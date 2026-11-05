Future Hall of Famers from NHL teams in Super 16 Power Rankings

HERE'S HOW WE RANKED 'EM
AMALIE BENJAMIN
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Montreal Canadiens; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Dallas Stars; 9. New Jersey Devils; 10. Florida Panthers; 11. Utah Mammoth; 12. Colorado Avalanche; 13. Seattle Kraken; 14. Ottawa Senators; 15. Washington Capitals; 16. Buffalo Sabres
JEAN-FRANCOIS CHAUMONT
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Vegas Golden Knights; 5. Boston Bruins; 6. New Jersey Devils; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Montreal Canadiens; 9. Utah Mammoth; 10. Colorado Avalanche; 11. Dallas Stars; 12. Florida Panthers; 13. Seattle Kraken; 14. Ottawa Senators; 15. Buffalo Sabres; 16. Washington Capitals
NICHOLAS J. COTSONIKA
1. Edmonton Oilers; 2. Carolina Hurricanes; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Vegas Golden Knights; 9. Dallas Stars; 10. Utah Mammoth; 11. Florida Panthers; 12. Seattle Kraken; 13. Buffalo Sabres; 14. Colorado Avalanche; 15. Ottawa Senators; 16. Washington Capitals
ANTONIO GRAZIUSO
1. Edmonton Oilers; 2. Boston Bruins; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Montreal Canadiens; 6. Colorado Avalanche; 7. Tampa Bay Lightning; 8. New Jersey Devils; 9. Vegas Golden Knights; 10. Utah Mammoth; 11. Buffalo Sabres; 12. Dallas Stars; 13. Florida Panthers; 14. Washington Capitals; 15. Ottawa Senators; 16. Toronto Maple Leafs
TOM GULITTI
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Boston Bruins; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Vegas Golden Knights; 9. Dallas Stars; 10. Florida Panthers; 11. Buffalo Sabres; 12. Colorado Avalanche; 13. Utah Mammoth; 14. Seattle Kraken; 15. Washington Capitals; 16. Ottawa Senators
ADAM KIMELMAN
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Vegas Golden Knights; 5. New Jersey Devils; 6. Boston Bruins; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Dallas Stars; 9. Colorado Avalanche; 10. Montreal Canadiens; 11. Florida Panthers; 12. Buffalo Sabres; 13. Seattle Kraken; 14. Ottawa Senators; 15. St. Louis Blues; 16. Washington Capitals
JON LANE
1. Edmonton Oilers; 2. Carolina Hurricanes; 3. Boston Bruins; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. New Jersey Devils; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Montreal Canadiens; 9. Dallas Stars; 10. Utah Mammoth; 11. Seattle Kraken; 12. Florida Panthers; 13. Ottawa Senators; 14. Washington Capitals; 15. Colorado Avalanche; 16. Buffalo Sabres
MIKE G. MORREALE
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. New Jersey Devils; 4. Dallas Stars; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Colorado Avalanche; 7. Edmonton Oilers; 8. Florida Panthers; 9. Boston Bruins; 10. Montreal Canadiens; 11. Vegas Golden Knights; 12. Utah Mammoth; 13. Washington Capitals; 14. Buffalo Sabres; 15. Ottawa Senators; 16. Seattle Kraken
TRACEY MYERS
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Vegas Golden Knights; 8. Utah Mammoth; 9. Dallas Stars; 10. New Jersey Devils; 11. Florida Panthers; 12. Ottawa Senators; 13. Buffalo Sabres; 14. Seattle Kraken; 15. Colorado Avalanche; 16. Washington Capitals
SHAWN P. ROARKE
1. Carolina Hurricanes; 2. Colorado Avalanche; 3. Dallas Stars; 4. Boston Bruins; 5. Minnesota Wild; 6. Edmonton Oilers; 7. New Jersey Devils; 8. Vegas Golden Knights; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Montreal Canadiens; 11. Florida Panthers; 12. Washington Capitals; 13. Utah Mammoth; 14. Buffalo Sabres; 15. Seattle Kraken; 16. Toronto Maple Leafs
DAN ROSEN
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. New Jersey Devils; 5. Boston Bruins; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Montreal Canadiens; 9. Dallas Stars; 10. Utah Mammoth; 11. Colorado Avalanche; 12. Florida Panthers; 13. Buffalo Sabres; 14. Seattle Kraken; 15. Ottawa Senators; 16. Nashville Predators
DAVID SATRIANO
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Boston Bruins; 4. Minnesota Wild; 5. Montreal Canadiens; 6. Vegas Golden Knights; 7. New Jersey Devils; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Dallas Stars; 10. Utah Mammoth; 11. Colorado Avalanche; 12. Florida Panthers; 13. Ottawa Senators; 14. Seattle Kraken; 15. Toronto Maple Leafs; 16. Buffalo Sabres
PAUL STRIZHEVSKY
1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Boston Bruins; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Dallas Stars; 9. Vegas Golden Knights; 10. Utah Mammoth; 11. Buffalo Sabres; 12. Seattle Kraken; 13. Florida Panthers; 14. Colorado Avalanche; 15. Ottawa Senators; 16. New York Islanders
DEREK VAN DIEST
1. Edmonton Oilers; 2. Carolina Hurricanes; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Vegas Golden Knights; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Colorado Avalanche; 10. Ottawa Senators; 11. Florida Panthers; 12. Utah Mammoth; 13. Toronto Maple Leafs; 14. Dallas Stars; 15. Seattle Kraken; 16. Buffalo Sabres