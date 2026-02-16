Future Watch Update - 16.02.26

Ethan Wyttenbach - Forward - Quinnipiac

21 goals, 30 assists, 51 points in 32 games

Wyttenbach extended his point streak to 12 games with a pair of two-point outings against Princeton this past weekend. During that 12-game stretch, the freshman has 24 points and he has registered two-or-more points in his last six skates. The 18-year-old leads the NCAA in scoring with 51 points - eight points ahead of T.J. Hughes of Michigan, who sits second in the scoring race. He was named the ECAC Forward Of The Week on Feb. 16. The last Flame to hit the 50-point mark in the NCAA was Johnny Gaudreau, who put up 51 points in his sophomore season and wrapped up his collegiate career with 80 points in 40 games in 2013-14.