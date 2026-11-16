CANUCKS (4-17-1) at MAMMOTH (10-8-3)
9:30 p.m. ET; Mammoth+, Utah16, SN+
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Jonathan Lekkerimaki
Paul Cotter -- Filip Chytil -- Brock Boeser
Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Linus Karlsson
Drew O'Connor -- Max Sasson -- Brendan Gallagher
Zeev Buium -- Filip Hronek
Elias Pettersson -- Tom Willander
Jamie Oleksiak -- Cameron Crotty
Nikita Tolopilo
Kevin Lankinen
Scratched: Arshdeep Bains, Luke Schenn, Leevi Merilainen
Injured: Thatcher Demko (hip), Guillaume Brisebois (undisclosed)