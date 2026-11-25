CANADIENS (14-7-4) at AVALANCHE (13-7-3)
9:30 p.m. ET; KTVD, ALT, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Alexandre Texier
Alex Newhook -- Dylan Larkin -- Juraj Slafkovsky
Zach Bolduc -- Phillip Danault -- Oliver Kapanen
Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Owen Beck
Kaiden Guhle -- Noah Dobson
Lane Hutson -- Alexandre Carrier
Arber Xhekaj -- Adam Engstrom
Jacob Fowler
Jakub Dobes
Scratched: Brett Berard, David Reinbacher
Injured: Chris Kreider (lower body), Josh Anderson (lower body), Ivan Demidov (lower body), Mike Matheson (lower body)
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- Martin Necas
Gabriel Landeskog -- Nazem Kadri -- Nicolas Roy
Jaden Schwartz -- Fedor Svechkov -- T.J. Hughes
Adam Beckman -- Parker Kelly -- Logan O’Connor
Devon Toews -- Sam Malinski
Brett Kulak -- Cale Makar
Mike Reilly -- Brent Burns
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: Noah Juulsen
Injured: Gavin Brindley (upper body), Nathan MacKinnon (lower body), Zachary L'Heureux (upper body), Josh Manson (lower body)
Status report
Makar will return after missing three games with a lower-body injury. … Brindley, a forward, participated in the morning skate wearing a noncontact jersey and will likely miss his second straight game. He’s missed one game after leaving a 4-1 loss at the Utah Mammoth on Nov. 18 with an upper-body injury.