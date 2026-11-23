MAPLE LEAFS (8-14-3) at ISLANDERS (11-6-5)
7:30 PM ET; MSGSN, SN
Maple Leafs projected lineup
Easton Cowan -- Auston Matthews -- Jack Roslovic
Nick Paul -- John Tavares -- Gavin McKenna
Dakota Joshua -- Teddy Blueger -- William Nylander
Brandon Duhaime -- Aatu Räty -- Zack MacEwen
Jake McCabe -- Darren Raddysh
Oliver Ekman-Larsson -- Chris Tanev
Morgan Rielly -- Troy Stecher
Anthony Stolarz
Sergei Bobrovsky
Scratched: Cole McWard, Brendan Brisson, Ryan Tverberg
Injured: Max Domi (undisclosed), Kirill Marchenko (lower body), Marshall Rifai (lower body), Nick Blankenburg (upper body), Colton Sissons (lower body)
Islanders projected lineup
Simon Holmstrom -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri
Brayden Schenn -- Mathew Barzal -- Victor Eklund
Matias Maccelli -- Jean-Gabriel Pageau -- Emil Heineman
Ondrej Palat -- Casey Cizikas -- Anthony Duclair
Adam Pelech – Matthew Schaefer
Logan Stanley -- Tony DeAngelo
Ben Hutton -- Matt Kessel
Ilya Sorokin
Semyon Varlamov
Scratched: Mitchell Chaffee, Scott Mayfield
Injured: Ryan Pulock (shoulder), Alexander Romanov (torn right ACL)
Status report
The Maple Leafs held an optional morning skate. ... Ekman-Larsson returns to lineup after being a healthy scratch in Toronto's 4-3 loss to the Columbus Blue Jackets on Saturday. … Raty was recalled from Toronto of the American Hockey League. … Pulock, a defenseman, will miss his third straight game.