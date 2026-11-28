SHARKS (12-14-2) at AVALANCHE (15-7-3)
9 p.m. ET; NBCSCA, ALT
Sharks projected lineup
Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Will Smith
Michael Misa -- Alexander Wennberg -- Tyler Toffoli
Mason Marchment -- Ty Dellandrea -- Collin Graf
Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette
Darnell Nurse -- Luca Cagnoni
Nolan Allan -- Sam Dickinson
Dmitry Orlov -- Michael Kesselring
Alex Nedeljkovic
Yaroslav Askarov
Scratched: Eric Pohlkamp, Cam Lund
Injured: Igor Chernyshov (upper body), Kiefer Sherwood (upper body), Jacob Trouba (lower body)
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- T.J. Hughes
Gabriel Landeskog -- Nazem Kadri -- Nicolas Roy
Jaden Schwartz -- Fedor Svechkov -- Adam Beckman
Taylor Makar -- Parker Kelly -- Logan O’Connor
Devon Toews -- Sam Malinski
Brett Kulak -- Cale Makar
Mike Reilly -- Brent Burns
Scott Wedgewood
Mackenzie Blackwood
Scratched: Noah Juulsen
Injured: Martin Necas (upper body), Gavin Brindley (upper body), Nathan MacKinnon (lower body), Zachary L'Heureux (upper body), Josh Manson (lower body)
Status report
Neither team held a morning skate following games Friday. ... Nedeljkovic could start after Askarov made 27 saves in a 4-1 win against the Vegas Golden Knights. ... Wedgewood could start after Blackwood made 19 saves in a 4-3 shootout win at the Minnesota Wild. ... Necas is questionable after the forward did not play Friday.