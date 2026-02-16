Future Watch Update - 16.02.26

Wyttenbach extends point streak, leads NCAA in scoring

By Torie Peterson
NCAA

Trevor Hoskin - Forward - Merrimack
8 goals, 19 assists, 27 points in 26 games

Eric Jamieson - Defence - Denver
6 goals, 9 assists, 15 points in 33 games

Aidan Lane - Forward - Harvard
5 goals, 6 assists, 11 points in 26 games

Jaden Lipinski - Forward - Maine
3 goals, 7 assists, 10 points in 25 games

Cade Littler - Forward - North Dakota
4 goals, 7 assists, 11 points in 28 games

Henry Mews - Defence - Michigan
0 goals, 9 assists, 9 points in 10 games

Mews is out for the remainder of the season due to an injury.

Luke Misa - Forward - Penn State
5 goals, 8 assists, 13 points in 28 games

Misa picked up a goal and an assist against Michigan on Saturday.

Cullen Potter - Forward - Arizona State
12 goals, 14 assists, 26 points in 24 games

Potter is out for the remainder of the season due to an injury.

Cole Reschny - Forward - North Dakota
4 goals, 22 assists, 26 points in 26 games

Abram Wiebe - Defence - North Dakota

4 goals, 17 assists, 21 points in 30 games

Wiebe scored the game-winner in OT, along with picking up an assist, against Miami (Ohio) on Saturday.

Ethan Wyttenbach - Forward - Quinnipiac
21 goals, 30 assists, 51 points in 32 games

Wyttenbach extended his point streak to 12 games with a pair of two-point outings against Princeton this past weekend. During that 12-game stretch, the freshman has 24 points and he has registered two-or-more points in his last six skates. The 18-year-old leads the NCAA in scoring with 51 points - eight points ahead of T.J. Hughes of Michigan, who sits second in the scoring race. He was named the ECAC Forward Of The Week on Feb. 16. The last Flame to hit the 50-point mark in the NCAA was Johnny Gaudreau, who put up 51 points in his sophomore season and wrapped up his collegiate career with 80 points in 40 games in 2013-14.

WHL

Andrew Basha - Forward - Medicine Hat Tigers
8 goals, 16 assists, 24 points in 17 games

Axel Hurtig - Defence - Calgary Hitmen
5 goals, 10 assists, 15 points in 49 games

Hunter Laing - Forward - Saskatoon Blades
21 goals, 21 assists, 42 points in 49 games

OHL

Jacob Battaglia - Forward - Flint Firebirds
7 goals, 4 assists, 11 points in 16 games (Flint)
14 goals, 13 assists, 27 points in 36 games (Kingston)

USHL

Mace’o Phillips - Defence - Green Bay Gamblers
1 goal, 6 assists, 7 points in 30 games

Russia

Yan Matveiko - Forward - Krasnaya Armiya Moskva (MHL)
14 goals, 19 assists, 33 points in 39 games

Yegor Yegorov - Goaltender - MHK Spartak-MAX Moskva (MHL)
11-13-0, 2.69 GAA, .924 save percentage, 1 shutout

Kirill Zarubin - Goaltender - AKM Tula (MHL)
21-10-0, 2.03 GAA, .933 save percentage, 3 shutouts

Sweden

Jakob Leander - Defence - HV71 U20
2 goals, 6 assists, 8 points in 30 games

Theo Stockselius - Forward - Djurgardens
0 goals, 0 assists, 0 points in 7 games (SHL)
3 goals, 11 assists, 14 points in 10 games (U20)

