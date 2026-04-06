Isles Day-to-Day: Romanov, Varlamov Full Participants in Practice

Islanders Head Coach Peter DeBoer ran his first practice on Monday morning at Northwell Health Ice Center. See below for lines and news.
CIZIKAS, PULOCK, HOLMSTROM AND SOROKIN TAKE MAINTENANCE DAYS
Casey Cizikas, Ryan Pulock and Simon Holmstrom took maintenance days on Monday, while Ilya Sorokin was given a day off.
Tony DeAngleo (lower body) remains day-to-day and did not skate.
PRACTICE LINES
Mathew Barzal – Brayden Schenn – Cal Ritchie
Anders Lee – Bo Horvat – Anthony Duclair
Max Shabanov – JG Pageau – Emil Heineman
Ondrej Palat – Kyle MacLean – Marc Gatcomb
Semyon Varlamov
David Rittich