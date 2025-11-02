Projected Lineup - Flames @ Flyers

Calgary's projected lines and pairings in Philadelphia

ProjectedLineupNov2Web
By Calgary Flames Staff
CalgaryFlames.com

The Flames close out their four-game road swing with a Sunday evening contest against the Flyers, with puck drop set for 5 p.m. MT on Sportsnet West and Sportsnet 960 The Fan.

Based on the line rushes in warmup, this evening's projected lines and pairings are as follows:

FORWARDS

Jonathan Huberdeau - Morgan Frost - Matt Coronato

Connor Zary - Nazem Kadri - Joel Farabee

Sam Honzek - Mikael Backlund - Blake Coleman

Ryan Lomberg - Yegor Sharangovich - Adam Klapka

DEFENCE

Joel Hanley - MacKenzie Weegar

Kevin Bahl - Rasmus Andersson

Brayden Pachal - Zayne Parekh

GOALTENDER

Dustin Wolf

