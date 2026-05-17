2026 Stanley Cup Playoffs conference finals schedule

Dates, times, broadcast info, results for best-of-7 Eastern, Western series

By NHL.com
The full schedules for the Eastern Conference Final and Western Conference Final, with broadcast information and results, are below:

Montreal Canadiens (3A)/Buffalo Sabres (1A) vs. Carolina Hurricanes (1M)

Game 1: Buffalo/Montreal at Carolina -- TBD, Thursday, May 21 (TNT, HBO Max, truTV, SN, CBC, TVAS)

Game 2: Buffalo/Montreal at Carolina -- TBD, Saturday, May 23 (TNT, HBO Max, truTV, SN, CBC, TVAS)

Game 3: Carolina at Buffalo/Montreal -- TBD, Monday, May 25 (TNT, HBO Max, truTV, SN, CBC, TVAS)

Game 4: Carolina at Buffalo/Montreal -- TBD, Wednesday, May 27 (TNT, HBO Max, truTV, SN, CBC, TVAS)

Game 5: Buffalo/Montreal at Carolina -- TBD, Friday, May 29 (TNT, HBO Max, truTV, SN, CBC, TVAS)

Game 6: Carolina at Buffalo/Montreal -- TBD, Sunday, May 31 (TNT, HBO Max, truTV, SN, TVAS)

Game 7: Buffalo/Montreal at Carolina -- TBD, Tuesday, June 2 (TNT, HBO Max, truTV, SN, TVAS)

* - If necessary

WESTERN CONFERENCE

Vegas Golden Knights (1P) vs. Colorado Avalanche (1C)

Game 1: Vegas at Colorado -- 8 p.m. ET, Wednesday, May 20 (ESPN, SN, CBC, TVAS)

Game 2: Vegas at Colorado -- 8 p.m. ET, Friday, May 22 (ESPN, SN, CBC, TVAS)

Game 3: Colorado at Vegas -- 8 p.m. ET, Sunday, May 24 (ESPN, SN, CBC, TVAS)

Game 4: Colorado at Vegas -- TBD, Tuesday, May 26 (ESPN, SN, CBC, TVAS)

Game 5: Vegas at Colorado -- 8 p.m. ET, Thursday, May 28 (ESPN, SN, CBC, TVAS)

Game 6: Colorado at Vegas -- 8 p.m. ET, Saturday, May 30 (ABC, SN, CBC, TVAS)

Game 7: Vegas at Colorado -- 8 p.m. ET, Monday, June 1 (ESPN, SN, CBC, TVAS)

* - If necessary

