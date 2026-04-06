Isles Day-to-Day: Romanov, Varlamov Full Participants in Practice

Semyon Varlamov and Alex Romanov joined the team as full participants, and more from DeBoer's first skate as Isles Head Coach

HFOySFHXcoiyiyiAAF800Th
By Rachel Luscher
NewYorkIslanders.com

Islanders Head Coach Peter DeBoer ran his first practice on Monday morning at Northwell Health Ice Center. See below for lines and news.

CIZIKAS, PULOCK, HOLMSTROM AND SOROKIN TAKE MAINTENANCE DAYS

Casey Cizikas, Ryan Pulock and Simon Holmstrom took maintenance days on Monday, while Ilya Sorokin was given a day off. 

Tony DeAngleo (lower body) remains day-to-day and did not skate. 

PRACTICE LINES

Mathew Barzal – Brayden Schenn – Cal Ritchie
Anders Lee – Bo Horvat – Anthony Duclair
Max Shabanov – JG Pageau – Emil Heineman
Ondrej Palat – Kyle MacLean – Marc Gatcomb  

Semyon Varlamov
David Rittich

ROMANOV A FULL PARTICIPANT

Alexander Romanov shed his non-contact jersey and was a full participant in practice since he sustained a shoulder injury in November. 

Isles GM and EVP Mathieu Darche said the defenseman is a possibility to come back for the one of Islanders last two games of the regular season. ​

VARLAMOV A FULL PARTICIPANT

Semyon Varlamov was a full participant in New York Islanders practice on Monday morning, marking his first full session with the team since suffering his injury in Nov. 2024.

Varlamov has spent a majority of the season skating on his own and had recently started taking shots from coaches and teammates. Varlamov joined the Islanders at the end of practice on March 16 and has been taking part in portions of practices and morning skates over the past few weeks.

Varlamov is 76-63-21 with a 2.57 GAA, a .916 SV% and 16 shutouts in 173 games with the Islanders.

Varlamov is 289-232-71 in his career, with a .916 SV% and a 2.65 GAA. He has 41 career shutouts. He played 10 games in 2024-25, with a record of 3-4-3, a 2.89 GAA and a .898 SV%.

More to come...

Untitled 16_9 Landscape (20)
DSC00919 2
DSC00897
DSC00915
DSC00784 2
DSC00777
DSC00874
DSC00770
/

PHOTOS: Islanders Practice Apr. 6

Snapshots from the New York Islanders practice on Apr. 6, 2026, which is the first practice ran under Isles Head Coach Peter DeBoer. Photos by Kathryn Howell/New York Islanders.

News Feed

Long Island University, the New York Islanders, and UBS Arena Launch Strategic Partnership and Division I Hockey Tournament

Islanders Name DeBoer Head Coach

7 Facts: Peter DeBoer

The Skinny: Hurricanes 4, Islanders 3

Takeaways: Islanders Fall 4-3 to Hurricanes in Second Half of Back-to-Back Set

The Skinny: Flyers 4, Islanders 1

Game Preview: Islanders at Hurricanes

Takeaways: Islanders Fall Behind Early in 4-1 Loss to Flyers

Isles Day-to-Day: Holmstrom In Vs Flyers

Game Preview: Islanders vs Flyers

Isles Day-to-Day: Sorokin to Start vs Flyers

Protect Our Shores: Islanders Team Up With Rheem and Three Local Organizations to Protect Long Island’s Shorelines

EXCLUSIVE: Eklund on Making His Bridgeport Debut: “I Wanted to Play as Soon as I Could”

The Skinny: Sabres 4, Islanders 3

Takeaways: Islanders Allow Game-Winning Goal Late, Drop 4-3 Decision to Sabres

Game Preview: Islanders at Sabres

Takeaways: Islanders Fall to Penguins 8-3

Islanders Prospect Report: Mar. 30, 2026