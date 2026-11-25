SHARKS (11-13-2) at DUCKS (11-13-1)
10 p.m. ET; FOXLA+, Prime Video, NBCSCA
Sharks projected lineup
Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Will Smith
Michael Misa -- Alexander Wennberg -- Tyler Toffoli
Mason Marchment -- Ty Dellandrea -- Collin Graf
Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette
Darnell Nurse -- Eric Pohlkamp
Nolan Allan -- Sam Dickinson
Dmitry Orlov -- Michael Kesselring
Alex Nedeljkovic
Yaroslav Askarov
Scratched: Libor Hajek, Brett Leason
Injured: Igor Chernyshov (upper body), Kiefer Sherwood (upper body), Jacob Trouba (lower body)
Ducks projected lineup
Nico Myatovic -- Roger McQueen -- Cutter Gauthier
Alex Killorn -- Mikael Granlund -- Troy Terry
Jeff Malott -- Tim Washe -- Judd Caulfield
Frank Vatrano-- Nikita Nesterenko -- Sam Colangelo
Jackson LaCombe -- Ian Moore
Stian Solberg -- Tristan Luneau
Pavel Mintyukov -- Drew Helleson
Laurent Brossoit
Lukas Dostal
Scratched: Tyson Hinds, Ville Husso
Injured: A.J. Greer (upper body), Ryan Poehling (MCL), Beckett Sennecke (upper body), Leo Carlsson (upper body)
Status report
Graf will play after being a healthy scratch for two games. ... Carlsson will miss his second straight game after he was injured in a 3-2 loss at the Utah Mammoth on Nov. 21. The center remains day to day. ... Brossoit was recalled from San Diego of the American Hockey League and will start in goal. … The Ducks reassigned defenseman Noah Warren to San Diego on Tuesday.