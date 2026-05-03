The second round of the 2026 Stanley Cup Playoffs began Saturday with the Carolina Hurricanes hosting the Philadelphia Flyers in an Eastern Conference matchup (8 p.m. ET; ABC, SN, TVAS).
2026 Stanley Cup Playoffs 2nd round schedule
Dates, times, TV information for all 4 best-of-7 series
EASTERN CONFERENCE
Montreal Canadiens/Tampa Bay Lightning (3A/2A) vs. Buffalo Sabres (1A)
Game 1: Montreal/Tampa Bay at Buffalo -- 7 p.m. ET, Wednesday, May 6 (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Game 2: Montreal/Tampa Bay at Buffalo -- 7 p.m. ET, Friday, May 8 (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Game 3: Buffalo at Montreal/Tampa Bay -- 7 p.m. ET, Sunday, May 10 (ESPN, SN, CBC, TVAS)
Game 4: Buffalo at Montreal/Tampa Bay -- TBA, Tuesday, May 12 (ESPN)
* Game 5: Montreal/Tampa Bay at Buffalo -- TBA, Thursday, May 14 (TNT, truTV, HBO MAX)
* Game 6: Buffalo at Montreal/Tampa Bay -- TBA, Saturday, May 16 (ABC or ESPN)
* Game 7: Montreal/Tampa Bay at Buffalo -- TBA, Monday, May 18 (ESPN)
*- If necessary
Philadelphia Flyers (3M) vs. Carolina Hurricanes (1M)
Game 1: Philadelphia at Carolina -- 8 p.m. ET, Saturday, May 2 (ABC, SN, TVAS)
Game 2: Philadelphia at Carolina -- 7 p.m. ET, Monday, May 4 (ESPN, SN, CBC, TVAS)
Game 3: Carolina at Philadelphia -- 8 p.m. ET, Thursday, May 7 (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Game 4: Carolina at Philadelphia -- 6 p.m. ET, Saturday, May 9 (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
* Game 5: Philadelphia at Carolina -- TBA, Monday, May 11 (ESPN)
* Game 6: Carolina at Philadelphia -- TBA, Wednesday, May 13 (TNT, truTV, HBO MAX)
* Game 7: Philadelphia at Carolina -- TBA, Saturday, May 16 (TNT, truTV, HBO MAX)
*- If necessary
WESTERN CONFERENCE
Minnesota Wild (3C) vs. Colorado Avalanche (1C)
Game 1: Minnesota at Colorado -- 9 p.m. ET, Sunday, May 3 (TNT, truTV, HBO MAX, SN, SN360, CBC, TVAS)
Game 2: Minnesota at Colorado -- 8 p.m. ET, Tuesday, May 5 (ESPN, SN, CBC, TVAS)
Game 3: Colorado at Minnesota -- 9 p.m. ET, Saturday, May 9 (TNT, truTV, HBO MAX, SN, SN1, CBC, OMNI, TVAS)
Game 4: Colorado at Minnesota -- TBA, Monday, May 11 (ESPN)
* Game 5: Minnesota at Colorado -- TBA, Wednesday, May 13 (TNT, truTV, HBO MAX)
* Game 6: Colorado at Minnesota -- TBA, Friday, May 15 (ESPN)
* Game 7: Minnesota at Colorado -- TBA, Sunday, May 17 (TNT, truTV, HBO MAX)
*- If necessary
Anaheim Ducks (3P) vs. Vegas Golden Knights (1P)
Game 1: Anaheim at Vegas -- 9:30 p.m. ET, Monday, May 4 (ESPN, SN, SN360, TVAS)
Game 2: Anaheim at Vegas -- 9:30 p.m. ET, Wednesday, May 6 (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Game 3: Vegas at Anaheim -- 9:30 p.m. ET, Friday, May 8 (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Game 4: Vegas at Anaheim -- 9:30 p.m. ET, Sunday, May 10 (ESPN, SN, SN360, TVAS)
* Game 5: Anaheim at Vegas -- TBA, Tuesday, May 12 (ESPN)
* Game 6: Vegas at Anaheim -- TBA, Thursday, May 14 (TNT, truTV, HBO MAX)
* Game 7: Anaheim at Vegas -- TBA, Saturday, May 16 (ABC or ESPN)
*- If necessary