SENATORS (17-8-3) at PREDATORS (14-6-6)
1 p.m. ET; SCRIPPS, NHLN, TSN5, RDS
Senators projected lineup
Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Dylan Cozens
Andre Burakovsky -- Shane Pinto -- Drake Batherson
Michael Amadio -- Ridly Greig -- Claude Giroux
Nick Cousins -- Stephen Halliday -- Hayden Hodgson
Jake Sanderson -- Artem Zub
Thomas Chabot -- Jordan Spence
Tyler Kleven -- Nikolas Matinpalo
Linus Ullmark
Samuel Ersson
Scratched: Philip Tomasino, Djibril Toure
Injured: William Eklund (ankle), Warren Foegele (lower body)
Predators projected lineup
Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Mavrik Bourque
Filip Forsberg -- Shane Wright -- Nils Hoglander
Vitali Pinchuk – Alexander Kerfoot -- Jonathan Marchessault
Ross Colton -- Jack Drury -- Adam Edstrom
Roman Josi -- Adam Wilsby
Brady Skjei -- Nick Perbix
Nicolas Hague -- Jayden Struble
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Daemon Hunt, Ilya Lyubushkin, Reid Schaefer
Injured: None
Status report
Each team could dress the same 18 skaters used Saturday. Ottawa lost 3-2 at the Carolina Hurricanes; Nashville won 3-2 at the Detroit Red Wings. … The Predators reassigned defenseman William Trudeau to Milwaukee of the American Hockey League on Saturday.