Projected Lineup - Flames vs. Capitals

The Flames are back in action this evening, hosting the Washington Capitals at 7:00 p.m. MT (Sportsnet West, Sportsnet 960).
As per the lines and pairings used during warmups, tonight's projected lineup is as follows:
FORWARDS
Yegor Sharangovich - Mikael Backlund - Joel Farabee
Jonathan Huberdeau - Nazem Kadri - Matt Coronato
Martin Pospisil - Connor Zary - Matvei Gridin
Ryan Lomberg - Morgan Frost - Adam Klapka
DEFENCE
Kevin Bahl - Zach Whitecloud
Yan Kuznetsov - MacKenzie Weegar
Joel Hanley - Brayden Pachal
GOALTENDER
Devin Cooley