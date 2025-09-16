Sabres announce 2025 training camp roster

The initial roster consists of 62 players.

SSC-3016_2025 Training Camp Roster_1920x1080
By Jourdon LaBarber
@jourdonlabarber Sabres.com

The Buffalo Sabres have announced their 2025 training camp roster, consisting of 61 players: 32 forwards, 21 defensemen, and eight goaltenders.

The Sabres open training camp on Wednesday when players report to KeyBank Center for physicals. On-ice sessions begin on Thursday morning.

Click here to view the training camp roster in PDF format.

The full camp roster is as follows:

Forwards (32)

6 Zach Benson

59 Matteo Costantini

15 Justin Danforth

91 Josh Doan

44 Josh Dunne

45 Riley Fiddler-Schultz

55 Mason Geertsen

12 Jordan Greenway

94 Konsta Helenius

95 Jagger Joshua

41 Tyler Kopff

48 Tyson Kozak

19 Peyton Krebs

20 Jiri Kulich

52 Trevor Kuntar

13 Jake Leschyshyn

29 Beck Malenstyn

71 Ryan McLeod

49 Carson Meyer

54 Olivier Nadeau

79 Viktor Neuchev

9 Josh Norris

86 Noah Ostlund

22 Jack Quinn

63 Isak Rosen

81 Redmond Savage

67 Graham Slaggert

72 Tage Thompson

89 Alex Tuch

92 Anton Wahlberg

42 Brendan Warren

17 Jason Zucker

Defensemen (21)

93 David Bedkowski

75 Isaac Belliveau

43 Simon-Pier Brunet

78 Jacob Bryson

4 Bowen Byram

26 Rasmus Dahlin

36 Aidan Fulp

33 Ryan Johnson

28 Zac Jones

8 Michael Kesselring

76 Vsevolod Komarov

46 Noah Laaouan

37 Noah Laberge

73 Zach Metsa

57 Radim Mrtka

74 Nikita Novikov

25 Owen Power

3 Jack Rathbone

23 Mattias Samuelsson

21 Conor Timmins

56 Peter Tischke

Goaltenders (8)

40 Alexandar Georgiev

35 Ryerson Leenders

50 Topias Leinonen

27 Devon Levi

1 Ukko-Pekka Luukkonen

34 Alex Lyon

47 Samuel Meloche

32 Scott Ratzlaff

