NHL announces schedule for 2nd Round of Stanley Cup Playoffs

NEW YORK -- The National Hockey League today announced the complete schedule for the 2026 Stanley Cup Playoffs Second Round, which begins tonight at 8 p.m. ET with Game 1 between the Philadelphia Flyers and Carolina Hurricanes, in Raleigh (ABC, SN, TVAS). Information listed as TBD will be announced when available. All times listed are ET and subject to change.
EASTERN CONFERENCE
Buffalo [A1] vs. Montreal/Tampa Bay
Wednesday, May 6 7 p.m. Montreal/Tampa Bay at Buffalo TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Friday, May 8 7 p.m. Montreal/Tampa Bay at Buffalo TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Sunday, May 10 7 p.m. Buffalo at Montreal/Tampa Bay ESPN, SN, CBC, TVAS
Tuesday, May 12 TBD Buffalo at Montreal/Tampa Bay ESPN
\Thursday, May 14 TBD Montreal/Tampa Bay at Buffalo TNT, truTV, HBO MAX
\Saturday, May 16 TBD Buffalo at Montreal/Tampa Bay ABC or ESPN
*Monday, May 18 TBD Montreal/Tampa Bay at Buffalo ESPN
Carolina [M1] vs. Philadelphia [M3]
Saturday, May 2 8 p.m. Philadelphia at Carolina ABC, SN, TVAS
Monday, May 4 7 p.m. Philadelphia at Carolina ESPN, SN, CBC, TVAS
Thursday, May 7 8 p.m. Carolina at Philadelphia TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Saturday, May 9 6 p.m. Carolina at Philadelphia TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
\Monday, May 11 TBD Philadelphia at Carolina ESPN
\Wednesday, May 13 TBD Carolina at Philadelphia TNT, truTV, HBO MAX
*Saturday, May 16 TBD Philadelphia at Carolina TNT, truTV, HBO MAX
WESTERN CONFERENCE
Colorado [C1] vs. Minnesota [C3]
Sunday, May 3 9 p.m. Minnesota at Colorado TNT, truTV, HBO MAX, SN, SN360, CBC, TVAS
Tuesday, May 5 8 p.m. Minnesota at Colorado ESPN, SN, CBC, TVAS
Saturday, May 9 9 p.m. Colorado at Minnesota TNT, truTV, HBO MAX, SN, SN1, CBC, OMNI, TVAS
Monday, May 11 TBD Colorado at Minnesota ESPN
\Wednesday, May 13 TBD Minnesota at Colorado TNT, truTV, HBO MAX
\Friday, May 15 TBD Colorado at Minnesota ESPN
*Sunday, May 17 TBD Minnesota at Colorado TNT, truTV, HBO MAX
Vegas [P1] vs. Anaheim [P3]
Monday, May 4 9:30 p.m. Anaheim at Vegas ESPN, SN, SN360, TVAS
Wednesday, May 6 9:30 p.m. Anaheim at Vegas TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Friday, May 8 9:30 p.m. Vegas at Anaheim TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Sunday, May 10 9:30 p.m. Vegas at Anaheim ESPN, SN, SN360, TVAS
\Tuesday, May 12 TBD Anaheim at Vegas ESPN
\Thursday, May 14 TBD Vegas at Anaheim TNT, truTV, HBO MAX
*Saturday, May 16 TBD Anaheim at Vegas ABC or ESPN
\ if necessary*
TBD – To Be Determined