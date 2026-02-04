NASHVILLE, Tenn. -- The Minnesota Wild heads out on the road for one final game before the break, heading to Nashville to do battle against the Predators tonight at Bridgestone Arena. The following lineup is a projection and is subject to change:
Projected Lineup: Wild at Predators
FORWARDS
97 Kirill Kaprizov - 38 Ryan Hartman - 36 Mats Zuccarello
90 Marcus Johansson - 14 Joel Eriksson Ek - 12 Matt Boldy
13 Yakov Trenin - 22 Danila Yurov - 91 Vladimir Tarasenko
18 Vinnie Hinostroza - 78 Nico Sturm - 19 Tyler Pitlick
DEFENSE
43 Quinn Hughes - 7 Brock Faber
5 Jake Middleton - 46 Jared Spurgeon
48 Daemon Hunt - 24 Zach Bogosian
GOALTENDERS
32 Filip Gustavsson
40 Cal Petersen
Info for Tonight's Game:
- When: Wednesday, February 4th at 7:00 p.m. CT
- Where: Bridgestone Arena (Nashville, Tennessee)
- Stream: FanDuel Sports Network
- Listen: KFAN
- Gamecenter: Wild at Preds