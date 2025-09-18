Day 1 Notebook | Sabres' practice groups

The Sabres take the ice for their first day of training camp practices on Thursday.
The 61-man training camp roster has been divided into the following three practice groups:
Team Blue (9 a.m.)
Forwards (12): Zach Benson, Justin Danforth, Josh Doan, Mason Geertsen, Peyton Krebs, Jiri Kulich, Beck Malenstyn, Ryan McLeod, Josh Norris, Jack Quinn, Tage Thompson, Jason Zucker
Defensemen (8): Jacob Bryson, Bowen Byram, Rasmus Dahlin, Zac Jones, Michael Kesselring, Owen Power, Mattias Samuelsson, Conor Timmins
Goaltenders (2): Alexandar Georgiev, Alex Lyon
Team White (11:45 a.m.)
Forwards (12): Josh Dunne, Riley Fiddler-Schultz, Konsta Helenius, Tyler Kopff, Tyson Kozak, Jake Leschyshyn, Olivier Nadeau, Viktor Neuchev, Noah Ostlund, Isak Rosen, Anton Wahlberg, Brendan Warren
Defensemen (8): Isaac Belliveau, Ryan Johnson, Vsevolod Komarov, Noah Laaouan, Zach Metsa, Radim Mrtka, Nikita Novikov, Jack Rathbone
Goaltenders (2): Topias Leinonen, Devon Levi
Team Gold (2:30 p.m.)
Forwards (5): Matteo Costantini, Jagger Joshua, Trevor Kuntar, Redmond Savage, Graham Slaggert
Defensemen (4): David Bedkowski, Simon-Pier Brunet, Aidan Fulp, Peter Tischke
Goaltenders (2): Ryerson Leenders, Samuel Meloche
Stay tuned to Sabres.com throughout the day for the latest updates from camp, including roster news, interviews and more.