CANADIENS (13-5-4) at HURRICANES (16-3-2)
7 p.m. ET; HHN, CARNHL, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Alexandre Texier
Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Kirby Dach
Alex Newhook -- Jake Evans -- Juraj Slafkovsky
Brett Berard -- Oliver Kapanen -- Owen Beck
Lane Hutson -- Noah Dobson
Kaiden Guhle -- Alexandre Carrier
Arber Xhekaj -- Adam Engstrom
Jakub Dobes
Jacob Fowler
Scratched: David Reinbacher, Florian Xhekaj, Mike Matheson
Injured: Chris Kreider (lower body), Josh Anderson (lower body), Samuel Montembeault (lower body), Ivan Demidov (lower body)