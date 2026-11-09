NHL nationally televised games for week of Nov. 9

Global Series Finland, Rangers-Flames on Prime, McDavid vs. Maple Leafs among highlights

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© Getty Images

By Kevin Weekes
@kevinweekes Special to NHL.com

Each Monday throughout the 2026-27 NHL season, ESPN and NHL Network analyst Kevin Weekes will provide fans with a guide of games that will be nationally televised. Today, a look at games for the seventh week of the regular season.

Highlights include the Carolina Hurricanes and Seattle Kraken squaring off overseas as part of the 2026 NHL Global Series Finland and the New York Rangers visiting the Calgary Flames on "Wednesday Night Hockey" on Prime in Canada.

WEDNESDAY, NOVEMBER 11

Tampa Bay Lightning at Buffalo Sabres (7 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT)

The Lightning and Sabres were two of the top teams in the East and are expected to be so again this season. Tampa Bay (11-4-2) had won three straight prior to a 4-3 loss to the Winnipeg Jets on Sunday, but the team has not seemed worse for the wear even with the distractions of Nikita Kucherov, who requested a trade and said he wouldn't re-sign with the team. He leads them with 22 points (five goals, 17 assists). Buffalo (8-6-3) has struggled to find consistency all season, but enters the week having won four of five prior to a 4-1 loss to the Vegas Golden Knights on Sunday. They have definitely missed the scoring of Alex Tuch, who was traded and signed with the Washington Capitals in the offseason. He scored at least 30 goals three times in the past four seasons for them. Only Tage Thompson and Jack Quinn have at least five goals for the Sabres this season.

New York Rangers at Calgary Flames (7:30 p.m. ET; Prime, MSGSN)

The Rangers continue a four-game West Coast trip when they visit the Flames on "Wednesday Night Hockey" on Prime. New York (10-7-1) has won three in a row since a four-game losing streak, and has allowed six goals in those three games. They still need to figure out their goaltending situation moving forward, although Joonas Korpisalo made his season debut Saturday and looked good in a win against the Seattle Kraken. The Flames (8-9-1) are hoping to get back on winning streak after defeating the Philadelphia Flyers 4-3 in overtime on Sunday. They have some good young players but really need more offense if they're going to try and challenge for a wild-card spot. Calgary enters the week in the bottom five in the NHL in goals per game.

Utah Mammoth at Vegas Golden Knights (9:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT)

This is one matchup I have circled and it will be the first time they play since their playoff matchup last season, won by Vegas in six games. The Mammoth (10-7-1) have four players with at least 20 points, led by captain Clayton Keller (24 points) and 19 of their 22 skaters to play at least one game this season have scored a goal. They also have the best power play in the League at 37.1 percent. It will be the start of a five-game homestand for Vegas (12-5-2), which is 6-3-0 at T-Mobile Arena this season. I like that the Golden Knights have had a more even split with their goalies this season. Carter Hart has started 10 games and Adin Hill has started nine. Last year they relied on Hart down the stretch and exclusively in the playoffs, and I think keeping both guys fresh will benefit them in the long run.

THURSDAY, NOVEMBER 12

Carolina Hurricanes at Seattle Kraken (12 p.m. ET; HHN, Prime Video, CARNHL, KONG, NHLN, SN+, TVAS)

The Hurricanes and Kraken will play two games in the 2026 NHL Global Series Finland in Helsinki. Carolina (14-3-2) hasn't suffered a Cup hangover at all and has the best record in the League despite having to deal with numerous injuries. Forward Sebastian Aho, a native of Rauma, leads the Hurricanes with 26 points (10 goals, 16 assists) this season. The Kraken (9-6-1) are looking to end their three-season playoff drought and have done it by committee. They don't have an elite scorer or playmaker, but rather everyone has chipped in. That includes forward Kaapo Kakko, a native of Turku, who will also be playing in his home country. He is second on Seattle with 13 points (three goals, 10 assists) this season.

SATURDAY, NOVEMBER 14

Edmonton Oilers at Toronto Maple Leafs (7 p.m. ET; SNO, SNW, SNP, NHLN)

Connor McDavid is on pace to rewrite the history books. He has an 18-game point streak to start the season, including 13 multipoint games. He leads the NHL with 47 points, an average of 2.61 per game. That puts him on pace for a 200-point season, which has only been done four times in NHL history, all by Wayne Gretzky. At 12-3-3, the Oilers have really played well all season. It seems like they're buying into new coach Mike Babcock's systems. The Maple Leafs (8-9-2) are in the middle of a tough stretch. It's a six-game homestand, but five are against playoff teams from a year ago, including matchups with the Colorado Avalanche, Minnesota Wild and Oilers this week.

OTHER NATIONALLY TELEVISED GAMES

TUESDAY

Florida Panthers at Columbus Blue Jackets (7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN)

Detroit Red Wings at St. Louis Blues (8 p.m. ET; HBO MAX, TNT, SN+)

Nashville Predators at Los Angeles Kings (10 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SNE)

THURSDAY

Minnesota Wild at Toronto Maple Leafs (7 p.m. ET; SN, MINNHL, Wild+)

Detroit Red Wings at Florida Panthers (7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN+)

New York Islanders at Los Angeles Kings (10 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN, TVAS)

FRIDAY

New York Rangers at Vancouver Canucks (9 p.m. ET; TVAS, SN, MSGSN)

SATURDAY

Seattle Kraken at Carolina Hurricanes (1 p.m. ET; HHN, Prime Video, CARNHL, KONG, KING, NHLN, SN1)

Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks (3:30 p.m. ET; CHSN, SN)

Colorado Avalanche at Montreal Canadiens (7 p.m. ET; TVAS, SNE, ALT2, KTVD)

Calgary Flames at Los Angeles Kings (10 p.m. ET; ABTV, SN, TVAS)

SUNDAY

Florida Panthers at Dallas Stars (8 p.m. ET; Prime Video, SCRIPPS, NHLN)

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