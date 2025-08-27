Minnesota Wild Announces 2025-26 National Broadcast Schedule

By Minnesota Wild PR
@mnwildPR Press Release

SAINT PAUL, Minn. – The National Hockey League’s (NHL) Minnesota Wild announced today that 16 games will be nationally televised during the 2025-26 NHL season. Minnesota’s national broadcast schedule features three games on ESPN, six contests on ESPN+/Hulu and seven games on TNT.

2025-26 Minnesota Wild National Broadcast Schedule

Date

Opponent

Time (CT)

Network

Tuesday, Oct. 14

at Dallas Stars

8:30 p.m.

ESPN

Tuesday, Nov. 11

vs. San Jose Sharks

7 p.m.

ESPN+/Hulu

Wednesday, Nov. 19

vs. Carolina Hurricanes

8:30 p.m.

TNT

Wednesday, Nov. 26

at Chicago Blackhawks

7:30 p.m.

ESPN+/Hulu

Tuesday, Dec. 23

vs. Nashville Predators

7 p.m.

ESPN+/Hulu

Thursday, Jan. 22

vs. Detroit Red Wings

8:30 p.m.

ESPN

Tuesday, March 3

vs. Tampa Bay Lightning

8:30 p.m.

TNT

Sunday, March 8

at Colorado Avalanche

1 p.m.

TNT

Tuesday, March 10

vs. Utah Mammoth

7 p.m.

ESPN+/Hulu

Sunday, March 15

vs. Toronto Maple Leafs

6:30 p.m.

TNT

Tuesday, March 17*

at Chicago Blackhawks

6:30 p.m.

TNT

Thursday, March 19*

vs. Chicago Blackhawks

6:30 p.m.

ESPN+/Hulu

Tuesday, March 24

at Tampa Bay Lightning

6:30 p.m.

TNT

Thursday, March 26

at Florida Panthers

6 p.m.

ESPN

Sunday, April 5

at Detroit Red Wings

12 p.m.

TNT

Thursday, April 9*

at Dallas Stars

8 p.m.

ESPN+/Hulu

In addition, the NHL announced start time changes for these four Minnesota Wild gamesx:

Sunday, March 1 vs. St. Louis at 4 p.m.

Tuesday, March 17 at Chicago at 6:30 p.m.

Thursday, March 19 vs. Chicago at 6:30 p.m.

Thursday, April 9 at Dallas at 8 p.m.

