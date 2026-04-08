Masterton Trophy nominations announced

McAvoy, Landeskog, Ullmark among those up for award for perseverance, sportsmanship, dedication

2026 Masterton nominations CM GL LU

The Bill Masterton Memorial Trophy is awarded annually by the Professional Hockey Writers' Association to the player who best exemplifies the qualities of perseverance, sportsmanship and dedication to ice hockey.

A player from each team is nominated by the local chapter. The list will be narrowed to three finalists and a winner named at a future date:

Full list of Masterton nominees:

Anaheim: Ville Husso, G

Boston: Charlie McAvoy, D

Buffalo: Rasmus Dahlin, D

Calgary: Devin Cooley, G

Carolina: Taylor Hall, F

Chicago: Spencer Knight, G

Colorado: Gabriel Landeskog, F

Columbus: Boone Jenner, F

Dallas: Jamie Benn, F

Detroit: Dominik Shine, F

Edmonton: Connor Ingram, G

Florida: Brad Marchand, F

Los Angeles:  Anze Kopitar, F

Minnesota: Jesper Wallstedt, G

Montreal: Mike Matheson, D

Nashville: Ozzy Wiesblatt, F

New Jersey: Brenden Dillon, D

New York Islanders: Kyle Palmieri, F

New York Rangers: Matthew Robertson, D

Ottawa: Linus Ullmark, G

Philadelphia: Garrett Wilson, F

Pittsburgh: Anthony Mantha, F

San Jose: Laurent Brossoit, G

Seattle: Jordan Eberle, F

St. Louis: Jordan Binnington, G

Tampa Bay: Darren Raddysh, D

Toronto: Oliver Ekman-Larsson, D

Utah: Clayton Keller, F

Vancouver: Kevin Lankinen, G

Vegas: Akira Schmid, G

Washington: Alex Ovechkin, F

Winnipeg: Jonathan Toews, F

