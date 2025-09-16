Sabres announce 2025 training camp roster

The Buffalo Sabres have announced their 2025 training camp roster, consisting of 61 players: 32 forwards, 21 defensemen, and eight goaltenders.
The Sabres open training camp on Wednesday when players report to KeyBank Center for physicals. On-ice sessions begin on Thursday morning.
Click here to view the training camp roster in PDF format.
The full camp roster is as follows:
Forwards (32)
6 Zach Benson
59 Matteo Costantini
15 Justin Danforth
91 Josh Doan
44 Josh Dunne
45 Riley Fiddler-Schultz
55 Mason Geertsen
12 Jordan Greenway
94 Konsta Helenius
95 Jagger Joshua
41 Tyler Kopff
48 Tyson Kozak
19 Peyton Krebs
20 Jiri Kulich
52 Trevor Kuntar
13 Jake Leschyshyn
29 Beck Malenstyn
71 Ryan McLeod
49 Carson Meyer
54 Olivier Nadeau
79 Viktor Neuchev
9 Josh Norris
86 Noah Ostlund
22 Jack Quinn
63 Isak Rosen
81 Redmond Savage
67 Graham Slaggert
72 Tage Thompson
89 Alex Tuch
92 Anton Wahlberg
42 Brendan Warren
17 Jason Zucker
Defensemen (21)
93 David Bedkowski
75 Isaac Belliveau
43 Simon-Pier Brunet
78 Jacob Bryson
4 Bowen Byram
26 Rasmus Dahlin
36 Aidan Fulp
33 Ryan Johnson
28 Zac Jones
8 Michael Kesselring
76 Vsevolod Komarov
46 Noah Laaouan
37 Noah Laberge
73 Zach Metsa
57 Radim Mrtka
74 Nikita Novikov
25 Owen Power
3 Jack Rathbone
23 Mattias Samuelsson
21 Conor Timmins
56 Peter Tischke
Goaltenders (8)
40 Alexandar Georgiev
35 Ryerson Leenders
50 Topias Leinonen
27 Devon Levi
1 Ukko-Pekka Luukkonen
34 Alex Lyon
47 Samuel Meloche
32 Scott Ratzlaff