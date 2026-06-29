Ducks Extend Qualifying Offers to Seven Restricted Free Agents

The Ducks have extended qualifying offers to seven pending restricted free agents:
- Vyacheslav Buteyets – Goaltender
- Leo Carlsson – Center
- Calle Clang – Goaltender
- Cutter Gauthier – Left Wing
- Tyson Hinds – Defenseman
- Pavel Mintyukov – Defenseman
- Sasha Pastujov – Left Wing
The Ducks did not tender qualifying offers to the following four players who will become unrestricted free agents Wednesday, July 1:
- Jeremie Biakabutuka – Defenseman
- Kyle Master – Defenseman
- Jan Mysak – Center
- Jaxsen Wiebe – Right Wing