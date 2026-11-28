FLAMES (11-14-2) at RANGERS (13-11-1)
7 p.m. ET; NHLN, MSG, SNW
Flames projected lineup
Yegor Sharangovich -- Mikael Backlund -- Matt Coronato
Joel Farabee -- Ryan Strome -- Adam Klapka
Matvei Gridin -- Jonathan Castagna -- Aydar Suniev
Maxim Tsyplakov -- Morgan Frost -- Brennan Othmann
Jake Middleton -- Zach Whitecloud
Joel Hanley -- Simon Nemec
Yan Kuznetsov -- Zayne Parekh
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Brayden Pachal, Ben Jones
Injured: Kevin Bahl (lower body), Martin Pospisil (upper body)
Rangers projected lineup
Taylor Raddysh -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere
Will Cuylle -- J.T. Miller -- Tye Kartye
Eeli Tolvanen -- Max Sasson -- Jaroslav Chmelar
Glenn Gawdin -- Noah Laba -- Matt Rempe
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Marcus Pettersson -- Sean Durzi
Braden Schneider -- Scott Morrow
Joonas Korpisalo
Dylan Garand
Scratched: Matthew Robertson, Juuso Parssinen
Injured: Igor Shesterkin (lower body), Joseph Veleno (lower body), Alberts Smits (upper body), Pavel Dorofeyev (lower body), Oliver Bjorkstrand (upper body), Gabe Perreault (lower body)
Status report
Othmann is questionable for Calgary after he appeared to sustain an injury late in the third period of a 5-3 loss to the New Jersey Devils on Friday.