Les Sénateurs d’Ottawa pleurent le décès de l’ancien entraîneur adjoint Bob Jones

Les Sénateurs d'Ottawa ont annoncé aujourd’hui que l’organisation pleure le décès de l’ancien entraîneur adjoint Bob Jones au terme d’un courageux combat contre la SLA. Il était âgé de 54 ans.

Originaire de Sault Ste. Marie en Ontario, Jones en était à sa quatrième saison comme membre du personnel d’entraîneurs quand il a reçu un diagnostic de SLA en décembre 2022. Après avoir publiquement partagé ce diagnostic le mois suivant, Jones est devenu un grand défenseur pour la sensibilisation à la recherche pour vaincre la SLA. Porté par sa passion de l’encadrement des joueurs et de la camaraderie, Jones a poursuivi son travail avec l’organisation jusqu’à la fin du calendrier et au début de 2023-2024.

« Les pensées de toute l’organisation des Sénateurs accompagnent les proches de Bob et nous communiquons nos plus sincères condoléances à sa famille, a déclaré Michael Andlauer, propriétaire des Sénateurs. Pour nos joueurs actuels et pour les membres de notre personnel qui ont eu le privilège de travailler avec Bob, sa perte est empreinte d’une immense tristesse. Nous nous souviendrons de Bob avec tendresse pour sa véritable joie de vivre et son engagement déterminé à travailler constamment à l’amélioration individuelle des joueurs et chacune des organisations de hockey pour lesquelles il a travaillé. »

En rejoignant les Sénateurs le 5 juillet 2019, Jones est arrivé à Ottawa avec une expérience d’entraîneur au hockey professionnel acquise dans la Ligue américaine de hockey après un parcours de plus de 20 ans de succès dans la Ligue de l’Ontario. Alors qu’il était entraîneur associé, il a aidé les Spitfires de Windsor à remporter le titre de la Ligue de l’Ontario en 2008-2009 et en 2009-2010.

Jones laisse dans le deuil son épouse Paige et leurs deux enfants adultes, Blake et Brianna.