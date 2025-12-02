Projected Lineup: Wild at Oilers

ProjectedLineup_1920x1080_120225
By Zoe Fiedler
Wild.com

EDMONTON, AB. -- The Minnesota Wild is back on the road, tonight doing battle against the Oilers at Rogers Place. The following lineup is a projection and is subject to change:

FORWARDS

97 Kirill Kaprizov - 38 Ryan Hartman - 36 Mats Zuccarello

90 Marcus Johansson - 14 Joel Eriksson Ek - 12 Matt Boldy

13 Yakov Trenin - 39 Ben Jones - 91 Vladimir Tarasenko

28 Liam Öhgren - 78 Nico Sturm - 19 Tyler Pitlick

DEFENSE

5 Jake Middleton - 46 Jared Spurgeon

25 Jonas Brodin - 7 Brock Faber

8 Zeev Buium - 24 Zach Bogosian

GOALTENDERS

30 Jesper Wallstedt

32 Filip Gustavsson

Info for Tonight's Game:

