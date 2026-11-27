KRAKEN (11-10-1) at OILERS (17-6-4)
8 p.m. ET; SN, KONG, Prime Video
Kraken projected lineup
Chandler Stephenson -- Berkly Catton -- Jordan Eberle
Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Mackie Samoskevich
Bobby McMann -- Frederick Gaudreau -- Mathew Wood
Ryan Winterton -- Ben Meyers -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryker Evans -- Brandon Montour
Ryan Lindgren -- Joshua Mahura
Philipp Grubauer
Joey Daccord
Scratched: Cale Fleury, Ville Ottavainen
Injured: Curtis Douglas (upper body), Jared McCann (lower body)