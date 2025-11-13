Projected Lineup - Flames vs. Sharks

Calgary's projected lines and pairings against San Jose

PLNov13Web
By Calgary Flames Staff
CalgaryFlames.com

The Flames kick off their two-game homestand this evening when they take on the San Jose Sharks at 7:00 p.m. MT (Sportsnet 1).

Tickets are available HERE.

As per the lines and pairings used during morning skate, tonight's projected lines and pairings are as follows:

FORWARDS

Jonathan Huberdeau - Morgan Frost - Matt Coronato

Rory Kerins - Nazem Kadri - Joel Farabee

Sam Honzek - Mikael Backlund - Blake Coleman

Ryan Lomberg - Connor Zary - Adam Klapka

DEFENCE

Kevin Bahl - Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov - MacKenzie Weegar

Jake Bean - Brayden Pachal

GOALTENDER

Dustin Wolf

