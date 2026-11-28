SHARKS (12-14-2) at AVALANCHE (15-7-3)

9 p.m. ET; NBCSCA, ALT

Sharks projected lineup

Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Will Smith

Michael Misa -- Alexander Wennberg -- Tyler Toffoli

Mason Marchment -- Ty Dellandrea -- Collin Graf

Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette

Darnell Nurse -- Luca Cagnoni

Nolan Allan -- Sam Dickinson

Dmitry Orlov -- Michael Kesselring

Alex Nedeljkovic

Yaroslav Askarov

Scratched: Eric Pohlkamp, Cam Lund

Injured: Igor Chernyshov (upper body), Kiefer Sherwood (upper body), Jacob Trouba (lower body)

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- T.J. Hughes

Gabriel Landeskog -- Nazem Kadri -- Nicolas Roy

Jaden Schwartz -- Fedor Svechkov -- Adam Beckman

Taylor Makar -- Parker Kelly -- Logan O’Connor

Devon Toews -- Sam Malinski

Brett Kulak -- Cale Makar

Mike Reilly -- Brent Burns

Scott Wedgewood

Mackenzie Blackwood

Scratched: Noah Juulsen

Injured: Martin Necas (upper body), Gavin Brindley (upper body), Nathan MacKinnon (lower body), Zachary L'Heureux (upper body), Josh Manson (lower body)

Status report

Neither team held a morning skate following games Friday. ... Nedeljkovic could start after Askarov made 27 saves in a 4-1 win against the Vegas Golden Knights. ... Wedgewood could start after Blackwood made 19 saves in a 4-3 shootout win at the Minnesota Wild. ... Necas is questionable after the forward did not play Friday.