DUCKS (11-10-1) at AVALANCHE (12-7-3)
9 p.m. ET; FOXLA+, Prime Video, KUSA, KTVD, ALT, TVAS
Ducks projected lineup
Cutter Gauthier -- Leo Carlsson -- Judd Caulfield
Jeff Malott -- Mikael Granlund -- Beckett Sennecke
Alex Killorn -- Tim Washe -- Troy Terry
Nikita Nesterenko -- Roger McQueen -- Frank Vatrano
Jackson LaCombe -- Ian Moore
Pavel Mintyukov -- Tristan Luneau
Stian Solberg -- Noah Warren
Lukas Dostal
Ville Husso
Scratched: Drew Helleson, Sam Colangelo, Tyson Hinds
Injured: A.J. Greer (upper body), Ryan Poehling (MCL)