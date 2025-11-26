CHICAGO, IL -- The Minnesota Wild heads to Chicago for a divisional matchup against the Blackhawks. The following lineup is a projection and is subject to change:
Projected Lineup: Wild vs. Blackhawks
FORWARDS
97 Kirill Kaprizov - 22 Danila Yurov - 36 Mats Zuccarello
90 Marcus Johansson - 14 Joel Eriksson Ek - 12 Matt Boldy
17 Marcus Foligno - 78 Nico Sturm - 13 Yakov Trenin
28 Liam Öhgren - 39 Ben Jones - 19 Tyler Pitlick
DEFENSE
25 Jonas Brodin - 7 Brock Faber
5 Jake Middleton - 46 Jared Spurgeon
8 Zeev Buium - 24 Zach Bogosian
GOALTENDERS
32 Filip Gustavsson
30 Jesper Wallstedt
Info for Tonight's Game:
- When: Wednesday, November 26th at 7:30 p.m. CT
- Where: United Center (Chicago, Illinois)
- Watch: ESPN/Hulu
- Listen: KFAN
- Gamecenter: Wild at Hawks