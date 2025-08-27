Minnesota Wild Announces 2025-26 National Broadcast Schedule

SAINT PAUL, Minn. – The National Hockey League’s (NHL) Minnesota Wild announced today that 16 games will be nationally televised during the 2025-26 NHL season. Minnesota’s national broadcast schedule features three games on ESPN, six contests on ESPN+/Hulu and seven games on TNT.
2025-26 Minnesota Wild National Broadcast Schedule
Date
Opponent
Time (CT)
Network
Tuesday, Oct. 14
at Dallas Stars
8:30 p.m.
ESPN
Tuesday, Nov. 11
vs. San Jose Sharks
7 p.m.
ESPN+/Hulu
Wednesday, Nov. 19
vs. Carolina Hurricanes
8:30 p.m.
TNT
Wednesday, Nov. 26
at Chicago Blackhawks
7:30 p.m.
ESPN+/Hulu
Tuesday, Dec. 23
vs. Nashville Predators
7 p.m.
ESPN+/Hulu
Thursday, Jan. 22
vs. Detroit Red Wings
8:30 p.m.
ESPN
Tuesday, March 3
vs. Tampa Bay Lightning
8:30 p.m.
TNT
Sunday, March 8
at Colorado Avalanche
1 p.m.
TNT
Tuesday, March 10
vs. Utah Mammoth
7 p.m.
ESPN+/Hulu
Sunday, March 15
vs. Toronto Maple Leafs
6:30 p.m.
TNT
Tuesday, March 17*
at Chicago Blackhawks
6:30 p.m.
TNT
Thursday, March 19*
vs. Chicago Blackhawks
6:30 p.m.
ESPN+/Hulu
Tuesday, March 24
at Tampa Bay Lightning
6:30 p.m.
TNT
Thursday, March 26
at Florida Panthers
6 p.m.
ESPN
Sunday, April 5
at Detroit Red Wings
12 p.m.
TNT
Thursday, April 9*
at Dallas Stars
8 p.m.
ESPN+/Hulu
In addition, the NHL announced start time changes for these four Minnesota Wild gamesx:
Sunday, March 1 vs. St. Louis at 4 p.m.
Tuesday, March 17 at Chicago at 6:30 p.m.
Thursday, March 19 vs. Chicago at 6:30 p.m.
Thursday, April 9 at Dallas at 8 p.m.