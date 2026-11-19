ISLANDERS (10-6-4) at JETS (10-9-3)
7:00 p.m. ET; TSN3, MSGSN
Islanders projected lineup
Simon Holmstrom -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri
Ondrej Palat -- Mathew Barzal -- Matias Maccelli
Emil Heineman-- Brayden Schenn -- Victor Eklund
Anthony Duclair -- Jean-Gabriel Pageau -- Casey Cizikas
Matthew Schaefer -- Ryan Pulock
Adam Pelech -- Tony DeAngelo
Ben Hutton -- Matthew Kessel
Semyon Varlamov
Ilya Sorokin
Scratched: Scott Mayfield, Mitchell Chaffee
Injured: Logan Stanley (lower body) Alexander Romanov (torn right ACL)