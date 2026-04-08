Masterton Trophy nominations announced

Anaheim: Ville Husso, G
Boston: Charlie McAvoy, D
Buffalo: Rasmus Dahlin, D
Calgary: Devin Cooley, G
Carolina: Taylor Hall, F
Chicago: Spencer Knight, G
Colorado: Gabriel Landeskog, F
Columbus: Boone Jenner, F
Dallas: Jamie Benn, F
Detroit: Dominik Shine, F
Edmonton: Connor Ingram, G
Florida: Brad Marchand, F
Los Angeles: Anze Kopitar, F
Minnesota: Jesper Wallstedt, G
Montreal: Mike Matheson, D
Nashville: Ozzy Wiesblatt, F
New Jersey: Brenden Dillon, D
New York Islanders: Kyle Palmieri, F
New York Rangers: Matthew Robertson, D
Ottawa: Linus Ullmark, G
Philadelphia: Garrett Wilson, F
Pittsburgh: Anthony Mantha, F
San Jose: Laurent Brossoit, G
Seattle: Jordan Eberle, F
St. Louis: Jordan Binnington, G
Tampa Bay: Darren Raddysh, D
Toronto: Oliver Ekman-Larsson, D
Utah: Clayton Keller, F
Vancouver: Kevin Lankinen, G
Vegas: Akira Schmid, G
Washington: Alex Ovechkin, F
Winnipeg: Jonathan Toews, F