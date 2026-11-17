CAPITALS (10-8-0) at LIGHTNING (13-5-2)
7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN+
Capitals projected lineup
Aliaksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Alex Tuch
Ryan Leonard -- Dylan Strome -- Tom Wilson
Jordan Kyrou -- Boone Jenner -- Anthony Beauvillier
Alex Ovechkin -- Ilya Protas -- Justin Sourdif
Jakob Chychrun -- Matt Roy
Martin Fehervary -- Timothy Liljegren
Cole Hutson -- Jack St. Ivany
Logan Thompson
Charlie Lindgren
Scratched: Ethen Frank, Ivan Miroshnichenko, Justin Holl
Injured: Rasmus Sandin (knee), Vincent Desharnais (appendectomy)