Projected Lineup: Wild at Predators

ProjectedLineup_1920x1080_020426
By Zoe Fiedler
Wild.com

NASHVILLE, Tenn. -- The Minnesota Wild heads out on the road for one final game before the break, heading to Nashville to do battle against the Predators tonight at Bridgestone Arena. The following lineup is a projection and is subject to change:

FORWARDS

97 Kirill Kaprizov - 38 Ryan Hartman - 36 Mats Zuccarello

90 Marcus Johansson - 14 Joel Eriksson Ek - 12 Matt Boldy

13 Yakov Trenin - 22 Danila Yurov - 91 Vladimir Tarasenko

18 Vinnie Hinostroza - 78 Nico Sturm - 19 Tyler Pitlick

DEFENSE

43 Quinn Hughes - 7 Brock Faber

5 Jake Middleton - 46 Jared Spurgeon

48 Daemon Hunt - 24 Zach Bogosian

GOALTENDERS

32 Filip Gustavsson

40 Cal Petersen

Info for Tonight's Game:

