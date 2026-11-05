Future Hall of Famers from NHL teams in Super 16 Power Rankings

Oilers rise to No. 2, Sabres new this week

McDavid EDM Dahlin BUF Super 16 11-5-2026

© Bill Wippert/NHLI via Getty Images

By NHL.com
@NHLMedia

The Hockey Hall of Fame Class of 2026 will be inducted in Toronto on Monday.

The class includes Patrice Bergeron, Carey Price, Pekka Rinne, Keith Tkachuk, Cindy Curley and Brian Burke. All had fantastic careers on the ice, or in Burke's case, as an executive.

That got us thinking about the teams in the Super 16 weekly power rankings, and which players could and should receive the same honor after their playing careers are over.

Here is the future Hall of Fame edition of the weekly Super 16:

1. Carolina Hurricanes (12-3-2)

Total points: 219
Last week: No. 1

"I know we're talking about the Hockey Hall of Fame this week, but it feels like the beauty of the Hurricanes during this current run is they've done it without that top-of-the-page superstar leading them. It's been a team effort top to bottom. Possibly Sebastian Aho? Maybe Jaccob Slavin, but it would be difficult to account the defensive details of his game that make him such a special player. Maybe the real Hall of Famer is behind the bench. Rod Brind'Amour the player could be a Hall of Famer, but Rod Brind'Amour the coach certainly appears to be staking his claim to a spot as well. The Hurricanes have been to the Stanley Cup Playoffs all eight of his full seasons, with a ninth looking very likely. Five division titles, four trips to the conference finals, the Stanley Cup last season. He's the only coach in NHL history to win at least one playoff series in each of his first eight seasons, so if I'm going to prepare a Hall of Fame induction for anyone with the Hurricanes, I'm going with Brind'Amour." -- Adam Kimelman, deputy managing editor

2. Edmonton Oilers (11-2-3)

Total points: 201
Last week: No. 4

"The Oilers have seven players, Wayne Gretzky, Jari Kurri, Grant Fuhr, Paul Coffey, Mark Messier, Glenn Anderson, Kevin Lowe and coach Glen Sather enshrined in their Hall of Fame room at Rogers Place, and they are likely to be joined by Connor McDavid and Leon Draisaitl. The two star forwards have been rewriting record books since arriving in Edmonton as the No. 1 pick in the 2015 NHL Draft, and No. 3 pick in the 2014 NHL Draft, respectively. McDavid will undoubtably be inducted shortly after his playing career comes to an end, while Draisaitl has a good chance of becoming the first Germany-born player to enter the Hall. The two have helped transform the Oilers into a Stanley Cup contender, leading them to the Stanley Cup Final in 2024 and 2025. All that is missing from their impressive list of accomplishments is the Stanley Cup, which they are working on trying to win this season." -- Derek Van Diest, staff writer

McDavid, Kaprizkov, Kochetkov earn 3 stars honors

3. Minnesota Wild (11-3-3)

Total points: 196
Last week: No. 2

"The Wild are in a pretty good place when this assignment produces two answers before I can even finish reading it. Kirill Kaprizov and Quinn Hughes are both still under 30, and each already has the makings of a Hall of Fame resume. Kaprizov owns a Calder Trophy (2021), an Olympic gold medal (2018), when he scored the golden goal, a Gagarin Cup (2019 with CSKA Moscow) and 501 NHL points in just 414 games while rewriting Minnesota's record book along the way. Hughes has a Norris Trophy (2024), an Olympic gold medal (2026) and recently reached 500 points in his 520th game, the seventh-fastest defenseman in NHL history to get there. Neither Kaprizov nor Hughes needs to retire tomorrow, thankfully, and both still have significant chapters to write. Barring a dramatic turn, I fully expect one future trip to Toronto for each of them, with Minnesota fans having plenty more to enjoy before then." -- Paul Strizhevsky, staff writer

HALL OF A CASE

National Hockey List: Active players trending toward induction with fewer than 500 games

4. Boston Bruins (11-4-1)

Total points: 176
Last week: No. 3

"When I was on the phone with Brad Marchand recently, I raised the possibility that he could have played on a three-Hall of Famer line with the Bruins. He demurred, but allowed, 'It'll be two for sure, Pasta and Bergy.' Bergeron, obviously, is going in with the Class of 2026. David Pastrnak is on his way there. He's already scored 428 goals, tied with Hall of Famer Yvan Cournoyer for 90th in NHL history, at 30 years old. He has 953 points (525 assists) in 849 games and should continue to rapidly rise up the list. He has a 61-goal season on his resume (2022-23) and four consecutive 100-point seasons. He can be a top goal-scorer or a top playmaker, whatever the team around him and the situation demands, and is in the conversation about the best-ever players from Czechia. There might be other Hall of Famers on the Bruins, but the slam dunk is Pastrnak." -- Amalie Benjamin, senior writer

5. Tampa Bay Lightning (9-3-2)

Total points: 147
Last week: No. 6

"The Lightning have three virtual locks for induction and more making a strong case. Nikita Kucherov, Victor Hedman and Andrei Vasilevskiy were, with Steven Stamkos, the heart behind two consecutive Stanley Cup championships (2020, 2021) and a run to Game 6 of the 2022 Stanley Cup Final. Kucherov is first in team history in points (1,144), assists (739) and plus-minus (plus-206) and his legacy is secure in Tampa Bay whether he stays, is traded or leaves as a free agent. Hedman leads Lightning defensemen in all categories, records that more than likely will never be broken, just like Vasilevskiy's marks in wins (377), shutouts (42) and a whopping 24 assists in 609 games (also a team record). Trending toward the Hockey Hall: Brayden Point, Jake Guentzel and John Carlson. Behind them is Brandon Hagel, a three-time 30-goal scorer with 35 and 36 in each of the past two seasons." -- Jon Lane, staff writer

TBL@UTA: Kucherov sets Lightning’s all-time scoring record with 1,138th career point

6. New Jersey Devils (10-5-0)

Total points: 145
Last week: No. 9

"The strongest candidate at this point is probably goalie Connor Hellebuyck, whose resume already compares favorably with the best at his position. Hellebuyck has won the Vezina Trophy three times, the Hart Trophy as NHL most valuable player, the William M. Jennings Trophy twice and earned three First-Team NHL All-Star selections. His signature season came in 2024-25, when he went 47-12-3 with a 2.00 goals-against average, .925 save percentage and eight shutouts. He further strengthened his case at the 2026 Winter Olympics, going 5-0 with a 1.18 GAA and .956 save percentage to help Team USA win gold. He is 3-0-0 with a 1.95 GAA and .900 save percentage in three straight wins since he was traded to New Jersey by the Winnipeg Jets on Oct. 23. A Stanley Cup title would certainly bolster his chances, but Hellebuyck's awards, consistency and international success already put him in a position as the most likely future Hall of Famer." -- Mike G. Morreale, senior draft writer

7. Vegas Golden Knights (10-5-2)

Total points: 142
Last week: No. 5

"Jack Eichel won the Stanley Cup with Vegas in 2023, leading the playoffs in scoring with 26 points (six goals, 20 assists). He won the gold medal at the 2026 Winter Olympics, playing a key role to help Team USA win Olympic gold in men's hockey for the first time since the 'Miracle on Ice' in 1980. The center just turned 30 on Oct. 28, so he has time to accomplish more and add to his statistics. He's off to an excellent start this season with 22 points (seven goals, 15 assists) in 17 games, giving him 720 points (273 goals, 447 assists) in 707 games of his NHL career." -- Nicholas J. Cotsonika, columnist

8. Montreal Canadiens (9-3-3)

Total points: 139
Last week: No. 7

"Lane Hutson and Nick Suzuki have the potential to one day earn a spot in the Hall of Fame. Hutson has already won the Calder Trophy, awarded to the rookie of the year for the 2024-25 season, while Suzuki saw his name engraved on the Frank J. Selke Trophy last year. At just 22 years old, Hutson shares the record for the most assists by a defenseman in a single season for the Canadiens (66), a mark he holds with Larry Robinson (1976-77), and possesses a unique talent. To secure a place in the Hall of Fame, Hutson and Suzuki will need to lead the Habs to the promised land by capturing the Stanley Cup." -- Jean-Francois Chaumont, LNH.com senior writer

9. Dallas Stars (9-5-1)

Total points: 116
Last week: No. 8

"The Stars have very talented players on their roster, but perhaps no locks for the Hall of Fame. Jamie Benn, the second-leading scorer in franchise history (416 goals and 998 points) behind Hall of Famer Mike Modano's 557 goals and 1,359 points, would be in the conversation, as would Miro Heiskanen, one of the best all-around defenseman in the game. But the player who has the best shot is likely goalie Jake Oettinger. He's eight wins from 200 in the NHL and one of only two goalies (Vasilevskiy) with at least 30 wins in each of the past five seasons. If he keeps that pace up, the 27-year-old could reach 500 wins in the next decade, almost assuredly earning his place in the Hall." -- David Satriano, staff writer

SJS@DAL: Oettinger makes nice glove save on Stenberg

10. Colorado Avalanche (9-6-1)

Total points: 92
Last week: No. 13

"The Avalanche have two superstars on their roster in forward Nathan MacKinnon and defenseman Cale Makar. Each is on pace to become a first-ballot inductee when his time comes, unless something catastrophic happens. There are probably a few fringe players, and I want to talk about Brent Burns, the veteran defenseman. The 41-year-old is in his 23rd NHL season and has played 1,595 games and counting. At the end of the season, he could be No. 8 on the all-time games played list, jumping five players this season. Burns is 41 games away from tying Phil Kessel's League record ironman streak. He has won a Norris Trophy and been a member of the NHL First All-Star Team twice. He has also played in the NHL All-Star Game six times. Let's throw him into the mix." -- Shawn P. Roarke, senior director of editorial

11. Utah Mammoth (10-6-0)

Total points: 83
Last week: No. 10

"There's no massive standout candidate so I'm going with a young guy off to a good start with massive potential ahead of him: Dylan Guenther. The 23-year-old forward has 11 points (six goals, five assists) in 16 games this season and is coming off a stellar 2025-26, when he had NHL career highs in points (73) and goals (40). The No. 9 pick by the Arizona Coyotes in the 2021 NHL Draft, Guenther has 194 points (97 goals, 97 assists) in 243 NHL games. He is a big piece of what the Mammoth are trying to do in Utah, and he's expected to be one of the core pieces for years to come. If he can keep going on his current trajectory, he could be a Hall member." -- Tracey Myers, staff writer

12. Florida Panthers (8-5-2)

Total points: 81
Last week: No. 11

"Aleksander Barkov is the most obvious future Hall of Famer on a team with a number of potential candidates. I am a believer in a smaller Hall of Fame, and to be in it I think you need to be the best or among the best to have played your position in your era. Numbers alone are not enough. Your impact has to be massive. Well, Barkov has been a dominant, two-way, three-time Selke Trophy-winning center for more than a decade. He clinched himself as a Hall of Fame lock by adding the two Stanley Cup championships, captaining both, by the way, to his resume. He is the Panthers' all-time leader in games played (806), goals (286), assists (496) and points (782). He is among the most dominant players of his era, not a compiler or a player who had just a couple of elite years. He is the complete Hall of Fame package. Now he needs to get healthy and playing again to keep building on what already is a legendary resume." -- Dan Rosen, senior writer

13. Buffalo Sabres (7-4-3)

Total points: 47
Last week: N/R

"Rasmus Dahlin has established himself as one of the top defensemen in the NHL and has produced at a level few defensemen reach before the age of 26. The No. 1 pick in the 2018 NHL Draft has been the cornerstone of the Sabres. Dahlin was at the forefront of their success last season, helping them win the Atlantic Division and clinch a playoff berth for the first time since 2011. They defeated the Bruins in the Eastern Conference First Round before losing 3-2 in overtime to the Canadiens in Game 7 of the second round. Dahlin is starting to have team success to go along with his individual accomplishments. After finishing third in Norris Trophy voting last season, he is continuing to build on a career that already includes multiple NHL All-Star appearances and international success representing Sweden. Given the impressive start to his career, a few major accolades and deep playoff runs could put Dahlin firmly on the path toward eventual induction into the Hall of Fame." -- Antonio Graziuso, junior producer

FLA@BUF: Dahlin roofs a heavy one-timer on the power play

14. Seattle Kraken (8-5-1)

Total points: 45
Last week: No. 14

The Kraken don't have any obvious candidates, but forward Jordan Eberle has had a nice career and could be considered a fringe Hall of Famer. When his career is over, he will have more than 350 goals and more than 800 points. He's a nine-time 20-goal scorer and has been very consistent and durable throughout his 17-year career. -- Satriano

15. Ottawa Senators (9-6-1)

Total points: 40
Last week: No. 12

"Claude Giroux is the best candidate among the current Senators for Hall of Fame consideration. The 38-year-old forward entered the game at Buffalo on Wednesday with 1,175 points (382 goals, 793 assists) in 1,361 regular-season games during 20 NHL seasons with the Philadelphia Flyers, Florida Panthers and Senators. Although Giroux has never won an NHL award, he is 59th in League history in points and could break the top 50 before he retires. The Senators also have some younger players who have the potential to become Hall of Fame players, such as Tim Stutzle and Jake Sanderson, but they have a long way to go in their careers to reach that category."  -- Tom Gulitti, senior writer

16. Washington Capitals (8-6-0)

Total points: 23
Last week: No. 15

"Alex Ovechkin will, undoubtedly, be voted into the Hall of Fame the first year he is eligible. The Capitals captain is the NHL record holder with 930 goals and 10th in League history with 1,691 points. The 41-year-old forward won the Calder Trophy as the NHL's top rookie in 2005-06, the Hart Trophy as the League's most valuable player three times (2007-08, 2008-09, 2012-13) and the Conn Smythe Trophy as the most valuable player of the playoffs when he led Washington to its first championship in 2018. He won the Maurice Rocket Richard Trophy for leading the NHL in goals a record nine times and the Art Ross Trophy for leading the League in points in 2007-08." -- Gulitti

Others receiving points: Toronto Maple Leafs 8, St. Louis Blues 2, Nashville Predators 1, New York Islanders 1

Dropped out from last week: Maple Leafs (No. 16)

HERE'S HOW WE RANKED 'EM

AMALIE BENJAMIN

1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Montreal Canadiens; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Dallas Stars; 9. New Jersey Devils; 10. Florida Panthers; 11. Utah Mammoth; 12. Colorado Avalanche; 13. Seattle Kraken; 14. Ottawa Senators; 15. Washington Capitals; 16. Buffalo Sabres

JEAN-FRANCOIS CHAUMONT

1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Vegas Golden Knights; 5. Boston Bruins; 6. New Jersey Devils; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Montreal Canadiens; 9. Utah Mammoth; 10. Colorado Avalanche; 11. Dallas Stars; 12. Florida Panthers; 13. Seattle Kraken; 14. Ottawa Senators; 15. Buffalo Sabres; 16. Washington Capitals

NICHOLAS J. COTSONIKA

1. Edmonton Oilers; 2. Carolina Hurricanes; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Vegas Golden Knights; 9. Dallas Stars; 10. Utah Mammoth; 11. Florida Panthers; 12. Seattle Kraken; 13. Buffalo Sabres; 14. Colorado Avalanche; 15. Ottawa Senators; 16. Washington Capitals

ANTONIO GRAZIUSO

1. Edmonton Oilers; 2. Boston Bruins; 3. Carolina Hurricanes; 4. Minnesota Wild; 5. Montreal Canadiens; 6. Colorado Avalanche; 7. Tampa Bay Lightning; 8. New Jersey Devils; 9. Vegas Golden Knights; 10. Utah Mammoth; 11. Buffalo Sabres; 12. Dallas Stars; 13. Florida Panthers; 14. Washington Capitals; 15. Ottawa Senators; 16. Toronto Maple Leafs

TOM GULITTI

1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Tampa Bay Lightning; 5. Boston Bruins; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Vegas Golden Knights; 9. Dallas Stars; 10. Florida Panthers; 11. Buffalo Sabres; 12. Colorado Avalanche; 13. Utah Mammoth; 14. Seattle Kraken; 15. Washington Capitals; 16. Ottawa Senators

ADAM KIMELMAN

1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Vegas Golden Knights; 5. New Jersey Devils; 6. Boston Bruins; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Dallas Stars; 9. Colorado Avalanche; 10. Montreal Canadiens; 11. Florida Panthers; 12. Buffalo Sabres; 13. Seattle Kraken; 14. Ottawa Senators; 15. St. Louis Blues; 16. Washington Capitals

JON LANE

1. Edmonton Oilers; 2. Carolina Hurricanes; 3. Boston Bruins; 4. Minnesota Wild; 5. Vegas Golden Knights; 6. New Jersey Devils; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Montreal Canadiens; 9. Dallas Stars; 10. Utah Mammoth; 11. Seattle Kraken; 12. Florida Panthers; 13. Ottawa Senators; 14. Washington Capitals; 15. Colorado Avalanche; 16. Buffalo Sabres

MIKE G. MORREALE

1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. New Jersey Devils; 4. Dallas Stars; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Colorado Avalanche; 7. Edmonton Oilers; 8. Florida Panthers; 9. Boston Bruins; 10. Montreal Canadiens; 11. Vegas Golden Knights; 12. Utah Mammoth; 13. Washington Capitals; 14. Buffalo Sabres; 15. Ottawa Senators; 16. Seattle Kraken

TRACEY MYERS
1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. Vegas Golden Knights; 8. Utah Mammoth; 9. Dallas Stars; 10. New Jersey Devils; 11. Florida Panthers; 12. Ottawa Senators; 13. Buffalo Sabres; 14. Seattle Kraken; 15. Colorado Avalanche; 16. Washington Capitals

SHAWN P. ROARKE

1. Carolina Hurricanes; 2. Colorado Avalanche; 3. Dallas Stars; 4. Boston Bruins; 5. Minnesota Wild; 6. Edmonton Oilers; 7. New Jersey Devils; 8. Vegas Golden Knights; 9. Tampa Bay Lightning; 10. Montreal Canadiens; 11. Florida Panthers; 12. Washington Capitals; 13. Utah Mammoth; 14. Buffalo Sabres; 15. Seattle Kraken; 16. Toronto Maple Leafs

DAN ROSEN

1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. New Jersey Devils; 5. Boston Bruins; 6. Vegas Golden Knights; 7. Tampa Bay Lightning; 8. Montreal Canadiens; 9. Dallas Stars; 10. Utah Mammoth; 11. Colorado Avalanche; 12. Florida Panthers; 13. Buffalo Sabres; 14. Seattle Kraken; 15. Ottawa Senators; 16. Nashville Predators

DAVID SATRIANO

1. Carolina Hurricanes; 2. Edmonton Oilers; 3. Boston Bruins; 4. Minnesota Wild; 5. Montreal Canadiens; 6. Vegas Golden Knights; 7. New Jersey Devils; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Dallas Stars; 10. Utah Mammoth; 11. Colorado Avalanche; 12. Florida Panthers; 13. Ottawa Senators; 14. Seattle Kraken; 15. Toronto Maple Leafs; 16. Buffalo Sabres

PAUL STRIZHEVSKY

1. Carolina Hurricanes; 2. Minnesota Wild; 3. Edmonton Oilers; 4. Boston Bruins; 5. Tampa Bay Lightning; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Dallas Stars; 9. Vegas Golden Knights; 10. Utah Mammoth; 11. Buffalo Sabres; 12. Seattle Kraken; 13. Florida Panthers; 14. Colorado Avalanche; 15. Ottawa Senators; 16. New York Islanders

DEREK VAN DIEST

1. Edmonton Oilers; 2. Carolina Hurricanes; 3. Minnesota Wild; 4. Boston Bruins; 5. Vegas Golden Knights; 6. Montreal Canadiens; 7. New Jersey Devils; 8. Tampa Bay Lightning; 9. Colorado Avalanche; 10. Ottawa Senators; 11. Florida Panthers; 12. Utah Mammoth; 13. Toronto Maple Leafs; 14. Dallas Stars; 15. Seattle Kraken; 16. Buffalo Sabres

Super 16 Power Rankings

Taking stock of first month of NHL season in Super 16 Power Rankings

Key stats behind NHL teams in Super 16 Power Rankings

NHL Super 16 Power Rankings focus on goalie play

NHL teams in Super 16 Power Rankings have impressed with …

NHL teams in Super 16 Power Rankings will go as far as …

Top indispensable player among teams in Super 16 power rankings

Defending Cup champ Hurricanes start season on top of Super 16 power rankings

Super 16: Analysis, questions for teams entering Stanley Cup Playoffs

Super 16: Analyzing goalies of playoff contenders in power rankings

Super 16: Remaining schedules of playoff contenders examined down stretch

Super 16: Senators, Blue Jackets rise in power rankings

Super 16: Sabres continue rise, Senators enter power rankings

Super 16: Stars, Sabres, Islanders will benefit from Deadline deals 

Super 16: Avalanche, Stars excelling ahead of Deadline, post-Olympics

Super 16: Teams that will benefit most from break for Olympics

Super 16: Kucherov, Dahlin among ideal grand marshals to lead Cup parade

Super 16: Teams hitting top speed as Olympic break nears

Super 16: Trade possibilities aplenty for teams in power rankings