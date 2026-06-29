Ducks Extend Qualifying Offers to Seven Restricted Free Agents

ADHC Generic Jersey Photo

The Ducks have extended qualifying offers to seven pending restricted free agents:

  • Vyacheslav Buteyets – Goaltender
  • Leo Carlsson – Center
  • Calle Clang – Goaltender
  • Cutter Gauthier – Left Wing
  • Tyson Hinds – Defenseman
  • Pavel Mintyukov – Defenseman
  • Sasha Pastujov – Left Wing

The Ducks did not tender qualifying offers to the following four players who will become unrestricted free agents Wednesday, July 1:

  • Jeremie Biakabutuka – Defenseman
  • Kyle Master – Defenseman
  • Jan Mysak – Center
  • Jaxsen Wiebe – Right Wing

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