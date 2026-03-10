Projected Lineup: Wild vs. Mammoth

ProjectedLineup_031026-PrideNight_1920x1080 (1)
By Zoe Fiedler
Wild.com

SAINT PAUL, Minn. -- The Minnesota Wild is back at Grand Casino Arena, inviting the Utah Mammoth for some Tuesday hockey. The following lineup is a projection and is subject to change:

FORWARDS

97 Kirill Kaprizov - 38 Ryan Hartman - 36 Mats Zuccarello

90 Marcus Johansson - 14 Joel Eriksson Ek - 12 Matt Boldy

13 Yakov Trenin - 22 Danila Yurov - 91 Vladimir Tarasenko

71 Nick Foligno - 47 Michael McCarron - 10 Bobby Brink

DEFENSE

43 Quinn Hughes - 7 Brock Faber

25 Jonas Brodin - 46 Jared Spurgeon

5 Jake Middleton - 24 Zach Bogosian

GOALTENDERS

32 Filip Gustavsson

30 Jesper Wallstedt

Info for Tonight's Game:

News Feed

Morning Skate Wrap Up: Wild vs. Mammoth

Game Preview: Wild vs. Mammoth

Minnesota Wild to Host Hockey Talks Program Presented by PCL Construction on March 19

Home Ice Advantage: The State of Hockey has shown up for the Wild in St. Paul this season

Game Recap: Avalanche 3, Wild 2 (S/O)

Tyden Bergeson Named 2025 Mr. Hockey Award Winner

Morning Skate Wrap Up: Wild at Avalanche

Projected Lineup: Wild at Avalanche

Game Preview: Wild at Avalanche

Creating a Greater State of Hockey: February Recap

Wild acquire four forwards and two defensemen ahead of the NHL Trade Deadline

Game Recap: Wild 4, Golden Knights 2

Morning Skate Wrap Up: Wild at Golden Knights

Projected Lineup: Wild at Golden Knights

Minnesota Wild Trades Forward Vinnie Hinostroza to the Florida Panthers

Minnesota Wild Acquires Forward Nick Foligno from the Chicago Blackhawks

Minnesota Wild Acquires Forward Bobby Brink From the Philadelphia Flyers

Game Preview: Wild at Golden Knights