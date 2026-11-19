WILD (16-3-4) at FLAMES (10-11-1)
8 p.m. ET; SN1, MINNHL, Wild+
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Maxim Shabanov -- Danila Yurov -- Nico Sturm
Blake Coleman -- Michael McCarron -- Bobby Brink
Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Nick Foligno
Quinn Hughes -- Jared Spurgeon
Jonas Brodin -- Brock Faber
Matt Kiersted -- Zach Bogosian
Jesper Wallstedt
Calvin Pickard
Scratched: David Spacek, Yakov Trenin, Tyler Pitlick
Injured: Filip Gustavsson (lower body), Olli Maatta (upper body)