Day 1 Notebook | Sabres' practice groups

By Jourdon LaBarber
The Sabres take the ice for their first day of training camp practices on Thursday.

The 61-man training camp roster has been divided into the following three practice groups:

Team Blue (9 a.m.)

Forwards (12): Zach Benson, Justin Danforth, Josh Doan, Mason Geertsen, Peyton Krebs, Jiri Kulich, Beck Malenstyn, Ryan McLeod, Josh Norris, Jack Quinn, Tage Thompson, Jason Zucker

Defensemen (8): Jacob Bryson, Bowen Byram, Rasmus Dahlin, Zac Jones, Michael Kesselring, Owen Power, Mattias Samuelsson, Conor Timmins

Goaltenders (2): Alexandar Georgiev, Alex Lyon

Team White (11:45 a.m.)

Forwards (12): Josh Dunne, Riley Fiddler-Schultz, Konsta Helenius, Tyler Kopff, Tyson Kozak, Jake Leschyshyn, Olivier Nadeau, Viktor Neuchev, Noah Ostlund, Isak Rosen, Anton Wahlberg, Brendan Warren

Defensemen (8): Isaac Belliveau, Ryan Johnson, Vsevolod Komarov, Noah Laaouan, Zach Metsa, Radim Mrtka, Nikita Novikov, Jack Rathbone

Goaltenders (2): Topias Leinonen, Devon Levi

Team Gold (2:30 p.m.)

Forwards (5): Matteo Costantini, Jagger Joshua, Trevor Kuntar, Redmond Savage, Graham Slaggert

Defensemen (4): David Bedkowski, Simon-Pier Brunet, Aidan Fulp, Peter Tischke

Goaltenders (2): Ryerson Leenders, Samuel Meloche

