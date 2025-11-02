Projected Lineup - Flames @ Flyers

The Flames close out their four-game road swing with a Sunday evening contest against the Flyers, with puck drop set for 5 p.m. MT on Sportsnet West and Sportsnet 960 The Fan.
Based on the line rushes in warmup, this evening's projected lines and pairings are as follows:
FORWARDS
Jonathan Huberdeau - Morgan Frost - Matt Coronato
Connor Zary - Nazem Kadri - Joel Farabee
Sam Honzek - Mikael Backlund - Blake Coleman
Ryan Lomberg - Yegor Sharangovich - Adam Klapka
DEFENCE
Joel Hanley - MacKenzie Weegar
Kevin Bahl - Rasmus Andersson
Brayden Pachal - Zayne Parekh
GOALTENDER
Dustin Wolf