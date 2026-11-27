JETS (13-9-4) at ISLANDERS (12-7-5)
7:30 p.m. ET; MSGSN, TSN3
Jets projected lineup
Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi
Cole Perfetti -- Brayden Yager -- Dawson Mercer
Alex Iafallo -- Adam Lowry -- Viggo Bjorck
Cole Koepke -- Morgan Barron -- Tyrel Bauer
Josh Morrissey -- Elias Salomonsson
Dylan Samberg -- Neal Pionk
Mario Ferraro -- Henry Thrun
Stuart Skinner
Nico Daws
Scratched: Haydn Fleury, Nino Niederreiter
Injured: Nick Bjugstad (undisclosed), Vladislav Namestnikov (lower body), Dylan DeMelo (lower body), Isak Rosén (upper body)
Islanders projected lineup
Simon Holmstrom -- Bo Horvat -- Mathew Barzal
Emil Heineman -- Brayden Schenn -- Victor Eklund
Anthony Duclair -- Jean-Gabriel Pageau -- Cal Ritchie
Ondrej Palat -- Casey Cizikas -- Matias Maccelli
Adam Pelech – Matthew Schaefer
Logan Stanley -- Tony DeAngelo
Ben Hutton -- Matt Kessel
Semyon Varlamov
Ilya Sorokin
Scratched: Mitchell Chaffee, Scott Mayfield
Injured: Ryan Pulock (shoulder), Kyle Palmieri (torn right ACL, right meniscus), Alexander Romanov (torn right ACL)
Status report
Palmieri will miss 6-8 months after the forward was injured during a 4-2 loss to the Toronto Maple Leafs on Tuesday.