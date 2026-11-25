SHARKS (11-13-2) at DUCKS (11-13-1)

10 p.m. ET; FOXLA+, Prime Video, NBCSCA

Sharks projected lineup

Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Will Smith

Michael Misa -- Alexander Wennberg -- Tyler Toffoli

Mason Marchment -- Ty Dellandrea -- Collin Graf

Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette

Darnell Nurse -- Eric Pohlkamp

Nolan Allan -- Sam Dickinson

Dmitry Orlov -- Michael Kesselring

Alex Nedeljkovic

Yaroslav Askarov

Scratched: Libor Hajek, Brett Leason

Injured: Igor Chernyshov (upper body), Kiefer Sherwood (upper body), Jacob Trouba (lower body)

Ducks projected lineup

Nico Myatovic -- Roger McQueen -- Cutter Gauthier

Alex Killorn -- Mikael Granlund -- Troy Terry

Jeff Malott -- Tim Washe -- Judd Caulfield

Frank Vatrano-- Nikita Nesterenko -- Sam Colangelo

Jackson LaCombe -- Ian Moore

Stian Solberg -- Tristan Luneau

Pavel Mintyukov -- Drew Helleson

Laurent Brossoit

Lukas Dostal

Scratched: Tyson Hinds, Ville Husso

Injured: A.J. Greer (upper body), Ryan Poehling (MCL), Beckett Sennecke (upper body), Leo Carlsson (upper body)

Status report

Graf will play after being a healthy scratch for two games. ... Carlsson will miss his second straight game after he was injured in a 3-2 loss at the Utah Mammoth on Nov. 21. The center remains day to day. ... Brossoit was recalled from San Diego of the American Hockey League and will start in goal. … The Ducks reassigned defenseman Noah Warren to San Diego on Tuesday.