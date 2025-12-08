Projected Lineup: Wild at Kraken

ProjectedLineup_1920x1080_120825
By Zoe Fiedler
Wild.com

SEATTLE, Wash. -- The Minnesota Wild is on the hunt tonight, hoping to catch the Kraken and recover after two consecutive road losses. The following lineup is a projection and is subject to change:

FORWARDS

97 Kirill Kaprizov - 22 Danila Yurov - 36 Mats Zuccarello

90 Marcus Johansson - 14 Joel Eriksson Ek - 12 Matt Boldy

13 Yakov Trenin - 78 Nico Sturm - 91 Vladimir Tarasenko

28 Liam Öhgren - 38 Ryan Hartman - 19 Tyler Pitlick

DEFENSE

5 Jake Middleton - 46 Jared Spurgeon

25 Jonas Brodin - 7 Brock Faber

8 Zeev Buium - 24 Zach Bogosian

GOALTENDERS

32 Filip Gustavsson

30 Jesper Wallstedt

Info for Tonight's Game:

News Feed

Wild at Kraken Morning Skate Wrap Up

Game Preview: Wild at Kraken

Game Recap: Canucks 4, Wild 2

Wild at Canucks Morning Skate Wrap Up

Projected Lineup: Wild at Canucks

Game Preview: Wild at Canucks

Brad Bombardir, Antti Laaksonen, Richard Park and Wes Walz to Attend Minnesota Wild 25th Anniversary Celebration Night on Dec. 21

Game Recap: Flames 4, Wild 1

Wild at Flames Morning Skate Wrap Up

Projected Lineup: Wild at Flames

Game Preview: Wild at Flames

The Swede Spot

Game Recap: Wild 1, Oilers 0

Projected Lineup: Wild at Oilers

Wild vs. Oilers Morning Skate Wrap Up

Down on the Farm: Welcome Home, Cal

Game Preview: Wild at Oilers

Minnesota Wild Recalls Hunter Haight From Iowa