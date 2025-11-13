Projected Lineup - Flames vs. Sharks

The Flames kick off their two-game homestand this evening when they take on the San Jose Sharks at 7:00 p.m. MT (Sportsnet 1).
Tickets are available HERE.
As per the lines and pairings used during morning skate, tonight's projected lines and pairings are as follows:
FORWARDS
Jonathan Huberdeau - Morgan Frost - Matt Coronato
Rory Kerins - Nazem Kadri - Joel Farabee
Sam Honzek - Mikael Backlund - Blake Coleman
Ryan Lomberg - Connor Zary - Adam Klapka
DEFENCE
Kevin Bahl - Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov - MacKenzie Weegar
Jake Bean - Brayden Pachal
GOALTENDER
Dustin Wolf