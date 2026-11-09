NHL nationally televised games for week of Nov. 9

OTHER NATIONALLY TELEVISED GAMES
TUESDAY
Florida Panthers at Columbus Blue Jackets (7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN)
Detroit Red Wings at St. Louis Blues (8 p.m. ET; HBO MAX, TNT, SN+)
Nashville Predators at Los Angeles Kings (10 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SNE)
THURSDAY
Minnesota Wild at Toronto Maple Leafs (7 p.m. ET; SN, MINNHL, Wild+)
Detroit Red Wings at Florida Panthers (7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN+)
New York Islanders at Los Angeles Kings (10 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN, TVAS)
FRIDAY
New York Rangers at Vancouver Canucks (9 p.m. ET; TVAS, SN, MSGSN)
SATURDAY
Seattle Kraken at Carolina Hurricanes (1 p.m. ET; HHN, Prime Video, CARNHL, KONG, KING, NHLN, SN1)
Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks (3:30 p.m. ET; CHSN, SN)
Colorado Avalanche at Montreal Canadiens (7 p.m. ET; TVAS, SNE, ALT2, KTVD)
Calgary Flames at Los Angeles Kings (10 p.m. ET; ABTV, SN, TVAS)
SUNDAY
Florida Panthers at Dallas Stars (8 p.m. ET; Prime Video, SCRIPPS, NHLN)