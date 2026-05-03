NHL announces schedule for 2nd Round of Stanley Cup Playoffs

By NHL Public Relations
NEW YORK -- The National Hockey League today announced the complete schedule for the 2026 Stanley Cup Playoffs Second Round, which begins tonight at 8 p.m. ET with Game 1 between the Philadelphia Flyers and Carolina Hurricanes, in Raleigh (ABC, SN, TVAS). Information listed as TBD will be announced when available. All times listed are ET and subject to change.

EASTERN CONFERENCE

Buffalo [A1] vs. Montreal/Tampa Bay
Wednesday, May 6    7 p.m.        Montreal/Tampa Bay at Buffalo        TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Friday, May 8        7 p.m.        Montreal/Tampa Bay at Buffalo        TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Sunday, May 10        7 p.m.        Buffalo at Montreal/Tampa Bay         ESPN, SN, CBC, TVAS
Tuesday, May 12        TBD        Buffalo at Montreal/Tampa Bay         ESPN
\Thursday, May 14    TBD        Montreal/Tampa Bay at Buffalo        TNT, truTV, HBO MAX
\Saturday, May 16    TBD        Buffalo at Montreal/Tampa Bay        ABC or ESPN
*Monday, May 18        TBD        Montreal/Tampa Bay at Buffalo        ESPN

Carolina [M1] vs. Philadelphia [M3]
Saturday, May 2        8 p.m.        Philadelphia at Carolina            ABC, SN, TVAS
Monday, May 4        7 p.m.        Philadelphia at Carolina            ESPN, SN, CBC, TVAS
Thursday, May 7        8 p.m.        Carolina at Philadelphia             TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Saturday, May 9        6 p.m.        Carolina at Philadelphia            TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
\Monday, May 11        TBD        Philadelphia at Carolina            ESPN
\Wednesday, May 13    TBD        Carolina at Philadelphia            TNT, truTV, HBO MAX
*Saturday, May 16    TBD        Philadelphia at Carolina            TNT, truTV, HBO MAX

WESTERN CONFERENCE

Colorado [C1] vs. Minnesota [C3]
Sunday, May 3        9 p.m.        Minnesota at Colorado        TNT, truTV, HBO MAX, SN, SN360, CBC, TVAS
Tuesday, May 5        8 p.m.        Minnesota at Colorado            ESPN, SN, CBC, TVAS
Saturday, May 9        9 p.m.        Colorado at Minnesota    TNT, truTV, HBO MAX, SN, SN1, CBC, OMNI, TVAS
Monday, May 11        TBD        Colorado at Minnesota            ESPN
\Wednesday, May 13    TBD        Minnesota at Colorado            TNT, truTV, HBO MAX
\Friday, May 15        TBD        Colorado at Minnesota            ESPN
*Sunday, May 17        TBD        Minnesota at Colorado            TNT, truTV, HBO MAX

Vegas [P1] vs. Anaheim [P3]
Monday, May 4        9:30 p.m.    Anaheim at Vegas            ESPN, SN, SN360, TVAS
Wednesday, May 6    9:30 p.m.    Anaheim at Vegas            TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Friday, May 8        9:30 p.m.    Vegas at Anaheim            TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS
Sunday, May 10        9:30 p.m.    Vegas at Anaheim            ESPN, SN, SN360, TVAS
\Tuesday, May 12    TBD        Anaheim at Vegas            ESPN
\Thursday, May 14    TBD        Vegas at Anaheim            TNT, truTV, HBO MAX
*Saturday, May 16    TBD        Anaheim at Vegas            ABC or ESPN

\ if necessary*
TBD – To Be Determined

