Predators, Mammoth each have NHL-high 7 prospects at 2026 World Junior Championship

CANADA

Goalies

Carter George, Owen Sound, OHL (Los Angeles Kings)

Jack Ivankovic, Michigan, NCAA (Nashville Predators)

Joshua Ravensbergen, Prince George, WHL (San Jose Sharks)

Defensemen

Kashawn Aitcheson, Barrie, OHL (New York Islanders)

Harrison Brunicke, Pittsburgh Penguins

Carson Carels, Prince George, WHL (2026 draft eligible)

Ben Danford, Brantford, OHL (Toronto Maple Leafs)

Ethan Mackenzie, Edmonton, WHL (2026 draft eligible)

Zayne Parekh, Calgary Flames

Cameron Reid, Kitchener, OHL (Nashville Predators)

Keaton Verhoeff, North Dakota, NCAA (2026 draft eligible)

Forwards

Carter Bear, Everett, WHL (Detroit Red Wings)

Cole Beaudoin, Barrie, OHL (Utah Mammoth)

Braeden Cootes, Seattle, WHL (Vancouver Canucks)

Caleb Desnoyers, Moncton, QMJHL (Utah Mammoth)

Liam Greentree, Windsor, OHL (Los Angeles Kings)

Michael Hage, Michigan, NCAA (Montreal Canadiens)

Tij Iginla, Kelowna, WHL (Utah Mammoth)

Jett Luchanko, Brantford, OHL (Philadelphia Flyers)

Brady Martin, Sault Ste. Marie, OHL (Nashville Predators)

Porter Martone, Michigan State, NCAA (Philadelphia Flyers)

Gavin McKenna, Penn State, NCAA (2026 draft eligible)

Michael Misa, San Jose Sharks

Sam O'Reilly, London, OHL (Tampa Bay Lightning)

Cole Reschny, North Dakota, NCAA (Calgary Flames)

CZECHIA

Goalies

Matyas Marik, Ceske Budejovice Jr., Czech Jr. league (2026 draft eligible)

Michal Orsulak, Prince Albert, WHL (2026 draft eligible)

Ondrej Stebetak, Portland, WHL (2026 draft eligible)

Defensemen

Vashek Blanar, HV71 Jr., Sweden Jr. league (Boston Bruins)

Vladimir Dravecky, Brantford, OHL (2026 draft eligible)

Jakub Fibigr, Brampton, OHL (Seattle Kraken)

Tomas Galvas, Liberec, Czech Extraliga (2026 draft eligible)

Adam Jiricek, Brantford, OHL (St. Louis Blues)

Matyas Man, Prince Albert, WHL (2026 draft eligible)

Radim Mrtka, Seattle, WHL (Buffalo Sabres)

Max Psenicka, Portland, WHL (Utah Mammoth)

Jakub Vanecek, Tri-City, WHL (2026 draft eligible)

Forwards

Adam Benak, Brantford, OHL (Minnesota Wild)

Danny Chludil, Brno, Czech Extraliga (2026 draft eligible)

Maximillian Curran, Edmonton, WHL (Colorado Avalanche)

Vojtech Cihar, Karlovy Vary, Czech Extraliga (Los Angeles Kings)

Samuel Drancak, Red Deer, WHL (2026 draft eligible)

Stepan Hoch, Ceske Budejovice, Czech Extraliga (Utah Mammoth)

Jiri Klima, Shawinigan, QMJHL (2026 draft eligible)

Matej Kubiesa, Trinec, Czech Extraliga (2026 draft eligible)

Vaclav Nestrasil , Massachusetts, NCAA (Chicago Blackhawks)

Adam Novotny, Peterborough, OHL (2026 drat eligible)

Tomas Poletin, Kelowna, WHL (New York Islanders)

Petr Sikora, Trinec, Czech Extraliga (Washington Capitals)

Adam Titlbach, Vancouver, WHL (2026 draft eligible)

Richard Zemlicka, SaiPa Jr., Finland Jr. league (2026 draft eligible)

DENMARK

Goalies

Tobias Renner Christensen, Herning 2, Denmark 2nd division (2026 draft eligible)

Anton Emil Wilde Larsen, Frederikshavn, DEN (2026 draft eligible)

Patrick Tiedjen, Rodovre Sik, Denmark 2nd division (2026 draft eligible)

Defensemen

Frederick Amondsen, Rodovre, DEN (2026 draft eligible)

Jeppe Bertram, Esbjerg, DEN (2026 draft eligible)

Viggo Damgaard, Herning, DEN (2026 draft eligible)

Markus Jakobsen, Sioux Falls, USHL (2026 draft eligible)

Jeppe Kramer, Herlev, DEN (2026 draft eligible)

Jesper Bank Olesen, Herning, DEN (2026 draft eligible)

Frederik Rundh, Olofstrom Jr., Sweden Jr. league 2nd division (2026 draft eligible)

Emil Saaby Jakobsen, Karlskrona Jr., Sweden Jr. league 2nd division (2026 draft eligible)

Forwards

Lasse Baerentsen, Herning, DEN (2026 draft eligible)

Andrew Bjergstad, Lone Star, NAHL (2026 draft eligible)

Elias Borup Olsen, Sonderjyske, DEN (2026 draft eligible)

William Bundgaard, HV71 Jr., Sweden Jr. league (2026 draft eligible)

Oliver Green, Malmo Jr., Sweden Jr. league (2026 draft eligible)

Albert Grossman, Vojens, Denmark 2nd division (2026 draft eligible)

Lucas Cilan Hjorth Jensen, Aalborg 2, Denmark 2nd division (2026 draft eligible)

Mads Kongsbak Klyvo, Frolunda Jr., Sweden Jr. league (Florida Panthers)

Oliver Dejbjerg Larsen, Rogle Jr., Sweden Jr. league (2026 draft eligible)

Anton Linde, Chicoutimi, QMJHL (2026 draft eligible)

Tristan Petersen, Penticton, WHL (2026 draft eligible)

Martinus Uggerhoj Schioldan, HV71 Jr., Sweden Jr. league (2026 draft eligible)

Sebastian Stromstad, Rodovre, DEN (2026 draft eligible)

FINLAND

Goalies

Patrick Kerkola, KalPa Jr., Finland Jr. league (2026 draft eligible)

Petteri Rimpinen, K-Espoo, Liiga (Los Angeles Kings)

Kim Saarinen, HPK, Liiga (Seattle Kraken)

Defensemen

Lasse Boelius, Assat, Liiga (Anaheim Ducks)

Mitja Jokinen, TPS, Liiga (2026 draft eligible)

Aron Kiviharju, HIFK, Liiga (Minnesota Wild)

Daniel Nieminen, Pelicans, Liiga (Nashville Predators)

Niklas Nykyri, HIFK, Liiga (2026 draft eligible)

Juho Piiparinen, Tappara, Liiga (2026 draft eligible)

Veeti Vaisanen, Medicine Hat, WHL (Utah Mammoth)

Arttu Valila, Lukko, Liiga (2026 draft eligible)

Forwards

Emil Hemming, Barrie, OHL (Dallas Stars)

Atte Joki, Lukko, Liiga (Dallas Stars)

Onni Kalto, Oshawa, OHL (2026 draft eligible)

Aatos Koivu, TPS, Liiga (Montreal Canadiens)

Jasper Kuhta, Ottawa, OHL (2026 draft eligible)

Julius Miettinen, Everett, WHL (Seattle Kraken)

Kasper Pikkarainen, TPS, Liiga (New Jersey Devils)

Heikki Ruohonen, Harvard, NCAA (Philadelphia Flyers)

Joona Saarelainen, KalPa, Liiga (Tampa Bay Lightning)

Oliver Suvanto, Tappara, Liiga (2026 draft eligible)

Leo Tuuva, Lukko, Liiga (2026 draft eligible)

Matias Vanhanen, Everett, WHL (2026 draft eligible)

Roope Vesterinen, HPK, Liiga (2026 draft eligible)

Max Westergard, Frolunda, SHL (Philadelphia Flyers)

GERMANY

Goalies

Lennart Neisse, Eisbaren Berlin, GER (2026 draft eligible)

Lukas Stuhrmann, Roki Jr., Finland Jr. league (2026 draft eligible)

Linus Vieillard, Spokane, WHL (2026 draft eligible)

Defensemen

Max Bleicher, Powell River, BCHL (2026 draft eligible)

Carlos Handel, Halifax, QMJHL (Montreal Canadiens)

Max Hense, Trail, BCHL (2026 draft eligible)

Fabio Kose, Lowen Frankfurt, GER (2026 draft eligible)

Moritz Kretzschmar, Eisbaren Berlin, GER (2026 draft eligible)

Nick Mahler, Mannheim Jr., Germany Jr. league (2026 draft eligible)

Matthias Pape, Trail, BCHL (2026 draft eligible)

Manuel Schams, Kassel, Germany 2nd division (2026 draft eligible)

Forwards

Lenny Boos, Dusseldorf, Germany 2nd division (2026 draft eligible)

Gustavs Griva, Madison, USHL (2026 draft eligible)

Timo Kose, Lowen Frankfurt, GER (2026 draft eligible)

David Lewandowski, Saskatoon, WHL (Edmonton Oilers)

Nick Maul, RB Hockey Juniors, Austria 2nd division (2026 draft eligible)

Elias Pul, Spokane, WHL (2026 draft eligible)

Clemens Sager, Kassel, Germany 2nd division (2026 draft eligible)

Maxim Schafer, Chicoutimi, QMJHL (Washington Capitals)

Elias Schneider, Shawinigan, QMJHL (2026 draft eligible)

Tim Schutz, Krefeld, Germany 2nd division (2026 draft eligible)

Tobias Schwarz, Straubing, GER (2026 draft eligible)

Simon Seidl, Straubing, GER (2026 draft eligible)

Mateu Spath Mariscal, Salmon Arm, BCHL (2026 draft eligible)

Dustin Willhoft, Saskatoon, WHL (2026 draft eligible)

LATVIA

Goalies

Ivans Kufterins, Kamloops, WHL (2026 draft eligible)

Nils Maurins, Omaha, USHL (2026 draft eligible)

Mikus Vecvanags, Newfoundland, QMJHL (Montreal Canadiens)

Defensemen

Oskars Briedis, Lulea Jr., Sweden Jr. league (2026 draft eligible)

Harijs Cjunskis, Brooks, BCHL (2026 draft eligible)

Rolands Naglis, Bern Jr., Swiss Jr. league (2026 draft eligible)

Krists Retenais, Brooks, BCHL (2026 draft eligible)

Krisjanis Sarts, Blackfalds, BCHL (2026 draft eligible)

Alberts Smits, Jukurit, Liiga (2026 draft eligible)

Darels Uljanskis, Flint, OHL (Anaheim Ducks)

Martins Vitols, Zemgale, LAT (2026 draft eligible)

Forwards

Kristers Ansons, Mogo, LAT (2026 draft eligible)

Rudolfs Berzkalns, Muskegon, USHL (2026 draft eligible)

Dmitrijs Dilevka, Brooks, BCHL (2026 draft eligible)

Karlis Flugins, Kookoo Jr., Finland Jr. league (2026 draft eligible)

Martins Klaucans, Sherbrooke, QMJHL (2026 draft eligible)

Antons Macijevskis, Watertown, NAHL (2026 draft eligible)

Olivers Murnieks, Saint John, QMJHL (2026 draft eligible)

Roberts Naudins, Shattuck-St. Mary's Prep, HIGH-MN (2027 draft eligible)

Bruno Osmanis, Bjorkloven, Sweden 2nd division (2026 draft eligible)

Roberts Polis, HS Riga, LAT (2026 draft eligible)

Maksims Pumpins, Poruba Jr., Czech Jr. league (2026 draft eligible)

Daniels Serkins, Bern Jr., Swiss Jr. league (2026 draft eligible)

Markus Sieradzkis, Plzen Jr., Czech Jr. league (2026 draft eligible)

Kristians Utnans, Kenai River, NAHL (2026 draft eligible)

SLOVAKIA

Goalies

Roberto Henriquez, Green Bay, USHL (2026 draft eligible)

Alan Lendak, Fargo, USHL (2026 draft eligible)

Michal Pradel, Tri-City, USHL (Detroit Red Wings)

Defensemen

Adam Belusko, Muskegon, USHL (2026 draft eligible)

Michal Capos, Wenatchee, WHL (2026 draft eligible)

Andrej Fabus, Bratislava, Slovak Extraliga (2026 draft eligible)

Adam Goljer, Trencin, Slovak Extraliga (2026 draft eligible)

Adam Kalman, Nitra, Slovak Extraliga (2026 draft eligible)

Filip Kovalcik, Drummondville, QMJHL (2027 draft eligible)

Matus Lisy, Red Deer, WHL (2026 draft eligible)

Luka Radivojevic, Boston College, NCAA (2026 draft eligible)

Forwards

Jan Chovan, Sudbury, OHL (Los Angeles Kings)

Tomas Chrenko, Nitra, Slovak Extraliga (2026 draft eligible)

Jakub Dubravik, Zilina, Slovak Extraliga (2026 draft eligible)

Alex Gaso, Mountfield HK Jr., Czech Jr. league (2026 draft eligible)

Michal Liscinsky, Kosice, Slovak Extraliga (2026 draft eligible)

Alex Misiak, Erie, OHL (2026 draft eligible)

Samuel Murin, Tri-City, USHL (2026 draft eligible)

Adam Nemec, Nitra, Slovak Extraliga (2026 draft eligible)

Tobias Pitka, Northern Michigan, NCAA (2026 draft eligible)

Tomas Pobezal, Kingston, OHL (2026 draft eligible)

Andreas Straka, Quebec, QMJHL (2026 draft eligible)

Michal Svrcek, Brynas, SHL (Detroit Red Wings)

Tobias Tomik, Vancouver WHL (2026 draft eligible)

Lukas Tomka, Banska Bystrica, Slovak Extraliga (2026 draft eligible)

SWEDEN

Goalies

Mans Goos, Farjestad Jr., Sweden Jr. league (Dallas Stars)

Love Harenstam, Sodertalje, Sweden 2nd division (St. Louis Blues)

Herman Liv, Almtuna, Sweden 2nd division (2026 draft eligible)

Defensemen

Sascha Boumedienne, Boston University, NCAA (Winnipeg Jets)

Felix Carell, Malmo, SHL (2026 draft eligible)

Alfons Freij, Timra, SHL (Winnipeg Jets)

William Hakansson, Lulea, SHL (2026 draft eligible)

Viggo Gustafsson, AIK, Sweden 2nd division (Nashville Predators)

Victor Johansson, Oskarshamn, Sweden 2nd division (Toronto Maple Leafs)

Felix Ohrqvist, Linkoping, SHL (2026 draft eligible)

Leo Sahlin Wallenius, Vaxjo, SHL (San Jose Sharks)

Forwards

Jack Berglund, Farjestad, SHL (Philadelphia Flyers)

Viggo Bjorck, Djurgarden, SHL (2026 draft eligible)

Wilson Bjorck, Colorado College, NCAA (Vancouver Canucks)

Liam Danielsson, Orebro, SHL (2026 draft eligible)

Victor Eklund, Djurgarden, SHL (New York Islanders)

Linus Eriksson, Timra, SHL (Florida Panthers)

Anton Frondell, Djurgarden, SHL (Chicago Blackhawks)

Milton Gastrin, MoDo, Sweden 2nd division (Washington Capitals)

Eddie Genborg, Timra, SHL (Detroit Red Wings)

Casper Juustovaara, Lulea, SHL (2026 draft eligible)

Loke Krantz, Linkoping, SHL (Seattle Kraken)

Eric Nilson, Michigan State, NCAA (Anaheim Ducks)

Lucas Pettersson, Brynas, SHL (Anaheim Ducks)

Ivar Stenberg, Frolunda, SHL (2026 draft eligible)

SWITZERLAND

Goalies

Christian Kirsch, Kitchener, OHL (San Jose Sharks)

Phileas Lachat, Waterloo, USHL (2026 draft eligible)

Elijah Neuenschwander, Chur, Swiss 2nd division (Anaheim Ducks)

Defensemen

Niklas Blessing, Biel-Bienne, National League (2026 draft eligible)

Mischa Geisser, Thurgau, Swiss 2nd division (2026 draft eligible)

Ludvig Johnson, Fribourg, National League (Utah Mammoth)

Nik Lehmann, Langnau, National League (2026 draft eligible)

Gian Meier, Frolunda Jr., Sweden Jr. league (2026 draft eligible)

Leon Muggli, Hershey, AHL (Washington Capitals)

Basile Sansonnens, Lausanne, National League (Vancouver Canucks)

Daniil Ustinkov, GCK Zurich, Swiss 2nd division (2026 draft eligible)

Forwards

Mike Aeschlimann, Langnau Jr., Swiss Jr. league (2026 draft eligible)

Robin Antenen, Zug, National League (2026 draft eligible)

Nathan Borradori, Bellinzona Snakes, Swiss 2nd division (2026 draft eligible)

Nolan Cattin, Biel-Bienne, National League (2026 draft eligible)

Joel Grossniklaus, Malmo Jr., Sweden Jr. league (2026 draft eligible)

Kevin Haas, Thurgau, Swiss 2nd division (2026 draft eligible)

Cyrill Henry, Lugano Jr., Swiss Jr. league (2026 draft eligible)

Kimi Korbler, Kloten, National League (2026 draft eligible)

Paul Mottard, Ilves, Liiga (2026 draft eligible)

Jonah Neuenschwander, Biel-Bienne, National League (2027 draft eligible)

Jamiro Reber, HV71, SHL (2026 draft eligible)

Lars Steiner, Rouyn-Noranda, QMJHL (2026 draft eligible)

Beni Waidacher, Davos, National League (2026 draft eligible)

Loris Wey, Zug, National League (2026 draft eligible)

UNITED STATES

Goalies

Caleb Heil, Madison, USHL (Tampa Bay Lightning)

Nicholas Kempf, Notre Dame, NCAA (Washington Capitals)

Brady Knowling, USA U-18, NTDP-USHL (2026 draft eligible)

Defensemen

Asher Barnett, Michigan, NCAA (Edmonton Oilers)

EJ Emery, North Dakota, NCAA (New York Rangers)

Blake Fiddler, Edmonton, WHL (Seattle Kraken)

Logan Hensler, Wisconsin, NCAA (Ottawa Senators)

Cole Hutson, Boston University, NCAA (Washington Capitals)

Adam Kleber, Minnesota Duluth, NCAA (Buffalo Sabres)

Luke Osburn, Wisconsin, NCAA (Buffalo Sabres)

Chase Reid, Sault Ste. Marie, OHL (2026 draft eligible)

Dakoda Rheaume-Mullen, Michigan, NCAA (2026 draft eligible)

Forwards

Kamil Bednarik, Boston University, NCAA (New York Islanders)

Cole Eiserman, Boston University, NCAA (New York Islanders)

James Hagens, Boston College, NCAA (Boston Bruins)

William Horcoff, Michigan, NCAA (Pittsburgh Penguins)

Jacob Kvasnicka, Minnesota, NCAA (New York Islanders)

Ryker Lee, Michigan State, NCAA (Nashville Predators)

Cole McKinney, Michigan, NCAA (San Jose Sharks)

Brendan McMorrow, Denver, NCAA (Los Angeles Kings)

John Mooney, Minnesota, NCAA (Montreal Canadiens)

Max Plante, Minnesota Duluth, NCAA (Detroit Red Wings)

AJ Spellacy-spellacy-8484858), Windsor, OHL (Chicago Blackhawks)

Teddy Stiga, Boston College, NCAA (Nashville Predators)

Shane Vansaghi, Michigan State, NCAA (Philadelphia Flyers)

Will Zellers, North Dakota, NCAA (Boston Bruins)

Brodie Ziemer, Minnesota, NCAA (Buffalo Sabres)

NHL PROSPECTS ON WJC ROSTERS

Nashville Predators (7): CAN: Jack Ivankovic, G; Brady Martin, F; Cameron Reid, D; FIN: Daniel Nieminen, D; SWE: Viggo Gustafsson, D; USA: Ryker Lee, F; Teddy Stiga, F

Utah Mammoth (7): CAN: Cole Beaudoin, F; Caleb Desnoyers, F; Tij Iginla, F; CZE: Stepan Hoch, F; Max Psenicka, D; FIN: Veeti Vaisanen, D; SUI: Ludvig Johnson, D

Los Angeles Kings (6): CAN: Carter George, G; Liam Greentree, F; CZE: Vojtech Cihar, F; FIN: Petteri Rimpinen, G; SVK: Jan Chovan, F; USA: Brendan McMorrow, F

New York Islanders (6): CAN: Kashawn Aitcheson, D; CZE: Tomas Poletin, F; SWE: Victor Eklund, F; USA: Kamil Bednarik, F; Cole Eiserman, F; Jacob Kvasnicka, F

Philadelphia Flyers (6): CAN: Jett Luchanko, F; Porter Martone, F; FIN: Heikki Ruohonen, F; Max Westergard, F; SWE: Jack Berglund, F; USA: Shane Vansaghi, F

Washington Capitals (6): CZE: Petr Sikora, F; GER: Maxim Schafer, F; SWE: Milton Gastrin, F; SUI: Leon Muggli, D; USA: Cole Hutson, D; Nicholas Kempf, G

Anaheim Ducks (5): FIN: Lasse Boelius, D; LAT: Darels Uljanskis, D; SWE: Eric Nilson, F; Lucas Pettersson, F; SUI: Elijah Neuenschwander, G

Detroit Red Wings (5): CAN: Carter Bear, F; SVK: Michal Pradel, G; Michal Svrcek, F; SWE: Eddie Genborg, F; USA: Max Plante, F

Montreal Canadiens (5): CAN: Michael Hage, F; FIN: Aatos Koivu, F; GER: Carlos Handel, D; LAT: Mikus Vecvanags, G; USA: John Mooney, F

San Jose Sharks (5): CAN: Michael Misa, F; Joshua Ravensbergen, G; SWE: Leo Sahlin Wallenius, D; SUI: Christian Kirsch, G; USA: Cole McKinney, F

Seattle Kraken (5): CZE: Jakub Fibigr, D; FIN: Julius Miettinen, F; Kim Saarinen, G; SWE: Loke Krantz, F; USA: Blake Fiddler, D

Buffalo Sabres (4): CZE: Radim Mrtka, D; USA: Adam Kleber, D; Luke Osburn, D; Brodie Ziemer, F

Boston Bruins (3): CZE: Vashek Blanar, D; USA: James Hagens, F; Will Zellers, F

Chicago Blackhawks (3): CZE: Vaclav Nestrasil, F; SWE: Anton Frondell, F; USA: AJ Spellacy, F

Dallas Stars (3): FIN: Emil Hemming, F; Atte Joki, F; SWE: Mans Goos, G

Tampa Bay Lightning (3): CAN: Sam O'Reilly, F; FIN: Joona Saarelainen, F; USA: Caleb Heil, G

Vancouver Canucks (3): CAN: Braeden Cootes, F; SWE: Wilson Bjorck, F; SUI: Basile Sansonnens, D

Calgary Flames (2): CAN: Zayne Parekh, D; Cole Reschny, F

Edmonton Oilers (2): GER: David Lewandowski, F; USA: Asher Barnett, D

Florida Panthers (2): DEN: Mads Kongsbak Klyvo, F; SWE: Linus Eriksson, F

Minnesota Wild (2): CZE: Adam Benak, F; FIN: Aron Kiviharju, D

Pittsburgh Penguins (2): CAN: Harrison Brunicke, D; USA: William Horcoff, F

St. Louis Blues (2): CZE: Adam Jiricek, D; SWE: Love Harenstam, G

Toronto Maple Leafs (2): CAN: Ben Danford, D; SWE: Victor Johansson, D

Winnipeg Jets (2): SWE: Sascha Boumedienne, D; Alfons Freij, D

Colorado Avalanche (1): CZE: Maximillian Curran, F

New Jersey Devils (1): FIN: Kasper Pikkarainen, F

New York Rangers (1): USA: EJ Emery, D

Ottawa Senators (1): USA: Logan Hensler, D