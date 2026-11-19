OILERS (17-3-3) at LIGHTNING (14-5-2)
7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SNW
Oilers projected lineup
Colton Dach -- Connor McDavid -- Zach Hyman
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Kasperi Kapanen
Filip Hallander -- Jason Dickinson -- Trent Frederic
Alex Formenton -- Owen Michaels -- Mathieu Joseph
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson
Devon Levi
Tristan Jarry
Scratched: Max Jones, Jake Walman
Injured: Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed), Frederik Andersen (undisclosed), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matt Savoie (undisclosed)