Florida Panthers; 14. Ottawa Senators; 15. Washington Capitals; 16. Utah Mammoth
PAUL STRIZHEVSKY
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Boston Bruins; 5. Montreal Canadiens; 6. New Jersey Devils; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Vegas Golden Knights; 9. Dallas Stars; 10. Colorado Avalanche; 11. Nashville Predators; 12. Washington Capitals; 13. Ottawa Senators; 14. Anaheim Ducks; 15. Florida Panthers; 16. Seattle Kraken
DEREK VAN DIEST
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Vegas Golden Knights; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Colorado Avalanche; 10. Ottawa Senators; 11. Dallas Stars; 12. Nashville Predators; 13. Florida Panthers; 14. Anaheim Ducks; 15. Utah Mammoth; 16. New York Rangers