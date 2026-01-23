Projected Lineup - Flames vs. Capitals

Calgary's projected lines and pairings against Washington

PLJan23Web
By Calgary Flames Staff
CalgaryFlames.com

The Flames are back in action this evening, hosting the Washington Capitals at 7:00 p.m. MT (Sportsnet West, Sportsnet 960).

For fans in Calgary and the surrounding area, tickets are available HERE.

As per the lines and pairings used during warmups, tonight's projected lineup is as follows:

FORWARDS

Yegor Sharangovich - Mikael Backlund - Joel Farabee

Jonathan Huberdeau - Nazem Kadri - Matt Coronato

Martin Pospisil - Connor Zary - Matvei Gridin

Ryan Lomberg - Morgan Frost - Adam Klapka

DEFENCE

Kevin Bahl - Zach Whitecloud

Yan Kuznetsov - MacKenzie Weegar

Joel Hanley - Brayden Pachal

GOALTENDER

Devin Cooley

